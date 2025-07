Zeitreise um die Marienburg

Neue Digitalführung verbindet multimediale Inhalte mit realem Erleben vor Ort.

Schloss Marienburg ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Region Hannover – nicht zuletzt als eindrucksvolle Filmkulisse für Produktionen wie _Maxton Hall_ oder _Die Schule der magischen Tiere_. Aktuell bleibt das Schloss aufgrund von Sanierungsarbeiten für Besucherinnen und Besucher geschlossen – doch es gibt eine digitale Lösung, die den Zugang neu ermöglicht: einen virtuellen Rundgang durch die Räumlichkeiten und Historie von Schloss Marienburg.

Grundlage für den neuen Rundgang ist die bestehende App der Stadt Pattensen, die nun erweitert wurde: Aufbauend auf der bereits erfolgreichen Anwendung wurde eine Tour rund um Schloss Marienburg integriert. Gestalterisches Konzept und Kommunikationsstil orientieren sich dabei bewusst an der bestehenden Pattensen Zeitreise App, um ein durchgängiges Nutzererlebnis zu gewährleisten.

Während man vor Ort durch die Landschaft rund um Schloss Marienburg schlendert und den Blick über die historischen Mauern schweifen lässt, öffnet sich über das Smartphone oder Tablet ein Tor in die Welt der Romantik des 19. Jahrhunderts. Real und digital gehen hier Hand in Hand – für ein einzigartiges Besuchserlebnis.

Gäste können damit unabhängig von Öffnungszeiten eine Zeitreise antreten. Hochwertige 360°-Panoramen mit Infotexten und informativen Filmsequenzen eröffnen faszinierende Einblicke in Geschichte und Gegenwart von Schloss Marienburg – von den Kunstschätzen der Welfen über den Rittersaal und das Trauzimmer bis hin zur Baugeschichte.

Eine Zeitreise mit 15 Stationen

Die Tour „Zeitreise um die Marienburg“ umfasst zum Start 15 Stationen entlang eines rund 500 Meter langen Rundwegs. Für die digitale Entdeckungstour sollten etwa 60 Minuten eingeplant werden. Die Tour benötigt ca. 350 MB Speicherplatz.

Entwickelt wurde die „Zeitreise um die Marienburg“ auf Initiative der Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG). In Kooperation mit der Stadt Pattensen sowie in enger Abstimmung mit der Stiftung Schloss Marienburg, dem Landesmuseum Hannover, dem Haus Hannover (Welfenhaus) und der Region Hannover ist ein hochwertiges digitales Angebot entstanden. Die Realisierung übernahm die Freiburger Agentur Extended Vision.

„Unser Dank gilt allen Beteiligten, die mit ihrer Expertise und großem Engagement – auch in komplexen Abstimmungsprozessen – zum Entstehen dieses besonderen Projekts beigetragen haben“, so HMTG-Geschäftsführer Hans Nolte.

VR-Grafiken aus 2020 finden neue Verwendung

Die VR-Grafiken, die nun integraler Bestandteil der „Zeitreise um die Marienburg“ sind, wurden von der HMTG bereits im Jahr 2020 erstellt. Hintergrund war das Ziel, die Region Hannover auch während der Pandemie touristisch sichtbar zu machen. Zu den damals erstellten Inhalten gehörten unter anderem, Museen, digitale Stadtrundgänge oder der Erlebnis-Zoo Hannover sowie VR-Panoramen vom Steinhuder Meer, dem Deister und der Marienburg.

Die VR-Aufnahmen stammen zwar aus dem Jahr 2020, sind aber weiterhin vollständig aktuell – denn im Innenbereich der Marienburg hat sich seitdem nichts verändert.

Jedes Panorama besteht aus 22 einzelnen Bildkacheln, die gemeinsam die komplette 360-Grad-Sphäre abbilden. Diese Aufnahmen werden mithilfe spezieller Software am PC nahtlos zusammengefügt, sodass ein beeindruckendes, interaktives VR-Erlebnis entsteht. Unter https://hannover-living.de/360-grad/ finden Sie alle 360-Grad Rundgänge zur digitalen Vorfreunde oder besseren Planung des Hannover-Besuchs.

„Während der Corona-Zeit wollten wir den Menschen so viel wie möglich von der Region zeigen, obwohl alles geschlossen war. Jetzt ist die Marienburg nicht zugänglich – und wir sind in der glücklichen Lage, trotzdem einen Blick in die prachtvollen Innenräume zu ermöglichen“, sagt HMTG-Geschäftsführer Hans Nolte. „Wir freuen uns, dass unsere Virtual Reality-Szenen mit der Umsetzung der Digitaltour neue Verwendung findet.“

Die 15 Stationen sind auf dem Weg zum und rund um das Schloss positioniert. Die Inhalte sollen fortlaufend ergänzt, aktualisiert und – je nach Entwicklung der baulichen Situation – um weitere Stationen erweitert werden. Mehr Informationen zu den Inhalten finden Sie unter www.visit-hannover.com/zeitreise-marienburg

So geht’s:

Pattensen Zeitreise App kostenfrei herunterladen (App Store/Google Play Store), QR-Codes auf den Infotafeln rund um Schloss Marienburg scannen (alternativ die Tour im Vorfeld downloaden) und in das Leben von Königin Marie und ihres Ehegatten Georg V., des letzten Königs von Hannover eintauchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Frau Ela Windels

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511123490126

web ..: https://hannover-living.de/

email : windels@hannover-marketing.de

Die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) mit den Geschäftsführern Christian Katz und Hans Christian Nolte ist Hannovers zentraler Dienstleister für Regions, Standort- und Stadtmarketing sowie touristische Dienstleistungen. Renommierte Wirtschaftsunter-nehmen und Interessenverbände aus der Region Hannover unterstützen die 2008 gegründete HMTG als Kooperationspartner und Gesellschafter. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind breit gefächert, sie umfassen überregionale Maßnahmen zu Stärkung und Weiterentwicklung von Hannover als Ideale Region und Raum für Innovation.

Ziel der HMTG ist die Stärkung der Identifikation mit dem gesamten Wirtschafts- und Lebensraum Hannover sowie seine nationale und internationale Positionierung.

Zentrales Aufgabenfeld ist die überregionale und internationale Vermarktung der Region Hannover (Niedersächsische Landeshauptstadt plus 20 weitere Städte und Gemeinden im Umland von Hannover).

Pressekontakt:

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Frau Ela Windels

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

fon ..: 0511123490126

email : windels@hannover-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wenn Kaffee krank macht: Detox-Challenge für mehr Energie, besseren Schlaf und einen gesünderen Magen Kupfer ist ein Schlüsselmetall