ZenaTech präsentiert Zoo Office(TM), eine KI-gestützte Produktivitätsplattform für Unternehmen, die vom rasch wachsenden Markt für agentische KI profitieren soll

Ziel ist der Ausbau des Enterprise-SaaS-Geschäfts des Unternehmens durch die Nutzung von agentischer KI, deren Markt jährlich um knapp 50 % wächst

Vancouver, British Columbia, (18. Juni 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, präsentiert heute seine Strategie für Zoo Office, eine vereinheitlichte KI-gestützte Produktivitätsplattform, die künftig als einheitliches Fundament und Marke für ZenaTechs Enterprise-SaaS-Sparte dienen wird und dem Unternehmen zu Marktanteilen im rasch wachsenden Markt für agentische KI verhelfen soll. Zoo Office wurde entwickelt, um moderne Tools für mehr Produktivität im Betrieb, agentenbasierte KI-Funktionen sowie branchenspezifische Anwendungen auf einer einzigen Unternehmensplattform zu vereinen, und verkörpert damit ZenaTechs Vision für eine stärker vernetzte und intelligentere Softwareerfahrung.

Wir wollen unsere SaaS-Lösungen für Unternehmen zukunftssicher machen und über herkömmliche Software-Tools hinaus weiterentwickeln. Zu diesem Zweck fügen wir intelligente Produktivitätsfunktionen hinzu, die Arbeitsabläufe automatisieren, Aufgaben ausführen und die Entscheidungsfindung verbessern können. Unser Ziel ist es, einen höheren Kundennutzen sowie wiederkehrende Umsatzchancen zu schaffen und dabei agentische KI zu nutzen, die zu den wachstumsstärksten Segmenten im Markt für Unternehmenssoftware zählen, erklärt Shaun Passley, PhD, CEO von ZenaTech. Wir glauben, dass die Zukunft der Software nicht in einer größeren Anzahl an Anwendungen liegt, sondern in wenigen, dafür aber intelligenteren und personalisierteren Plattformen. Zoo Office ist unsere Vision einer KI-nativen Geschäftsumgebung, in der Anwendungen, Arbeitsabläufe, Daten sowie organisatorisches Knowhow über eine gemeinsame Geschäftsebene zusammenwirken. Immer mehr Unternehmen setzen KI-gesteuerte Lösungen ein, um ihre Effizienz zu steigern und Kosten einzusparen. Hier sehen wir eine Chance, das Wachstum unseres Enterprise-SaaS-Segments zu forcieren und zu einer langfristigen Wertschöpfung für unsere Aktionäre beizutragen.

Aus Sicht der Unternehmensführung kommt Zoo Office genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den Wildwuchs an Software einzudämmen, fragmentierte Daten zu verknüpfen und KI in ihren betrieblichen Abläufen effektiver zu nutzen. Zoo Office ist darauf ausgerichtet, zu einer zentralen KI-Plattform und Marke innerhalb des Softwareportfolios von ZenaTech zu werden. Daneben unterstützt das Unternehmen weiterhin bestehende Softwaremarken und bietet ihnen Möglichkeiten zur Einbindung in das breit aufgestellte KI-gestützte Ökosystem von Zoo Office.

Im Rahmen seiner mehrphasigen strategischen Markteinführung wird das Unternehmen ausgewählte Klein- und Mittelbetriebe (KMU) zur Teilnahme an einem privaten Beta-Programm einladen, um die Entwicklung der Plattform mitzugestalten. In der ersten Phase erfolgt die Einführung des Zoo Office Productivity Core. Es handelt sich dabei um eine agentenbasierte Office-Produktivitätssuite, die Unternehmen dabei hilft, die Reibungsverluste in ihrem aktuellen Leistungsangebot zu beseitigen: unübersichtliche Abonnements, isolierte Daten, repetitive Prozesse und den ständigen Aufwand beim Austausch von Informationen zwischen nicht miteinander verbundenen Anwendungen. Indem der KI ein gemeinsames Verständnis des organisatorischen Kontexts, der Arbeitsabläufe und des Wissens vermittelt wird, soll die Plattform dazu beitragen, relevantere Ergebnisse zu liefern und die Nutzer gleichzeitig mit weniger Komplexität zu entlasten.

Im Rahmen zukünftiger Phasen sollen branchenspezifische Lösungen und Marktplatzfunktionen eingeführt werden, die darauf ausgelegt sind, die Funktionalität der Plattform weiter auszubauen und gleichzeitig eine stärker vernetzte Softwareerfahrung für die Nutzer zu schaffen.

Laut Angaben von MarketsandMarkets dürfte der Markt für agentische KI in Unternehmen von derzeit rund 7 Mrd. $ bis zum Jahr 2030 auf über 46 Mrd. $ anwachsen, was einer jährlichen Zuwachsrate von knapp 50 % entspricht. Gartners längerfristige Prognose ist noch bemerkenswerter: Demnach könnte mit agentischer KI bis zum Jahr 2035 ein Gesamtumsatz von mehr als 450 Mrd. $ im Bereich Unternehmenssoftware generiert werden. Diese Zahlen veranschaulichen die enormen Chancen, die sich für Firmen mit Spezialisierung auf KI-gestützte Produktivitäts- und Automatisierungslösungen auftun werden.

Wenn Sie sich für eine Teilnahme am privaten Beta-Programm für den Productivity Core, das in den kommenden Wochen startet, interessieren, können Sie sich über den Website-Link von Zoo Office in unserer Warteliste eintragen.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analyse sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das bestehende Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

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