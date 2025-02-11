Yukon Metals ernennt Jim Coates zum permanenten CEO in Vollzeit

2. März 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Jim Coates, der bisher als Interims-CEO fungierte, mit sofortiger Wirkung zum permanenten Chief Executive Officer des Unternehmens in Vollzeit ernannt wurde. In dieser Funktion wird Herr Coates weiterhin die Umsetzung der strategischen Explorationsprioritäten von Yukon Metals verantworten, was auch die Durchführung von Bohrprogrammen in den Projekten Birch und AZ ab dem zweiten Quartal umfasst, wobei er auf den während seiner Interimstätigkeit erzielten Fortschritten aufbauen wird.

Jim Coates, CEO und Direktor, sagt dazu: Ich habe in den letzten zwei Jahren eng mit unserem Team zusammengearbeitet, zunächst als Direktor, dann als Executive Vice President und zuletzt als Interims-CEO, und habe dabei ein Verständnis des immensen Potenzials gewonnen, das in diesem diversifizierten Portfolio von Edelmetall- und kritischen Metallprojekten noch erschlossen werden kann. Die Gelegenheit, unser Team beim Ausbau dieser vielversprechenden Assets in einer der spannendsten Rohstoffmarktphasen seit Jahrzehnten zu führen, konnte ich mir nicht entgehen lassen, und ich freue mich darauf, Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Im Namen des Unternehmens ist es mir eine große Freude, Herrn Coates in seiner neuen Position als permanenten CEO begrüßen zu dürfen, so Patrick Burke, seines Zeichens Chairman. In den letzten zwei Monaten, in denen er diese Position interimistisch bekleidete, hat er sein großes Engagement für unsere Projekte und eine klare strategische Vision für den Ausbau dieser Assets unter Beweis gestellt, die unserer Meinung nach ein enormes Potenzial für Entdeckungen und die Abgrenzung von Ressourcen bieten. Wir sind zuversichtlich, dass er in dieser Führungsposition einen erheblichen Mehrwert schaffen wird, wenn wir unser Portfolio in einem aus unserer Sicht äußerst konstruktiven Umfeld für Metalle weiterentwickeln. Wir sehen seinen Beiträgen zur Förderung des langfristigen Wachstums für unsere Aktionäre entgegen.

Über Jim Coates

Jim ist seit über zwei Jahrzehnten in der Mineralexploration, wissenschaftlichen Beratung und Technologieentwicklung tätig. Seine Forschungsarbeit im Masterstudium in Geomorphologie und Bauingenieurwesen konzentrierte sich auf die Anwendung geophysikalischer Techniken im Permafrostgebiet des zentralen Yukon. Zu Beginn seiner Karriere wurde er bei seiner Tätigkeit beim Yukon Geological Survey mit der innovativen Prospektions- und Bergbaukultur der Klondike Goldfields vertraut. Dies veranlasste ihn, Unternehmen zu gründen, die spezielle Bohrgeräte, geophysikalische und Sensorsysteme entwickeln und bauen, die er sowohl als Auftragnehmer als auch für seine privaten Explorationsprojekte einsetzte. Jims Erfahrungen, die er während seiner Kindheit in einer kleinen Gemeinde im Yukon sammeln konnte, nehmen nach wie vor Einfluss auf seine Sichtweise auf die Relevanz der sozialen Akzeptanz von Rohstoffprojekten für ihren Erfolg.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanziell gut ausgestattetes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 17 Projekten auf einer Gesamtfläche von über 43.000 Hektar. Aufbauend auf über 30 Jahren Prospektionserfahrung der Familie Berdahl – dem Team hinter den in Distriktgröße angelegten Assets von Snowline Gold Corp. – widmet sich Yukon Metals der Erschließung von Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Neben dem Ausbau vorrangiger Bohrziele in den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ und dem Gold-Silber-Projekt Star River führt das Unternehmen in weiten Teilen seines Portfolios auch generative Explorationen durch, um die nächsten potenziellen Entdeckungskandidaten zu erschließen. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit technischem und finanziellem Know-how sowie Kenntnissen des Yukon ist das Unternehmen gut gerüstet, um neue Mineralvorkommen im gesamten Yukon aufzufinden.

Yukon Metals ist es ein Anliegen, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den örtlichen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Wert für die Aktionäre zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer Philosophie der Inklusivität und des gemeinsamen Wohlstands und bietet sowohl der kommunalen Bevölkerung als auch den Investoren die Möglichkeit, zum Erfolg beizutragen und auch davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon ist nach wie vor einer der letzten nur wenig erkundeten Mineralgürtel der Welt und bietet hervorragendes Entdeckungspotenzial. Das Gebiet Yukon verfügt über hoch qualifizierte und gewissenhafte Arbeitskräfte, die durch jahrzehntelange Explorationserfahrung und einen tiefen Respekt für das Land geprägt sind.

Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt – Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Informationen über die strategischen Explorationsprogramme des Unternehmens, den Zeitplan für die Bohrprogramme in Birch und AZ, den potenziellen Shareholder Value durch die Ernennung von Jim Coates zum permanenten CEO, das Potenzial, das sich aus dem diversifizierten Portfolio des Unternehmens an Edel- und kritischen Metallprojekten ergibt, das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten auf Distriktebene zu generieren, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Bohrprogramme in Birch und AZ rechtzeitig abzuschließen, die Fähigkeit des Unternehmens, langfristiges Wachstum und Shareholder Value zu generieren, die Fähigkeit, das Potenzial des diversifizierten Portfolios des Unternehmens an Edelmetall- und kritischen Metallprojekten auszuschöpfen, das Fehlen des Potenzials im Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße zu generieren, sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

