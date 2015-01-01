  • Brady i4311 Etiketten in Industrie, Labor und Sicherheit

    Der neue Brady i4311 nutzt das umfangreiche Original-Brady-Etikettensortiment des i3300 und BBP33. MAKRO IDENT liefert passende Etiketten und Farbbänder für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe.

    BildMit dem Brady i4311 steht Unternehmen ein moderner Thermotransfer-Etikettendrucker zur Verfügung, der für unterschiedlichste Kennzeichnungsaufgaben entwickelt wurde. Ein wesentlicher Vorteil: Der neue Brady i4311 verwendet das umfangreiche Original-Brady-Etikettensortiment der bewährten Druckermodelle i3300 und BBP33. Dadurch steht Anwendern vom ersten Tag an eine enorme Auswahl an Etiketten, Anhängern, Typenschildern, Endlosmaterialien sowie den passenden Original-Brady-Farbbändern zur Verfügung.

    MAKRO IDENT bietet das komplette Sortiment an Original-Brady-Verbrauchsmaterialien für den i4311. Anwender profitieren von einer großen Materialvielfalt für Kennzeichnungen in Industrie, Laboren, technischen Bereichen sowie für Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen. Dadurch lässt sich ein einziger Drucker für unterschiedlichste Anwendungen einsetzen und flexibel an wechselnde Anforderungen anpassen.

    Das Materialprogramm umfasst unter anderem Etiketten für die Kabel- und Leitungskennzeichnung, Laborproben, Objektträger, Röhrchen, Sicherheitskennzeichnungen, Rohrmarkierungen, Lean- und 5S-Anwendungen, Inventarkennzeichnungen, Typenschilder sowie Kennzeichnungen für Elektrik, Elektronik und Datenkommunikation. Auch langlebige Schildermaterialien für den Innen- und Außeneinsatz stehen in zahlreichen Größen und Farben zur Verfügung.

    Zu den meistverwendeten Brady-Materialien gehört das Hochleistungs-Vinyl B-595. Es haftet zuverlässig auf glatten, rauen und stark strukturierten Oberflächen sowie auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung. Für Kabel- und Leitungskennzeichnungen wird häufig das flexible Nylongewebe B-499 eingesetzt. Selbstlaminierende Materialien wie B-417 oder B-427 schützen den Aufdruck dauerhaft vor Abrieb, Feuchtigkeit, Öl und Chemikalien. Für Leitungskennzeichnungen stehen Schrumpfschläuche aus B-342 oder B-7641 zur Verfügung.

    Auch für Labore bietet das Sortiment zahlreiche Spezialmaterialien. FreezerBondz-Etiketten B-490 und B-492 eignen sich für Anwendungen bis -196 °C in Flüssigstickstoff. Materialien wie B-481, B-488 oder B-8423 wurden speziell für Objektträger, Röhrchen und Mikrotiterplatten entwickelt. Weitere Materialien sind für Autoklaven, chemische Belastungen oder temporäre Kennzeichnungen erhältlich und gewährleisten dauerhaft lesbare Laborkennzeichnungen.

    Für Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen stehen ebenfalls zahlreiche Spezialmaterialien bereit. Hierzu zählen unter anderem das reflektierende Material B-584, das photolumineszierende BradyGlo-Material B-526 für Fluchtwegkennzeichnungen oder das vielseitige Vinyl B-7569 für Rohrmarkierungen, Bodenmarkierungen, Warnhinweise und Sicherheitskennzeichnungen. Dadurch eignet sich der Brady i4311 ebenso für den Einsatz in Produktion, Lager, Gebäudemanagement und technischen Einrichtungen.

    Ein besonderer Vorteil des Brady i4311 liegt in der intelligenten Smart-Technologie. Die gechipten Original-Brady-Etiketten und Farbbänder werden nach dem Einsetzen automatisch erkannt. Der Drucker übernimmt selbstständig die optimalen Druckeinstellungen, wodurch Fehleinstellungen vermieden und Materialwechsel deutlich vereinfacht werden. Anwender können sofort mit dem Drucken beginnen und profitieren von einer konstant hohen Druckqualität.

