ZenaDrone erweitert inländische Produktion für kommerzielle US-Kunden und US-Verteidigungsministerium, ohne Preise erhöhen zu müssen

Vancouver, British Columbia, (8. April 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen mit künstlicher Intelligenz (KI), Drone as a Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, stellt heute ein Update hinsichtlich der Expansionspläne seiner in den USA ansässigen Tochtergesellschaft ZenaDrone für die Fertigung Made in America angesichts der kürzlich von der aktuellen US-Regierung angekündigten erweiterten Zölle bereit. ZenaTech hält an seinem Streben nach einer inländischen Fertigung von US-Verteidigungsdrohnenlösungen fest, einschließlich strategischer lokaler Investitionen und militärkonformer Lieferketten. ZenaDrone wird nun einen Teil seiner kommerziellen Drohnenproduktion für kommerzielle US-Kunden nach Arizona verlagern, was bedeutet, dass die Preise für die Kunden nicht erhöht werden müssen, um Zölle zu kompensieren.

Der Hauptsitz von ZenaDrone befindet sich in Phoenix, Arizona, und beinhaltet die Bereiche Vertrieb, Verwaltung, Forschung und Entwicklung sowie Flugtests. Das Unternehmen plant, seine Produktionskapazitäten in den nächsten zwei Monaten zu erweitern, um abgesehen von der geplanten Produktion für das US-Militär auch Drohnen für kommerzielle US-Kunden herzustellen. Diese Erweiterung wird bis zu 2.000 zusätzliche Quadratfuß Produktionsfläche umfassen. Dies wird die zweite globale Produktionsstätte sein, nachdem das Unternehmen in seiner 10.000 ft² großen Anlage in Sharjah, VAE, bereits über Entwicklungs- und Produktionsstätten für die Drohnen der Serien ZenaDrone 1000 und IQ verfügt.

Als Reaktion auf die sich entwickelnde Handelslandschaft rechnet ZenaTech außerdem damit, dass die Erweiterung seiner Produktionsstätte in Phoenix bis Ende 2026 über 150 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen wird.

Obwohl Zölle eine Herausforderung sein können, verdeutlichen sie auch, welche Unternehmen wirklich agil sind. ZenaTech hat schon immer langfristig gedacht, sich mit smartem Ressourcenmanagement und Lieferketten beschäftigt und ist auf globale Veränderungen vorbereitet, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D. Angesichts der zunehmenden Verbote chinesischer Drohnen und Komponenten in den USA und lokaler Anreize für die inländische Produktion befinden wir uns in einer günstigen Position, um unsere Produktion in Arizona zu erweitern und mehr qualitativ hochwertige amerikanische Arbeitsplätze zu schaffen, fügte Herr Passley hinzu.

ZenaDrone hat bereits zwei bezahlte Testläufe seiner Drohnenprodukte mit der US Air Force und der US Navy Reserve hinsichtlich Logistik- und Transportanwendungen durchgeführt, bei denen kritische Fracht, wie etwa Blut, an die Front transportiert wird. ZenaTech hat bereits zuvor bekannt gegeben, dass die Lieferkette von ZenaDrone mit dem NDAA (National Defense Authorization Act) konform sein wird, da die Komponenten und Kameras von seinem in Taiwan ansässigen Unternehmen Spider Vision Sensors hergestellt werden.

Das Unternehmen hat mit der Planung der Cybersicherheit und der internen Kontrollen begonnen, um sich für die Green UAS- (Uncrewed Aerial Systems)-Zertifizierung zu bewerben – eine Voraussetzung für Drohnenunternehmen, die an Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Ersthelfer und zahlreiche kommerzielle Unternehmen verkaufen möchten. Diese Zertifizierung ebnet den Weg zur strengeren Blue UAS-Zertifizierung, die das Unternehmen als Nächstes beantragen möchte, um den US-Verteidigungsmarkt zu betreten und direkte Verkäufe an das Verteidigungsministerium und andere Behörden im Verteidigungssektor zu ermöglichen.

Der globale Markt für militärische Drohnen wurde im Jahr 2023 auf 14 Milliarden USD geschätzt, einschließlich des US-Marktes mit einem Wert von 5 Milliarden $, und soll laut einer Studie von Fortune Business Insights weltweit bis 2032 auf 47 Milliarden $ steigen. Das Segment Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Targeting (ISRT) ist das größte Segment für militärische Drohnen, die zur Erfassung bedeutsamer Informationen und Daten in einem bestimmten Gebiet eingesetzt werden. Der Logistik- und Transportsektor ist das zweitgrößte Segment. ZenaDrone peilt mit seinen multifunktionalen KI-Drohnen all diese Segmente an.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut ein DaaS-Geschäftsmodell sowie ein globales Partnernetzwerk auf.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldfrachtanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Indoor-/Outdoor-Drohne, die für die Landvermessung und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, planen, antizipieren, anstreben, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

