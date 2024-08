Zahnimplantate von Osstem

Osstem Implantate – Qualität und Innovation in der Zahnimplantologie

Osstem Implantate sind Synonym für herausragende Qualität und fortschrittliche Technologie in der Welt der Zahnimplantologie. Entwickelt und hergestellt von der Osstem Implant Co., Ltd., einem der führenden Unternehmen der Dentalbranche, bieten diese Implantate eine zuverlässige und dauerhafte Lösung für Patienten, die einen Zahnverlust erlitten haben. Die Implantate zeichnen sich durch ihre hohe Erfolgsrate, innovative Designs und exzellente Materialien aus, was sie sowohl bei Zahnärzten als auch bei Patienten äußerst beliebt macht.

Ein Osstem Implantat fungiert als künstliche Zahnwurzel und wird chirurgisch in den Kieferknochen eingesetzt. Es besteht hauptsächlich aus Titan, einem Material, das wegen seiner hervorragenden Biokompatibilität und schnellen Einheilung im Knochen geschätzt wird. Die Osstem Implantate bieten eine stabile Basis für verschiedene Arten von Zahnersatz, einschließlich Kronen, Brücken und Prothesen. Diese Stabilität trägt dazu bei, die Funktionalität und Ästhetik des Zahnersatzes zu maximieren, was wiederum die Lebensqualität der Patienten erheblich verbessert.

Einer der größten Vorteile von Osstem Implantaten ist ihre hohe Erfolgsrate. Diese wird durch umfangreiche klinische Studien und die langjährige praktische Anwendung bestätigt. Die innovativen Designs der Implantate spielen dabei eine entscheidende Rolle. Beispielsweise nutzen Osstem Implantate eine spezielle SA-Oberfläche (Sand-blasted with Large grit, Acid-etched), die die Rauigkeit der Implantatoberfläche erhöht und somit die Osseointegration fördert. Diese Oberfläche verbessert die Knochenzellanhaftung und beschleunigt den Heilungsprozess, was die Stabilität und Langlebigkeit des Implantats erhöht.

Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil der Osstem Implantate ist die Vielfalt der angebotenen Lösungen. Osstem bietet eine breite Palette von Implantattypen und -größen, die auf die individuellen anatomischen Bedingungen und Bedürfnisse der Patienten abgestimmt werden können. Diese Vielfalt ermöglicht es Zahnärzten, für jeden Patienten die optimale Lösung zu finden, sei es bei einfachen oder komplexen Fällen von Zahnverlust.

Die fortschrittliche CAD/CAM-Technologie (Computer-Aided Design und Computer-Aided Manufacturing) von Osstem spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie ermöglicht die Herstellung hochpräziser Implantatkomponenten, die perfekt auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten sind. Diese Präzision sorgt nicht nur für eine bessere Passform und Funktionalität, sondern auch für eine ästhetisch ansprechende Lösung, die sich kaum von natürlichen Zähnen unterscheidet.

Die Anwendung von Osstem Implantaten erfordert eine sorgfältige Planung und Durchführung durch erfahrene Zahnärzte. Der Behandlungsprozess beginnt mit einer gründlichen Diagnostik, bei der moderne Bildgebungsverfahren wie Röntgenaufnahmen und 3D-Scans verwendet werden, um die genaue Position und Größe des Implantats zu bestimmen. Nach der Implantation folgt eine Einheilphase, während der das Implantat fest mit dem Kieferknochen verwächst. Dieser Prozess gewährleistet die langfristige Stabilität und Funktion des Implantats.

Für die Patienten bieten Osstem Implantate zahlreiche Vorteile. Neben der natürlichen Ästhetik, die den Zahnersatz von natürlichen Zähnen kaum unterscheidbar macht, bieten sie einen hohen Tragekomfort und eine verbesserte Kaufunktion im Vergleich zu herkömmlichen Prothesen. Zudem tragen Implantate dazu bei, die Kieferknochenstruktur zu erhalten, indem sie den Knochenschwund verhindern, der häufig bei Zahnverlust auftritt. Dies trägt langfristig zur Erhaltung der Gesichtsstruktur und zur Vermeidung weiterer dentaler Probleme bei.

Insgesamt stellen Osstem Implantate eine exzellente Wahl für die Behandlung von Zahnverlust dar. Ihre fortschrittliche Technologie, hohe Erfolgsrate und die Fähigkeit, individuelle Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse zu bieten, machen sie zu einer erstklassigen Option für Patienten, die nach einer zuverlässigen und dauerhaften Zahnersatzlösung suchen. Mit Osstem Implantaten können Patienten ein strahlendes Lächeln und eine verbesserte Lebensqualität genießen.

Impressum – bedent GmbH

bedent GmbH

Freiburgstrasse 562

3172 Niederwangen

UID / MWST-Nummer : CHE-482.007.542 MWST

E-Mail: kontakt@bedent.ch

Tel.: +41 31 508 52 09