    Auf der Website von MAKRO IDENT sind sämtliche Original-Brady-Materialien übersichtlich nach Materialtypen gegliedert. Zu jedem Material finden Interessenten detaillierte Informationen zu Eigenschaften, Temperaturbeständigkeit, verfügbaren Größen, passenden Farbbändern sowie die aktuellen Preise. Dadurch lassen sich geeignete Materialien schnell auswählen und direkt bestellen.

    Seit 2006 unterstützt MAKRO IDENT Unternehmen und Labore mit professionellen Brady-Kennzeichnungslösungen. Der geschulte Customer Service kennt die Eigenschaften der verschiedenen Brady-Materialien genau und berät bei der Auswahl der passenden Etiketten und Farbbänder für jede Anwendung. So erhalten Kunden eine optimal abgestimmte Kennzeichnungslösung für den Brady i4311 – unabhängig davon, ob Kabel, Laborproben, Sicherheitseinrichtungen, Maschinen, Anlagen oder Gebäude dauerhaft gekennzeichnet werden sollen.

    Weitere Informationen zu Original-Brady-Etiketten und Farbbändern für den Brady i4311 finden Interessierte unter Brady i4311 Etiketten für Industrie, Labor und Sicherheit

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
    Frau Angelika Hentschel
    Bussardstrasse 24
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 089-615658-28
    fax ..: 089-615658-25
    web ..: https://www.makroident.de
    email : info@makroident.de

    Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
    ——————————————————————————————————————–
    o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,
    Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.
    o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000
    Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller
    o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in
    alle EU-Länder und der Schweiz.

    Produktsortiment
    ———————–
    Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

    Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

    Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

    Pressekontakt:

    MAKRO IDENT e.K.
    Frau Angelika Hentschel
    Bussardstraße 24
    82008 Unterhaching

    fon ..: 089-615658-28
    web ..: https://www.makroident.de
    email : info@makroident.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Brady i3300 Etiketten für Industrie, Labor und Sicherheit
      Für den Brady i3300 bietet MAKRO IDENT Original-Brady-Etiketten und Farbbänder in zahlreichen Materialien - passend für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe und mit automatischer Materialerkennung....

    2. Brady Etiketten für Industrie und Labor – passende Kennzeichnung für jede Anwendung
      Original Brady Etiketten bieten zuverlässige Kennzeichnungslösungen für Industrie und Labor. MAKRO IDENT unterstützt bei Materialauswahl, Sonderanfertigungen und passenden Etiketten für jede Anwendung...

    3. Brady Etiketten für Thermotransferdrucker – Vielfalt für Industrie & Labor
      Brady Etiketten für alle Thermotransferdrucker bieten eine große Materialvielfalt für Industrie und Labor. Sonderanfertigungen und ein Lohndruck-Service ergänzen das umfassende Sortiment....

    4. Brady Etiketten für Industrie und Labor – passende Materialien für jede Anwendung
      Brady Etiketten bieten Lösungen für Labor, Industrie, Sicherheitskennzeichnung und Produktidentifikation. MAKRO IDENT unterstützt bei Materialauswahl, Sonderanfertigungen und Kennzeichnungsprojekten....

    5. Großes Sortiment an Thermotransfer-Etiketten für Industrie und Labor
      Mit dem großen Sortiment an Thermotransfer-Etiketten von MAKRO IDENT können eine Vielzahl an Kennzeichnungen realisiert werden. Alle Materialien sind geprüft und äußerst zuverlässig....

    6. Etiketten für Brady i3300 – großes Sortiment für Labor- und Industrieanwendungen
      Riesige Auswahl an Etiketten für den Brady i3300 - hitzebeständig, lösungsmittelresistent und dauerhaft haftend. Ideal für Labor, Industrie, Lager und Sicherheitskennzeichnung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.