  • Zaubermarkt Wunderland Coesfeld zur Loburg 2026

    Mittelalter- und Fantasymarkt an der Loburg vom 31. Juli bis 2. August

    BildCoesfeld – vom 31. Juli bis 2. August 2026 verwandelt sich das historische Haus Loburg in der Bauerschaft Sirksfeld in ein lebendiges Reich voller Magie, Mittelalter und Fantasy. Der Zaubermarkt (auch bekannt als Zaubermarkt Coesfeld zur Loburg) lädt Familien, Fantasy-Fans und Mittelalter-Begeisterte zu einem unvergesslichen Wochenende ein. Besonders attraktiv: Am Freitag, dem 31. Juli, ist der Eintritt frei.

    Magische Atmosphäre an historischer Kulisse

    An der Loburg (Sirksfeld 1, 48653 Coesfeld) entsteht eine märchenhafte Welt, in der mittelalterliche Klänge, farbenfrohe Gewänder und fantastische Wesen aufeinandertreffen. Der Zaubermarkt verbindet authentisches Markttreiben mit spektakulären Shows und Walking Acts. Besucher bummeln zwischen liebevoll gestalteten Ständen, genießen den Duft von gegrillten Speisen und tauchen ein in eine Atmosphäre, die Geschichte und Fantasie nahtlos verbindet. Veranstalter ist die Genussbuden GbR.

    Buntes Programm-Highlights 2026

    Das Programm des Zaubermarkts Wunderland bietet für Groß und Klein zahlreiche Highlights:

    o Crazy-Burning-Devils Feuershow – atemberaubende Feuerkünste, die den Abend in ein flammendes Spektakel verwandeln
    o Pferdeshow und Reitervorführungen.
    o Stelzenläufer, die hoch über den Köpfen der Besucher schweben.
    o Das Piratenpack – abenteuerlustige Seeräuber sorgen für Action und Unterhaltung.
    o Hunnenlager, Wikinger Lager und Orks als lebendige Fotokulissen und Lagerleben.
    o Steampunks mit ihrem einzigartigen Retro-Futur-Look.
    o Die gehängten Barden – musikalische Unterhaltung im mittelalterlichen Stil.
    o Facepainting für Kinder und Erwachsene.
    o Modelballon und weitere Überraschungen.
    o Christliche Messe in der Loburg,
    und vieles mehr.

    Das Castle Diner ist das kulinarische Herzstück: Hier werden köstliche Speisen und Getränke im stilvollen Mittelalter-Ambiente serviert – der Eintritt zum Castle Diner ist kostenlos.

    Ort: Haus Loburg, Sirksfeld 1, 48653 Coesfeld Datum: 31. Juli bis 2. August 2026 Besonderheit: Freitag Eintritt frei

    Weitere Informationen und aktuelle Updates gibt es auf der offiziellen Website www.zaubermaerkte.de.

    Der Zaubermarkt Wunderland Coesfeld ist mehr als ein Markt – er ist ein Wochenende voller Staunen, Entdecken und Genießen. Ob als Mittelaltermarkt, Fantasymarkt oder Familienausflug: Hier wird die Vision einer magischen Welt lebendig. Wer am Freitag startet, spart den Eintritt und erlebt den Zauber von Anfang an. Tickets und weitere Details unter zaubermaerkte.de – ein magisches Erlebnis wartet!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Zaubermarkt
    Herr Michael Gartheide
    Alt Riemsloh 55
    49328 Melle
    Deutschland

    fon ..: 017621675394
    web ..: http://genussbuden.de
    email : info@genussbuden.de

    Willkommen beim Zaubermarkt, Ihrem außergewöhnlichen Ziel für Mittelalter- und Fantasiemärkte! Tauchen Sie ein in eine Welt voller Magie und Tradition, wo Handwerkskunst, köstliche Speisen und faszinierende Darbietungen aufeinandertreffen. Unser Marktplatz bietet eine Vielzahl von Ständen mit einzigartigen Produkten, von handgefertigten Schmuckstücken bis hin zu zauberhaften Gewändern. Erleben Sie die Atmosphäre vergangener Zeiten, während Sie durch verwinkelte Gassen schlendern und den Klängen von Spielmännern lauschen. Der Zaubermarkt ist der perfekte Ort für Familien, Freunde und Abenteurer, die unvergessliche Erinnerungen schaffen möchten!

    Pressekontakt:

    Allerhand-Promotion
    Herr Michael Gartheide
    Alt Riemsloh 55
    49328 Melle

    fon ..: 017621675394
    email : info@allerhand-promotion.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Zaubermarkt und Gauklerträume: Eine Vorschau auf die Fantasiewelten des Zaubermarkts
      Im malerischen Mittelalter, wo die Luft erfüllt ist von zauberhaften Klängen und unvergesslichen Düften, wird die Vision einer magischen Welt lebendig. Der Zaubermarkt, der am 2. und 3. August 2025...

    2. Verbotene Käfighaltung trotz Ausnahmen: 150.000 Hühner im Kreis Coesfeld betroffen
      ANINOVA veröffentlicht Bilder aus einem Legehennenbetrieb in Coesfeld. Trotz Verbots werden tausende Hühner weiter in Käfigen gehalten - mit behördlicher Ausnahmegenehmigung....

    3. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Hühnerhalter im Kreis Coesfeld – Bildmaterial belegt Tierquälerei
      Im Dezember 2021 veröffentlichte das Deutsche Tierschutzbüro Bildmaterial aus einer der letzten Käfighaltungen von Hühnern in Deutschland, der sogenannten Kleingruppenhaltung....

    4. Märchen-Wunderland lädt zu einer märchenhaften Reise rund ums Jahr ein
      Autor*Innen können sich durch wunderschöne Illustrationen zu eigenen Märchen inspirieren lassen...

    5. Wander-Wunderland
      Die schönsten Trekking-Ecken in Slowenien...

    6. Mr George besingt unsere Erde – das „Wunderland“
      Ein Lied über unsere wunderbare Erde...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.