  • Schneekugeln, Frühstücksbrettchen, Guckis und Taschentücher: 4 voll-individualisierbare Werbeartikel

    4 voll-individualisierbare Werbeartikel stärken Ihre Marke

    BildOb emotionaler Mini-TV, edles Melaminbrettchen, faszinierende Schneekugel oder nützliches Taschentuch – komplett personalisierte Markenbotschafter statt standardisierter Streuartikel.

    In einer von digitaler Reizüberflutung geprägten B2B-Landschaft stehen Marketingentscheider vor derselben Frage: Wie bleibt das eigene Unternehmen bei Kunden und Geschäftspartnern nachhaltig im Gedächtnis? Standardisierte Massenware landet schnell im Papierkorb. Der Schlüssel zu echter Kundenbindung liegt in der vollständigen Individualisierung. Werbeartikel müssen perfekt zur Corporate Identity passen, um Markenwerte greifbar zu transportieren.

    Als seit 40 Jahren etablierter Spezialist für haptische Markenkommunikation stellt _Werbeartikel-mit-Bedruckung.de_ aus diesem Grund vier komplett personalisierbare Produkt-Highlights vor, die Ihr Logo und Ihre Botschaft auf einzigartige Weise in den Fokus rücken.

    1. Faszination in 3D: Individuelle Schneekugeln als wertiges Präsent

    Schneekugeln üben seit jeher eine magische Anziehungskraft aus. Als exklusiver Werbeträger bieten sie Ihrem Unternehmen die Chance, eine komplett eigene Welt zu erschaffen. Bei uns erhalten Sie Ihren ganz persönlichen Markenbotschafter: Ob Ihr neuestes Produkt als detailgetreues 3D-Modell im Inneren, eine emotionale Szenerie oder Ihr markantes Logo – diese Premium-Präsente garantieren einen permanenten Platz auf den Schreibtischen Ihrer wichtigsten Geschäftspartner. Um diese maßgeschneiderten Kunstwerke in Manufakturqualität für Sie zu realisieren, liegt die kundenfreundliche Mindestbestellmenge bei einer Auflage von 240 Stück.

    2. Jeden Morgen präsent: Hochwertige Melamin-Frühstücksbrettchen

    Möchten Sie, dass Ihre Werbebotschaft bereits am Frühstückstisch Ihrer Zielgruppe präsent ist? Frühstücksbrettchen aus robustem HPL-Schichtstoff (Melamin) sind extrem langlebig, spülmaschinengeeignet und bieten eine große, randabfallend bedruckbare Werbefläche. Unter https://www.werbeartikel-mit-bedruckung.de/fruehstuecksbrettchen/melaminbrettchen/ wird Ihr Wunschmotiv oder Ihr Corporate Design dank höchster Farbbrillanz perfekt in Szene gesetzt. Ob als nützliches Mitarbeitergeschenk oder als treuer Alltagsbegleiter für Kunden – hier investieren Sie in dauerhafte Sichtbarkeit. Ein besonderer Service für maximale Flexibilität: Diese hochwertigen Brettchen sind für gezielte, exklusive Kampagnen bereits ab einer Mindestmenge von nur 50 Stück voll-individualisiert lieferbar.

    3. Spielerisches Storytelling: Der Gucki-Mini-TV Bildbetrachter

    In Zeiten von Smartphones sorgt ein analoger Klassiker für den absoluten Wow-Effekt: Der originale Gucki-Klickfernseher. Unter https://www.werbeartikel-mit-bedruckung.de/gucki-mini-tv-bildbetrachter/ finden Sie dieses einzigartige Tool für Ihr visuelles Storytelling. Bestückt mit bis zu 8 komplett individuellen Innenbildern, die per Fingerklick weiterspringen, sowie einem auf Wunsch 4-farbig bedruckten Gehäuse, zieht dieser Retro-Klassiker jeden in seinen Bann. Ihre Kunden werden spielerisch dazu animiert, sich intensiv mit Ihren Produkten oder Ihrer Unternehmensgeschichte zu beschäftigen – Qualität „Made in Germany“. Dieses haptische Erlebnis mit extrem hohem Weiterreich-Faktor ist bereits ab einer Auflage von 120 Stück für Ihre Promotion-Aktionen verfügbar.

    4. Praktischer Alltagsretter: Bedruckte Papier-Taschentücher mit System

    Werbung muss nützlich sein, um zu wirken. Personalisierte Papiertaschentücher sind der ideale, sympathische Begleiter im Alltag Ihrer Zielgruppe. Auf https://www.werbeartikel-mit-bedruckung.de/bedruckte-taschentuecher/ zeigen sich die vielfältigen Möglichkeiten: Hier wird nicht einfach nur ein Aufkleber platziert – die Folienverpackung wird im hochwertigen Digitaldruck oder Flexodruck komplett nach Ihren Designvorgaben gestaltet. So transportieren Sie Ihre Markenbotschaft direkt in die Handtaschen und Autos Ihrer Kunden. Als reichweitenstarker Streuartikel für Messen, Events oder Großveranstaltungen lässt sich dieser nützliche Helfer bereits ab einer Mindestmenge von 300 Stück perfekt auf Ihr Corporate Design abstimmen.

    Fazit:

    Ob Schneekugel, Melaminbrettchen, Gucki-Bildbetrachter oder Tissue-Taschentuch – erfolgreiches Marketing setzt auf haptische Reize, die eine Geschichte erzählen. Mit den flexiblen Mindestmengen und den grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten von

    _Werbeartikel-mit-Bedruckung.de_

    verwandeln Sie alltägliche Gegenstände in exklusive Visitenkarten Ihres Unternehmens. Setzen Sie Ihr Logo dort in Szene, wo es die maximale Wirkung entfaltet: direkt im Blickfeld Ihrer Zielgruppe

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.
    Herr Sven Maurer
    Mergenthalerallee 79-81
    65760 Eschborn
    Deutschland

    fon ..: 061969549471
    web ..: https://www.werbeartikel-mit-bedruckung.de
    email : cu@getitmarketingservice.de

    Seit über 40 Jahren*
    100% zuverlässiger B2B-Partner
    Internationale Werbeartikel jeglichen Genres

    – Online-Shop mit bis zu 200.000 Werbeartikeln
    – Weltweite Beschaffung sämtlicher Werbeartikel/Werbemittel
    – Sonderproduktionen jeglicher Art
    – Importservice

    *E. K. seit 04/2015 als Rechtsnachfolger der 01/1985 gegründeten GET IT! Marketing Service Hansen und Schuster oHG

    Pressekontakt:

    GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.
    Herr Sven Maurer
    Mergenthalerallee 79-81
    65760 Eschborn

    fon ..: +4961969549471
    email : cu@werbeartikel-mit-bedruckung.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. 40 Jahre Werbeartikel-Kompetenz: GET IT! Marketing Service Onlineshop mit 180.000 Artikeln B2B
      Werbeartikel-Spezialitäten: Klickfernseher/Guckis, Melaminbrettchen, Schneekugeln, Papiertaschentücher...

    2. Mini-TV als Werbeartikel: Wie der Gucki Bildbetrachter Marken erlebbar macht
      Kompakte Werbe-Mini-Fernseher bietet im Inneren Platz für bis zu acht individuell gestaltbare Bildmotive...

    3. Melamin-Brettchen: Langlebige Werbeartikel mit Druck – täglich im Einsatz, täglich im Blick
      Perfekte, dauerhafter Werbeartikel: Melamin-Brettchen mit individuellen Werbesujets...

    4. Bedruckte Melamin-Brettchen als Werbeartikel: Praktische Markenbotschafter für jeden Tag
      Hochwertige Melaminbrettchen für den täglichen Gebrauch als Werbeartikel...

    5. Werbeartikel-Trends für 2023: Was ist zu erwarten
      Alle Werbeartikel, die 2023 im Trend liegen und besonders angesagt sind....

    6. delyght stellt innovative modulare und individualisierbare Wandleuchte zu einem erschwinglichen Preis vor
      Kickstarter-Kampagne gestartet...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.