Frühjahrsputz für den Trainingsplan: Podcast zeigt, wie Läufer trotz Rückstand entspannt in die Saison starten

Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak und Strategiecoach Matthias Priebe räumen im Plauderpace Podcast richtig auf. Frühjahrsputz mit Putzlappen zum Workout…

Der Plauder Pace Podcast mit Strategiecoach Mathias Priebe und Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak geht in Folge 18 unter dem Titel „Frühjahrsputz“ ans Eingemachte. Die beiden räumen nicht nur im Studio auf, sondern geben ganz praktische Tipps, wie Läufer und Triathleten mit Trainingsrückstand vor großen Events wie dem Hamburg Marathon ruhig bleiben und trotzdem fit ins Ziel kommen. Statt Paniktraining und übertriebenen Longruns lautet das Motto: weniger ist mehr – und der Putzlappen wird zum echten Sportgerät.

In der neuen Ausgabe erklären Anke und Mathias, warum Ruhe bewahren die wichtigste Übung ist, wenn der Trainingsplan plötzlich hakt. Anke nennt ihre drei Top-Empfehlungen: Umfänge bewusst klein halten, Regeneration ernst nehmen und kleine Zwischenziele setzen, statt am großen Zeitziel zu kleben. Sie räumt mit dem Irrglauben auf, der Körper sei eine Art Kilometerspeicher. Wer kurz vor dem Marathon noch 30 oder 35 Kilometer durchzieht, riskiert müde Beine und langfristige Probleme. Stattdessen empfehlen die beiden kurze, knackige Tempo-Einheiten fürs gute Gefühl und vor allem ausreichend Schlaf, vernünftige Ernährung und mentale Pausen.

Neben dem klassischen Laufthema wird der Frühjahrsputz selbst zum Workout. Die beiden erzählen, wie sie mit Sperrmüll schleppen, Fenster putzen und Kisten stapeln richtig ins Schwitzen gekommen sind – und wie man den Putzlappen ganz easy für Ausfallschritte, Kniebeugen und Bergsteiger nutzt. Dazu gibt es Erklärungen zur Frühjahrsmüdigkeit, die hormonellen Hintergründe und den simplen Tipp: einfach raus in die Sonne. Wer Allergien hat, findet Ideen für effektives Indoor-Training. Persönlich wird es, als die beiden von ihrer digitalen und analogen Datentonne berichten, alten Athleten-Ordnern und dem großen Studio-Umzug.

Die Folge endet mit einem herzerwärmenden sportlichen Glücksmoment: dem Osterspaziergang mit der gesamten Sportgruppe, bei dem sich Rehasportler endlich mal wieder richtig unterhalten konnten. Genau das macht den Plauder Pace Podcast aus – ehrliche Gespräche, praktische Tipps und jede Menge Motivation, gesund und mit Spaß durch die Saison zu kommen.

Der Podcast „Frühjahrsputz“ ist ab sofort verfügbar und eignet sich perfekt für alle, die gerade mit dem Frühling und dem ersten großen Wettkampf hadern.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2dfca8RIipfoZfuYK38z8v

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/plauder-pace-podcast/id1812324487?i=1000760397098

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Herr Mathias Priebe

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