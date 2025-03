Z-Spinde von Eurobox KG – Wenn auf engem Raum clevere Lösungen gefragt sind

Platzsparende Z-Spinde – clevere Lösungen für moderne Umkleideräume

Wo viele Menschen auf kleinem Raum ihre Kleidung und Wertsachen sicher verstauen müssen, sind durchdachte Möbellösungen gefragt. Die Z-Spinde von Eurobox KG bieten genau das: maximale Funktionalität, platzsparendes Design und robuste Verarbeitung – ideal für Umkleideräume in Unternehmen, Fitnessstudios, Bädern oder Laboreinrichtungen.

Effiziente Raumnutzung durch Z-Form

Z-Spinde verdanken ihren Namen der markanten Türaufteilung: Zwei versetzt angeordnete Fächer teilen sich ein Abteil in Z-Form. So wird der vorhandene Platz effizient genutzt, ohne den Stauraum pro Nutzer zu reduzieren. Diese Lösung ist besonders geeignet für eng bemessene Umkleideräume, in denen Funktionalität und Raumökonomie im Vordergrund stehen.

Die Z-Spinde von Eurobox KG sind nicht nur platzsparend, sondern auch durchdacht in ihrer Ausstattung:

Robuste Stahlkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung

Glatte, pflegeleichte Oberflächen

Lüftungsöffnungen für gute Luftzirkulation

Tür- und Korpusfarben in vielen RAL-Tönen individuell kombinierbar

Etikettenrahmen zur Nutzerkennzeichnung

Unterschiedliche Abteilbreiten und Höhen wählbar

Vielfältige Einsatzbereiche – hygienisch & sicher

Z-Spinde finden ihren Einsatz nicht nur in klassischen Umkleideräumen, sondern auch in hygienisch sensiblen Bereichen. Dank getrennter Fächer lassen sich Berufskleidung und Privatkleidung sauber voneinander trennen – eine ideale Voraussetzung für Branchen wie Labore, Katastrophenschutz, Abwasserwirtschaft oder Entsorgungsbetriebe, in denen Schwarz-Weiß-Trennung gefordert ist.

Individuelle Ausstattung & Erweiterungen

Eurobox KG bietet verschiedene Ausstattungsoptionen, um die Z-Spinde optimal an Ihre Anforderungen anzupassen:

Unterbauten mit oder ohne Sitzbank

Verschieden hohe Sockel oder Gestelle

Integration moderner Schließsysteme (mechanisch, digital, RFID)

Abgerundete Kanten zur Minimierung des Verletzungsrisikos

Die Abmessungen der Z-Spinde reichen von 300 bis 400 mm Abteilbreite und sind in mehreren Kombinationen mit einer Höhe von 1800 mm und einer Tiefe von 500 mm erhältlich. Damit lassen sich auch bestehende Möblierungen problemlos ergänzen.

Design trifft Funktion – Z-Spinde von Eurobox KG

Die Z-Spinde lassen sich nicht nur funktional anpassen, sondern auch gestalterisch auf Ihr Raumkonzept abstimmen. Ob in neutralem Grau, auffälligem Blau oder in Ihren Unternehmensfarben – die Spinde sind in verschiedenen RAL-Farben konfigurierbar und sorgen so für ein einheitliches und modernes Erscheinungsbild in Ihrem Umkleideraum.

Jetzt Z-Spinde entdecken und individuell konfigurieren:

