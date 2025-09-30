ZenaTech meldet Fortschritte bei seiner proprietären Quantencomputing-Hardware-Plattform für Verteidigungs-, Homeland-Security- und staatliche Anwendungen

Vancouver, British Columbia, (22. Januar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt einen aktuellen Überblick über den Fortschritt seiner Initiative zum Aufbau einer eigenen Quantencomputing-Hardware-Plattform, die leistungsstarke und sichere autonome KI-Lösungen für Anwendungen im Bereich der US-Verteidigung, Homeland Security sowie für staatliche Anwendungen ermöglichen soll. Das Unternehmen hat die wichtigsten technologischen Anforderungen und Anbieter ermittelt und ist derzeit mit der Beschaffung der Schlüsselkomponenten für den Bau seines ersten Quantencomputing-Prototyps beschäftigt. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass der Fünf-Qubit-Quantenprototyp im Laufe des Jahres 2026 fertiggestellt und betriebsbereit sein wird. Bei der Hardware handelt es sich voraussichtlich um eine skalierbare Rechenplattform, die für die Verarbeitung und Analyse großer, komplexer Datensätze ausgelegt ist. Unter anderem sollen von den ZenaDrone-Drohnen und Drohnenschwärmen des Unternehmens generierte Daten ausgewertet werden, um in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse und Entscheidungshilfen für militärische und staatliche Anwendungen zu liefern.

Die Entwicklung unseres eigenen Quantencomputing-Prototyps ist ein wichtiger und grundlegender Schritt auf dem Weg zu einer vertikal integrierten Plattform, die für die Verarbeitung der riesigen Datenmengen unserer Drohnensysteme ausgelegt ist und die missionskritischen Systeme der Intelligence-Fähigkeiten unterstützt, die moderne Streitkräfte benötigen, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Wir bauen eine Technologieplattform auf, um autonome Operationen in umkämpften Gebieten zu stärken, die Sicherheit und Resilienz zu verbessern und ZenaTech für größere, langfristige Verteidigungsmöglichkeiten zu positionieren, die mit den Verteidigungsprioritäten auf internationaler Ebene im Einklang stehen.

Die Plattform des Quantencomputing-Prototyps soll außerdem fortschrittliche Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI) im gesamten F&E-Portfolio des Unternehmens unterstützen. Dazu zählen das Projekt Eagle Eye, das sich auf fortschrittliche KI-Anwendungen im Verteidigungsbereich konzentriert und über Zena AI, den fortschrittlichen KI-Hub des Unternehmens in Baton Rouge, betrieben wird; das Projekt Clear Skies für fortschrittliche Wettervorhersagen und Waldbrandmanagement; und das Projekt Sky Traffic mit Schwerpunkt auf fortschrittlichem Verkehrsmanagement.

Autonome KI-Drohnen spielen eine wichtige Rolle bei Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen (ISR) im Verteidigungsbereich, da sie eine schnelle und sichere Lageerkennung ermöglichen. Zu den Anwendungsbereichen zählen: die permanente Überwachung von Grenzen, Stützpunkten und Küstenlinien; die Aufklärung gefährlicher oder schwer erreichbarer Gebiete mit einzelnen Drohnen oder koordinierten Drohnenschwärmen; die automatisierte Erkennung und Verfolgung von Bedrohungen durch Fahrzeuge, Schiffe oder Truppenbewegungen; die rasche Ermittlung und Priorisierung von Zielen durch Befehlshaber; und die Analyse nach dem erfolgten Einsatz zur Beurteilung von Veränderungen. Mit Hilfe von Quantencomputing arbeitet das Unternehmen daran, die Fähigkeit zur Verarbeitung und Analyse komplexer und großformatiger Datensätze in Echtzeit zu verbessern und so die Erkennung von Bedrohungen, die operativen Erkenntnisse und die Entscheidungsfindung in dynamischen Verteidigungsumgebungen zu optimieren.

Das Quantencomputing ist ein aufstrebender Bereich der Spitzeninformatik, der sich die einzigartigen Eigenschaften der Quantenmechanik zunutze macht, um Probleme zu lösen, die selbst die leistungsstärksten klassischen Computer nicht bewältigen können. Quantencomputing ermöglicht die Verarbeitung hochkomplexer mathematischer Probleme und Echtzeit-Datensätze, wie beispielsweise Daten, die von Drohnenschwarmsensoren erfasst werden, mit einer vielfach höheren Geschwindigkeit.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, voraussehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

