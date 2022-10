ZBR Hohl erweitert Logistikkapazität mit Lagertechnik-West

Maßgeschneiderte Lagerlösung für Motorradreifen

Der Leverkusener Großhändler Zweiradbereifung Hohl – kurz ZBR Hohl genannt -, ist nach eigenen Angaben einer der größten Marktversorger für Motorrad- und Rollerreifen in Europa. Das Unternehmen, das 2021 sein 20-jähriges Bestehen gefeiert hat, konnte sein Kerngeschäft in Deutschland auch in Corona-Zeiten ausbauen. „Motorradfahren ist ein Hobby, das auch in Pandemiezeiten sicher betrieben werden kann“, erklärt Diplom-Ökonom Dennis Adolph, der seit 2012 gemeinsam mit Vater Dieter Adolph die Geschäfte führt. Einer der Schlüssel für den Erfolg des Leverkusener Reifenspezialisten ist ihr Sortiment: Über 6.000 verschiedene Artikel mit rund 150.000 Reifen plus Zubehör sind in der Saison am Lager.

Bewährter Partner für die Intralogistik: Lagertechnik-West

Angestammter Partner bei der Intralogistik für Reifen und Zubehör ist Lagertechnik-West. Bereits 2014 und 2017 hat der Spezialist für innovative Lagertechnik aus Kamp-Lintfort für ZBR Hohl Lagerbühnen, Fachbodenregale, Palettenregale und einen Reifenlift geliefert.

Als die Kapazitäten im bisherigen Gebäude und der Lagerhalle bei ZBR Hohl wieder an ihre Grenzen stießen, wurde auf dem gleichen Gelände eine neue Halle mit angrenzendem Bürogebäude errichtet, welche noch in diesem Jahr bezogen werden sollen. Für den Bau ihres neuen Reifenlagers vertraute ZBR Hohl wieder auf Lagertechnik-West, die sich in der Branche für individuelle Lagerlösungen im Bereich Automobil und Reifen einen Namen gemacht haben.

Das Planungsteam, bestehend aus den Geschäftsführern Dennis und Dieter Adolph und dem Architekturbüro Maria Poppenhusen, diskutierte mit Lagertechnik-West verschiedene Planungsvarianten, darunter auch eine verfahrbare Palettenregalanlage. Aufgrund der fehlenden Flexibilität fiel die Wahl auf ein individuelles Konzept mit Lagerbühne und Trennwänden, um den wachsenden Anforderungen von ZRB Hohl gerecht zu werden.

„Bei einem Reifenlager, wie es ZBR Hohl benötigt, ist eine Lagerbühne hinsichtlich der hohen Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit einfach nicht zu schlagen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Papritz von Lagertechnik-West.

Maßgeschneiderte Lagerlösung für Motorradreifen

Die Experten von Lagertechnik-West installierten eine Lagerbühne mit einer Grundfläche von 20 × 14 Metern und einer Traglast von 500 kg pro Quadratmeter. An vielen Sonderdetails zeigt sich die Erfahrung, die die Spezialisten aus Kamp-Lintfort bei der Konzeption von Lagerlösungen für die Automobil- und Reifenbranche haben. So wurden die Trennwände in einer Höhe von 2.200 mm ausgeführt und dienen sowohl auf als auch unter der Bühne als Lagerboxen für Motorradreifen.

Die hohen Anforderungen des Brandschutzes der Baubehörden wurden in enger Abstimmung mit dem Architekturbüro umgesetzt. Gefordert war ein Öffnungsgrad der Lagerfläche von 50 Prozent, um den in einem Brandfall entstehenden Rauch- und Hitzeabzug zu gewährleisten. Dabei wurde auf die Platzierung der Gitterrostflächen großes Augenmerk gelegt, um für alle Mitarbeiter jederzeit gute Befahr- und Begehungsmöglichkeit auf den angrenzenden Spanplattenflächen zu ermöglichen.

Abgerundet wird die innovative Lagerlösung durch ein mobiles Aktenarchiv und feuergeschützte Stahlschränke für das neue Bürogebäude, die ebenfalls von Lagertechnik-West geliefert wurden. Eine rundum gelungene Lösung findet der Auftraggeber: „Von dem ideenstarken Konzept, über die reibungslose Umsetzung bis hin zur Montage sind wir sehr beeindruckt“, bestätigt Geschäftsführer Dennis Adolph abschließend.

Mit der neuen Lagereinrichtung hat ZBR Hohl seinen logistischen Spielraum erweitert, um in seinem Segment erfolgreich weiter wachsen zu können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LagerTechnik-West GmbH & Co. KG

Herr Thomas Papritz

Am Drehmannshof 25

47475 Kamp Lintfort

Deutschland

fon ..: 02842/717300-0

fax ..: 02842/717300-9

web ..: http://www.lagertechnik-west.de

email : t.papritz@lagertechnik-west.de

Angesiedelt in Kamp-Lintfort am unteren Niederrhein, konzipiert und realisiert LagerTechnik-West seit mehr als 20 Jahren individuelle Lager- und Betriebseinrichtungen für Unternehmen aller Art und Größe. Das Kundenspektrum reicht vom Handwerk bis hin zur Industrie, wobei die Automobilbranche einen besonderen Stellenwert einnimmt: LagerTechnik-West ist aktiver Kooperationspartner in der Goodyear-Gruppe und gehört dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk an. Darüber hinaus übernimmt LagerTechnik-West auch die gesetzlich vorgeschriebenen, jährlichen Leiter- und Regalinspektionen nach DIN EN 131 bzw. DIN EN 15635.

Pressekontakt:

ICD Hamburg GmbH

Frau Michaela Schöber

Gustav-Leo-Straße 15

20249 Hamburg

fon ..: 040/46777010

web ..: http://www.icd-marketing.de

email : info@icd-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

HanseWerk: ElbEnergie arbeitet am Gasnetz im Landkreis Harburg