ZenaTech erweitert mit 21. Übernahme sein nationales Drone-as-a-Service-Netzwerk und seine Präsenz im Pazifischen Nordwesten und stärkt damit die Servicierung seiner Unternehmens- und Regierungskunden

Vancouver, British Columbia, 9. April 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es seine 21. Übernahme abgeschlossen hat und setzt damit den nationalen Expansionskurs seiner Drone-as-a-Service-Standorte in den Vereinigten Staaten fort. Mit der Übernahme von Andy Paris & Associates, einer traditionsreichen Landvermessungsfirma mit Firmensitz in der Stadt Lake Oswego (Oregon), erweitert ZenaTech seine Klientel und Präsenz im Großraum Portland. Damit können noch mehr Unternehmens- und Regierungskunden im Pazifischen Nordwesten von drohnenbasierten Inspektionen, Vermessungen und anderen Diensten profitieren.

Durch den Ausbau unserer Aktivitäten im Pazifischen Nordwesten befinden wir uns exakt an der Schnittstelle zwischen forstlichem Umweltmonitoring, kritischer Energieinfrastruktur sowie Hafen- und Logistiküberwachung – und genau dort bieten wir mit unserem Drone-as-a-Service-Geschäft den größten Mehrwert für missionskritische Einsätze, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. DaaS geht über den reinen Drohneneinsatz hinaus. Es stellt eine KI-gesteuerte Autonomieplattform bereit, die luftgestützte Einsätze in kontinuierliche und verwertbare intelligente Daten umwandelt und gleichzeitig manuelle, arbeitsintensive Aufgaben automatisiert. Wir sorgen für Effizienz vor Ort und liefern hochwertige Daten und Erkenntnisse, die Unternehmen und Regierungsbehörden gleichermaßen dabei helfen, rascher gut fundierte Entscheidungen in großem Stil zu treffen.

Die im Jahr 1952 gegründete Firma Andy Paris & Associates bietet Vermessungsdienstleistungen in den Bereichen Grenzvermessung, Topografie und Bauabsteckung an und unterstützt damit die gewerbliche und infrastrukturelle Entwicklung für Kunden in den Bundesstaaten Oregon und Washington. Die Stammkundenbeziehungen und langjährige Präsenz des Unternehmens ergänzen den bestehenden DaaS-Standort von ZenaTech im Großraum Portland und schaffen eine einheitliche Basis für eine skalierbare DaaS-Expansion in der Region.

Die Drone-as-a-Service-Strategie des Unternehmens umfasst den Aufbau einer skalierbaren KI-basierten Drohnenautomatisierungsplattform, die über ein Standortnetzwerk bereitgestellt wird. Neben dem Einsatz der ZenaDrone-Drohnen zur Optimierung bestehender Arbeitsabläufe wird so eine zentralisierte und damit auch raschere Analyse der Drohnendaten ermöglicht. Das Leistungsspektrum wird auf mehrere Bereiche ausgeweitet, was zu einer Verbesserung von Geschwindigkeit, Präzision, Sicherheit und intelligentem Datenzugriff führt.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech wurde konzipiert, um Unternehmens- und Regierungskunden abonnement- und nutzungsbasierten Zugang zu schnellen und erstklassigen drohnenbasierten Dienstleistungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Vermessung, Inspektion, Wartung, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung und Präzisionslandwirtschaft zu bieten, ohne dass Kapitalkosten oder der Betriebsaufwand einer Eigentümerschaft anfallen. Durch die Übernahme etablierter, profitabler Dienstleistungsunternehmen, die zurzeit Low-Tech-Prozesse einsetzen und reif für Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, Multi-Service-DaaS-Netzwerk von Standorten in Gemeinden, die durch langjährige, bestehende Kunden und Umsätze unterstützt werden, für eine Drohnenintegration der nächsten Generation auf, die auf Geschwindigkeit, Präzision, Daten und Sicherheitsvorteile ausgelegt ist. Das Unternehmen verfügt über insgesamt 24 internationale DaaS-Standorte und baut sein Netzwerk sowie sein Dienstleistungsportfolio kontinuierlich aus.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

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Für Unternehmen, Investoren und Medien:

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ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

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