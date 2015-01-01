Sicherheitsschlösser mit individuellen Gravuren und Schließplänen

MAKRO IDENT berät Unternehmen bei der Auswahl passender Brady Sicherheitsschlösser und Schließsysteme. Individuelle Schließpläne, Gravuren und Sonderanfertigungen werden auf den jeweiligen Bedarf abge

Ein wirksames Lockout-Tagout-Programm beginnt mit der Auswahl der richtigen Sicherheitsschlösser. Dabei spielen nicht nur Material, Bügelhöhe oder Schlossfarbe eine Rolle. Ebenso wichtig sind passende Schließpläne und eine eindeutige Zuordnung der Schlösser zu Mitarbeitern, Abteilungen oder Anlagen. MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Brady Sicherheitsschlösser und berät umfassend zu individuellen Schließsystemen, Gravuren und Sonderanfertigungen für professionelle Lockout-Tagout-Anwendungen.

Bereits bei der Planung stellt sich die Frage, welches Schließsystem den betrieblichen Anforderungen am besten entspricht. Standardmäßig werden Brady Sicherheitsschlösser als Key Different (nicht gleichschließend) geliefert. Dabei besitzt jedes Schloss einen eigenen Schlüssel, sodass kein anderes Schloss geöffnet werden kann. Diese Variante wird in den meisten Lockout-Tagout-Programmen eingesetzt, da jeder Mitarbeiter ausschließlich sein persönliches Sicherheitsschloss bedienen kann.

Soll ein Mitarbeiter mehrere Sicherheitsschlösser verwenden, empfiehlt sich das Schließsystem Key Alike (gleichschließend). Hier können mehrere Schlösser mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Das vereinfacht die tägliche Handhabung erheblich und reduziert gleichzeitig die Anzahl der benötigten Schlüssel.

Für größere Instandhaltungsbereiche oder mehrere Arbeitsgruppen stehen außerdem Master Key- und Grand Master Key-Schließsysteme zur Verfügung. Mit einem Master Key können autorisierte Personen mehrere unterschiedlich schließende Schlösser einer definierten Gruppe öffnen. Das Grand Master Key-System erweitert dieses Prinzip auf mehrere Teams oder Abteilungen und ermöglicht eine strukturierte Organisation auch komplexer Lockout-Tagout-Konzepte.

Neben dem passenden Schließplan unterstützt MAKRO IDENT auch bei der Auswahl der geeigneten Brady Sicherheitsschloss-Serie. Je nach Einsatzbereich stehen Sicherheitsschlösser aus Nylon, Aluminium, Stahl oder Messing zur Verfügung. Die verschiedenen Ausführungen unterscheiden sich unter anderem hinsichtlich elektrischer Isolation, Korrosionsbeständigkeit, Funkenfreiheit sowie mechanischer Belastbarkeit. Auch unterschiedliche Bügelhöhen und Bügeldurchmesser ermöglichen eine optimale Anpassung an die jeweils eingesetzten Lockout-Verriegelungen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil professioneller Lockout-Tagout-Systeme sind individuelle Gravuren. Viele Unternehmen lassen Sicherheitsschlösser mit Mitarbeiternamen, Personalnummern, Abteilungsbezeichnungen oder Inventarnummern kennzeichnen. Dadurch wird jedes Schloss eindeutig einer Person oder einem Verantwortungsbereich zugeordnet. Das reduziert Verwechslungen und erleichtert die Organisation bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Auch Firmenlogos oder andere individuelle Kennzeichnungen können auf ausgewählte Brady Sicherheitsschlösser graviert werden. Zusätzlich ist eine einseitige Gravur der Schlüssel möglich. Dadurch entsteht ein durchgängiges Kennzeichnungssystem, das Sicherheit und Übersichtlichkeit im Arbeitsalltag verbessert.

Der Customer Service von MAKRO IDENT begleitet Unternehmen bereits bei der Planung neuer Lockout-Tagout-Systeme. Gemeinsam mit den Kunden werden geeignete Schlossserien, Bügelgrößen, Farben, Schließpläne sowie gewünschte Gravuren abgestimmt. So entstehen praxisgerechte Lösungen, die exakt auf die betrieblichen Anforderungen zugeschnitten sind – vom kleinen Instandhaltungsteam bis hin zu komplexen Schließsystemen für große Produktionsstandorte.

MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen aus Industrie, Energieversorgung, Chemie, Maschinenbau und vielen weiteren Branchen mit professionellen Brady Lockout-Tagout-Lösungen. Als zertifizierter Brady Distributor und GOLD Expert Partner verfügt das Unternehmen über umfassende Erfahrung bei der Auswahl geeigneter Sicherheitsschlösser sowie der Planung individueller Schließsysteme.

Weitere Informationen zu Brady Sicherheitsschlössern, Schließplänen, Gravuren und Sonderanfertigungen erhalten Interessierte unter Sicherheitsschlösser mit individuellen Gravuren und Schließplänen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

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