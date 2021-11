Zählerplatz-App ecorealZP weiter optimiert

Neue App-Version von Schneider Electric ermöglicht volldynamischen Aufbau des virtuellen Zählerschranks

ABN by Schneider Electric hat die Zählerplatz-App ecorealZP weiter optimiert: In der neu verfügbaren Version 3.2 überzeugt das Online-Tool durch den volldynamischen Aufbau der virtuellen Konfiguration. Das überarbeitete Layout fördert nicht nur eine intuitive Bedienung, sondern ermöglicht auch die Fertigstellung des Zählerschranks mit nur drei Klicks.

Die aktualisierte App erlaubt Nutzern, den gewünschten Zählerschrank in nur zwanzig Sekunden zu konfigurieren und die ausgewählten Komponenten direkt online zu bestellen. Übersichtliche Anzeigen, detaillierte Prinzipdarstellung sowie das anwenderfreundliche und schlanke Layout helfen dabei, individuelle Zählerplatzlösungen unter Berücksichtigung der regionalen technischen Anschlussbedingungen (TAB) zu erstellen.

Aus dynamisch wird volldynamisch

Das Highlight des Updates ist der volldynamische Aufbau. Je nach Änderung der Konfigurationsdaten passt sich die grafische Darstellung simultan an – heißt, der Nutzer sieht in Echtzeit, wie sich der Zählerplatz durch Hinzufügen oder Abwählen diverser Komponenten verändert. Die überarbeitete Stücklistenansicht bringt in puncto Effizienz und Schnelligkeit enorme Vorteile mit sich. Die grafisch optimierte Benutzeroberfläche des Online-Tools erlaubt es, die ausgewählten Komponenten, Einzelpreise und Mengen sowie die Gesamtkosten auf einen Blick einzusehen. Das Ergebnis lässt sich problemlos direkt in ein PDF- oder Excel-Dokument konvertieren und steht somit auch jederzeit offline zur Verfügung. Um den Bestellvorgang beschleunigt abzuschließen, kann die Stückliste direkt dem Warenkorb hinzugefügt werden.

Auch die Nutzung von ecorealZP über mobile Endgeräte profitiert vom Update. Das Layout passt sich individuell an die Bildschirmgröße des Smartphones oder Tablets an, ohne Verlust von Informationen oder Einschränkungen bei der Bedienung. Darüber hinaus sind eine Installation und das Durchführen von Updates nun nicht mehr notwendig, denn die App leitet immer direkt auf die Website mit der aktuellen Version weiter.

Die neue Version von ecorealZP ist ab sofort unter www.zaehlerplatzapp.de verfügbar.

Weitere Informationen zur Zählerplatz-App ecorealZP finden Sie hier: https://www.abn-electro.com/service/planungstools/ecorealzp/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

