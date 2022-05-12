ZenaTech wird in den Russell 3000®-Index aufgenommen und erzielt damit einen wichtigen Meilenstein für das Wachstum und die Marktbekanntheit des Unternehmens

Vancouver, British Columbia, (9. Juni 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen der ersten Neuzusammensetzung der Russell-Indizes für das Jahr 2026 in den breit angelegten Russell 3000® Index aufgenommen wurde. Die Aufnahme tritt zum Handelsbeginn am 29. Juni 2026 in Kraft. Diese Entwicklung zeugt von ZenaTechs anhaltendem Wachstum und steigender Marktkapitalisierung und dürfte auch die Glaubwürdigkeit des Unternehmens stärken und seinen Bekanntheitsgrad bei den Anlegern erhöhen, wie etwa bei institutionellen Investoren, ETFs und Indexfonds, die Small-Cap-Unternehmen im Russell-Index nachbilden.

Die Aufnahme in den Russell 3000®-Index ist für ZenaTech ein beachtlicher Erfolg und veranschaulicht, wie dynamisch sich unser Unternehmen bisher entwickelt hat, erklärt Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Dieser Meilenstein unterstreicht unsere erfolgreiche Umsetzung beim Ausbau unserer Plattformen für KI-Drohnen und Drone-as-a-Service-Leistungen und steigert sowohl den Wert für unsere Aktionäre als auch unseren Wiedererkennungswert am Markt. Wir gehen davon aus, dass die Aufnahme in einen der meistbeachteten US-Aktienindizes unseren Bekanntheitsgrad bei den institutionellen Investoren erhöhen und das Bewusstsein für unsere langfristige Wachstumsstory stärken wird. Für uns ist diese Anerkennung eine Bestätigung für die Stärke unserer Strategie. Damit sind wir in einer idealen Ausgangsposition, um auch in Zukunft Geschäftschancen in den wachstumsstarken Märkten für autonome Systeme, Verteidigungstechnologien und künstliche Intelligenz wahrnehmen zu können.

In der Neugewichtung der US-Indizes von Russell vom Juni sind bis zu 4.000 der größten US-Aktiengesellschaften erfasst und nach ihrer Gesamtmarktkapitalisierung gereiht. ZenaTech wurde in den Russell 3000®-Index aufgenommen, ist daneben aber auch weiterhin im Russell Microcap®-Index vertreten. Die Aufnahme in einen Russell-Index wird von FTSE Russell in erster Linie auf Grundlage objektiver Kriterien wie Marktkapitalisierung, Rangfolge und Stilmerkmale (Style Attributes) festgelegt.

Die Russell-Indizes werden häufig von Investment-Managern und institutionellen Anlegern für Indexfonds und als Bezugswert für aktive Investment-Strategien verwendet. Laut den per Ende Juni 2025 vorliegenden Daten dienen die US-Indizes von Russell als Benchmark für Vermögenswerte von rund 12,2 Billionen $.

FTSE Russell ist ein weltweit führender Anbieter von Indizes und stellt Investoren auf der ganzen Welt innovative Benchmark-, Analyse- und Datenlösungen zur Verfügung. FTSE Russell berechnet Tausende von Indizes, mit denen Märkte und Anlageklassen in über 70 Ländern gemessen und verglichen werden. Damit deckt FTSE Russell 98 % des weltweit investierbaren Marktes ab. Führende Großanleger, Asset Manager, ETF-Anbieter und Investmentbanken setzen bei der Bewertung ihrer Anlageperformance und bei der Entwicklung von ETFs, strukturierten Produkten und indexbasierten Derivaten vertrauensvoll auf die Indizes von FTSE Russell.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analyse sowie fortschrittlichen Rechenleistungen ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das bestehende Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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