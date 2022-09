Zahnarzt-Praxis für Ludwigshafen und Mannheim mit TOP Auszeichnung

Die vom Focus ausgezeichnete Zahnarztpraxis Prof. Dhom bietet eine umfassende Betreuung im Bereich der Zahnmedizin – von der Prophylaxe, über die Oralchirurgie, bis hin zur Implantologie.

Ludwigshafen, 29.09.2022 – Prof. Dhom zum wiederholten Mal von Focus und Stern ausgezeichnet

Bei einer Gesamtzahl von geschätzt 240.000 Ärzten und Zahnmedizinern im gesamten Land, werden jedes Jahr nur einige wenige davon in einem aufwändigen, langwierigen Prozess vom Magazin Focus als Deutschlands TOP-Mediziner ausgezeichnet. In diesem Jahr erhielt unter anderem Prof. Dhom mit seinem zahnmedizinischen Kompetenzzentrum in Ludwigshafen die begehrte Auszeichnung in den Bereichen Implantologie, Oralchirurgie und Parodontologie und gilt damit schon zum wiederholten Mal als einer der besten Zahnmediziner Deutschlands.

Die Auszeichnung ist eine deutliche Bestätigung des außergewöhnlichen Engagements der Mitarbeiter und Fachzahnärzte für eine qualitativ hochwertige zahnärztliche Versorgung.

Seit Jahrzenten auf höchstem Niveau in der Zahnmedizin

Beinahe 40 Jahre, so lange besitzt Prof. Dhom bereits seine Zahnarzt-Praxis. In dieser Zeit hat sich auch das Team des Zahnarztes stark erweitert. Aus 26 ausgebildeten Zahnmedizinern, darunter eine ganze Reihe zusätzlich qualifizierter Fachzahnärzte und 120 Mitarbeitern an derzeit 4 Standorten in Rheinland-Pfalz setzt sich dieses nunmehr zusammen. Vertreten ist das Team mit Herrn Prof. Dhom an der Spitze nun in Ludwigshafen, Frankenthal und Worms und deckt damit weite Teile rund um das Rhein – Main – Gebiet ab.

Die Wahl zum TOP Mediziner ist alles andere als trivial

Es ist ein langwieriger Prozess, einmal im Jahr die besten Mediziner Deutschlands herauszufinden. Die Bewertung hängt von einer Vielzahl an Kriterien ab. Dabei werden von einem unabhängigen Recherche Institut im Auftrag des FOCUS unter anderem Ärztekollegen befragt, es werden verschiedene, öffentlich zugängliche Datenbanken herangezogen und weitere intensive Recherche. Das Ergebnis ist eine Gesamtpunktzahl, ein Score-Wert, der für die Platzierung herangezogen wird.

Im Zuge der ausgiebigen Recherchen kamen so insgesamt mehr als 26.000 Arztempfehlungen zusammen. Doch damit war es noch nicht getan. Aus den nominierten Fachärzten sollte schlussendlich nur noch die Spitzengruppe der Gewinner des Siegels verbleiben, darunter auch Prof. Dhom. Teil des Auswahl- und Bewertungsprozess war auch das Ergebnis einer umfangreichen Befragung. So mussten die Bewerber im Zuge der einjährigen Recherche auch einen Fragebogen mit 366 Fragen vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen und einreichen, bevor die Jury dann die finale Auswahl vornahm.

Von den eingangs erwähnten 240.000 Medizinern schaffen es weniger als 2 Prozent in diese Auswahl, wahrlich eine kleine, exklusive Gruppe von Medizinern unterschiedlicher Fachrichtungen, die durch ihre Erfahrung, ihre Kompetenz und ihre jahrelange Arbeit mit ihren Patienten überzeugt haben und darüber hinaus ein gutes Zeugnis und eine Empfehlung ihrer Fachkollegen erhalten haben.

Motivation für die Zukunft

Prof. Dhom hat diese Auszeichnung nicht zum ersten Mal erhalten, und dennoch wird es niemals zur Routine, den Patient*innen die bestmögliche Behandlung zu gewährleisten. Die Auszeichnung ist für das Team der Praxis Prof. Dhom eine Bestätigung ihrer Arbeit und gleichzeitig ein Anreiz, weiterhin jeden Tag das Beste zu geben.

Auch die Leistung des Teams fließt in die Bewertung mit ein, da auch die Kompetenz und das Engagement der Mitarbeitenden bewertet wird. Dieses war in den Praxis Prof. Dhom besonders ausgeprägt. Hier herrscht eine Arbeitsmoral, die nicht nur ein gutes Arbeitsklima, sondern vor allem eine Ermutigung für außergewöhnliche Leistungen ermöglicht. Für angehende Zahnmediziner oder Zahnärzte, die sich in bestimmten Schwerpunkten weiterbilden möchten ist das eine gute Nachricht, denn die Praxis Prof. Dhom ist ebenfalls eine Ausbildung- und Weiterbildungspraxis. Prof. Dhom und sein Team freuen sich auf ein erstes Kontaktgespräch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH (Juni 2021)

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt vier Standorte, die in Ludwigshafen, Frankenthal und Worms zu finden sind. Mit über 120 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Als einzige zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar ist die Praxis mit der Höchstbewertung von 3 Punkten in der Ärzteliste des Magazins Focus ausgezeichnet.

