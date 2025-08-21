ZenaTech unterzeichnet mehrere Angebote zur Übernahme von Unternehmen für Landvermessung und Geodaten-Dienstleistungen in den USA, Kanada und Australien;

ZenaTech unterzeichnet mehrere Angebote zur Übernahme von Unternehmen für Landvermessung und Geodaten-Dienstleistungen in den USA, Kanada und Australien; diese sollen in den ersten 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion einen Umsatz von 40 Mio. CAD beisteuern

Die potenziellen Übernahmen erweitern die globale Präsenz eines der weltweit führenden Drone-as-a-Service-Unternehmen auf einem Markt für Drohnendienstleistungen, der jährlich um mehr als 25 % wächst

Vancouver, British Columbia, 14. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt die Unterzeichnung neuer Angebote zur Übernahme mehrerer Unternehmen aus den Bereichen Landvermessung und Geodaten-Dienstleistungen in den USA, Kanada und Australien bekannt. Vorbehaltlich des Abschlusses dieser Übernahmen erwartet das Unternehmen, dass diese in den auf den Abschluss folgenden zwölf Monaten gemeinsam einen Umsatzbeitrag von ca. 40 Mio. CAD leisten werden. Diese Schätzung basiert auf ungeprüften Finanzinformationen, die von den Zielunternehmen bereitgestellt wurden, und auf Schätzungen der Geschäftsleitung und wurde nicht von Wirtschaftsprüfern überprüft.

Diese unterzeichneten Übernahmeangebote stellen einen wegweisenden Meilenstein beim Aufbau eines der weltweit führenden Drone-as-a-Service-Unternehmen dar, sagte Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Über den erwarteten zusätzlichen Umsatz von 40 Mio. CAD in den ersten 12 Monaten nach Abschluss hinaus erweitern diese potenziellen Übernahmen unsere Kundenbeziehungen, unsere geografische Reichweite und unsere Expertise im Bereich Geodaten auf drei Schlüsselmärkten erheblich. Sie schaffen eine skalierbare Plattform für die Integration unserer KI-gestützten Lösungen für Drohnenautonomie in bestehende Abläufe mit dem Ziel, wiederkehrende Einnahmequellen zu beschleunigen und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Aufbauend auf unserem Umsatzwachstum von 640 % im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr, sind wir davon überzeugt, dass diese Strategie ZenaTech für ein nachhaltiges langfristiges Wachstum positioniert, da Unternehmen und Regierungen weltweit zunehmend auf Drohnen-basierte Dienstleistungen setzen.

Diese geplanten Transaktionen unterstützen die Strategie von ZenaTech, etablierte Unternehmen aus traditionellen Branchen und dem Low-Tech-Sektor, etwa in den Bereichen Landvermessung, Inspektion von Infrastruktur und Anlagen für erneuerbare Energien sowie Hochdruckreinigung in den USA und weltweit zu übernehmen und deren herkömmliche oder manuelle Betriebsabläufe auf ein Drone-as-a-Service-Geschäftsmodell umzustellen. Das Drone-as-a-Service-Modell (DaaS) ähnelt Software-as-a-Service (SaaS); anstatt jedoch Software im Rahmen eines Abonnements bereitzustellen, liefert es schlüsselfertige, drohnengestützte Dienstleistungen und Daten auf Basis wiederkehrender Abonnements oder nach Nutzung. Die Kunden erhalten Zugang zu fortschrittlichen Verfahren für Vermessung, Inspektion, Überwachung, Präzisionslandwirtschaft und weiteren drohnengestützten Anwendungen – ohne Anfangsinvestitionen, Fachpersonal, Gerätewartung oder die regulatorischen Anforderungen, die mit dem Betrieb einer eigenen Drohnenflotte verbunden sind.

Laut Fortune Business Insights wird der weltweite Markt für Drohnendienstleistungen für 2025 auf ca. 32 Milliarden US $ geschätzt und soll bis 2034 auf über 261 Milliarden US $ anwachsen; dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 25 % und trägt der raschen Einführung der Drohnenautomatisierung in Anwendungsbereichen wie Infrastrukturinspektion, Vermessung, Landwirtschaft, Logistik, öffentliche Sicherheit und Verteidigung Rechnung.

Jede geplante Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung und der Unterzeichnung verbindlicher Vereinbarungen. Es besteht keinerlei Gewissheit, dass die geplanten Transaktionen abgeschlossen werden. Das Unternehmen wird nach Abschluss dieser Transaktionen weitere Einzelheiten bekannt geben.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

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ZenaTech

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Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

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Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square, IQ Aqua, IQ Sphere, IQ Nano und Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für Märkte wie derzeit vorgesehen zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Umsetzungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Geschäftstätigkeit und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften sowie alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken und sonstige damit verbundene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift Risk Factors im Formular F-1, im Formular 20-F und in anderen Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der SEC) über das EDGAR-System auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingereicht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die bestmögliche Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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