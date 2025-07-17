ZenaTech erweitert seine Indoor-Drohnenplattform IQ Nano um ein neues KI-gestütztes LED-Kamerasystem für Logistik- und Sicherheitseinsätze im zivilen und militärischen Bereich

Vancouver, British Columbia – 25. Juni 2025 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) – ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt die Entwicklung eines neuen KI-gestützten Kamerasystems mit integrierter LED-Beleuchtung für seine autonome Indoor-Drohnenplattform ZenaDrone IQ Nano bekannt. Das von der Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors in Taiwan entwickelte und gefertigte neue Bildverarbeitungssystem verbessert die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und optimiert so drohnenbasierte Anwendungen in den Bereichen Bestandsmanagement, Sicherheit, Inspektion und Verteidigungslogistik. Die ersten Prototypen durchlaufen aktuell ein Prüf- und Evaluierungsverfahren in der unternehmenseigenen Betriebsanlage ZenaDrone Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE); daneben werden 20 bis 30 weitere Systeme für erweiterte Tests und zukünftige Einsätze hergestellt.

Das neue Kamerasystem erweitert das Leistungsspektrum der Drohne IQ Nano, die damit zu einer einzigartigen KI-gestützten Drohnenplattform avanciert und Kunden aus dem zivilen und militärischen Bereich gleichermaßen erhebliche Automatisierungsvorteile bietet, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Durch die Kombination von fortschrittlicher Bildgebung, integrierter LED-Beleuchtung und KI-gestützter Analytik verbessern wir die operative Transparenz, die Datengenauigkeit und die Entscheidungsfindung in komplexen und schlecht beleuchteten Lagerhallen. Diese Entwicklung unterstützt uns in unserer Strategie, intelligente Drohnenlösungen bereitzustellen, die den Wirkungsgrad steigern, die Kosten senken und die Einsatzbereitschaft optimieren.

Die Drohnenplattform IQ Nano wurde für den Einsatz in beengten und risikoreichen Umgebungen ohne GPS-Empfang entwickelt, in denen herkömmliche Systeme und auch das Personal an ihre operativen Grenzen stoßen. Die Drohnenplattform wurde für die automatisierte Bestandsverwaltung durch präzises Scannen von Barcodes bzw. die Nachverfolgung von Gütern in Lagerhallen, Waffendepots und Logistikeinrichtungen konzipiert. Mit ihr sinkt der manuelle Arbeitsaufwand, menschliche Fehler werden minimiert und die Betriebssicherheit erhöht. Die mit HD-Bildgebung oder Wärmebildkameras, autonomer Navigation, Hindernisvermeidung und KI-gestützter Anomalieerkennung ausgestattete Plattform ermöglicht zudem die sichere Innenraumüberwachung in Kommandozentralen, Munitionsdepots und anderen Sicherheitsbereichen.

Das neue, 155 Gramm leichte Kameramodul vereint fortschrittliche Bildgebung, integrierte LED-Beleuchtung und KI-gestützte Analytik und verbessert dadurch die Sichtbarkeit und die Datenerfassung bei schwachem Licht. Das neue Bildverarbeitungssystem ist in die Softwareplattform der Drohne IQ Nano eingebunden und optimiert die Identifizierung von Gütern, die Bestandserfassung, die Anomalieerkennung und das operative Reporting. So können Entscheidungen im zivilen und militärischen Bereich rascher und punktgenauer getroffen werden.

Die optimierte IQ Nano-Plattform wurde für zivile und militärische Anwendungen entwickelt, wo Schnelligkeit, Präzision und Echtzeitinformationen entscheidend sind. Im zivilen Bereich automatisiert sie das Bestandsmanagement, das Asset Tracking, Inspektionen sowie die Gebäudeüberwachung. Anwender im Verteidigungs- und Regierungssektor unterstützt sie bei Logistikprozessen, Bestandsprüfungen, Geräteinspektionen und bei der Überwachung gesicherter Einrichtungen. KI-gestützte Analysen und Bildgebung bei schwachem Licht ermöglichen eine schnellere und genauere Datenerfassung bzw. operative Entscheidungsfindung. Die Drohne IQ Nano ist sowohl für den Einzelbetrieb als auch für den Einsatz in einer koordinierten Drohnenflotte vorgesehen und unterstützt simultane Einsätze in großen oder komplexen Anlagen.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analyse sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

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Für Unternehmen, Investoren und Medien:

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ZenaTech

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Für Investoren:

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