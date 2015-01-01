Brady i4311 Etiketten in Industrie, Labor und Sicherheit

Der neue Brady i4311 nutzt das umfangreiche Original-Brady-Etikettensortiment des i3300 und BBP33. MAKRO IDENT liefert passende Etiketten und Farbbänder für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe.

Mit dem Brady i4311 steht Unternehmen ein moderner Thermotransfer-Etikettendrucker zur Verfügung, der für unterschiedlichste Kennzeichnungsaufgaben entwickelt wurde. Ein wesentlicher Vorteil: Der neue Brady i4311 verwendet das umfangreiche Original-Brady-Etikettensortiment der bewährten Druckermodelle i3300 und BBP33. Dadurch steht Anwendern vom ersten Tag an eine enorme Auswahl an Etiketten, Anhängern, Typenschildern, Endlosmaterialien sowie den passenden Original-Brady-Farbbändern zur Verfügung.

MAKRO IDENT bietet das komplette Sortiment an Original-Brady-Verbrauchsmaterialien für den i4311. Anwender profitieren von einer großen Materialvielfalt für Kennzeichnungen in Industrie, Laboren, technischen Bereichen sowie für Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen. Dadurch lässt sich ein einziger Drucker für unterschiedlichste Anwendungen einsetzen und flexibel an wechselnde Anforderungen anpassen.

Das Materialprogramm umfasst unter anderem Etiketten für die Kabel- und Leitungskennzeichnung, Laborproben, Objektträger, Röhrchen, Sicherheitskennzeichnungen, Rohrmarkierungen, Lean- und 5S-Anwendungen, Inventarkennzeichnungen, Typenschilder sowie Kennzeichnungen für Elektrik, Elektronik und Datenkommunikation. Auch langlebige Schildermaterialien für den Innen- und Außeneinsatz stehen in zahlreichen Größen und Farben zur Verfügung.

Zu den meistverwendeten Brady-Materialien gehört das Hochleistungs-Vinyl B-595. Es haftet zuverlässig auf glatten, rauen und stark strukturierten Oberflächen sowie auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung. Für Kabel- und Leitungskennzeichnungen wird häufig das flexible Nylongewebe B-499 eingesetzt. Selbstlaminierende Materialien wie B-417 oder B-427 schützen den Aufdruck dauerhaft vor Abrieb, Feuchtigkeit, Öl und Chemikalien. Für Leitungskennzeichnungen stehen Schrumpfschläuche aus B-342 oder B-7641 zur Verfügung.

Auch für Labore bietet das Sortiment zahlreiche Spezialmaterialien. FreezerBondz-Etiketten B-490 und B-492 eignen sich für Anwendungen bis -196 °C in Flüssigstickstoff. Materialien wie B-481, B-488 oder B-8423 wurden speziell für Objektträger, Röhrchen und Mikrotiterplatten entwickelt. Weitere Materialien sind für Autoklaven, chemische Belastungen oder temporäre Kennzeichnungen erhältlich und gewährleisten dauerhaft lesbare Laborkennzeichnungen.

Für Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen stehen ebenfalls zahlreiche Spezialmaterialien bereit. Hierzu zählen unter anderem das reflektierende Material B-584, das photolumineszierende BradyGlo-Material B-526 für Fluchtwegkennzeichnungen oder das vielseitige Vinyl B-7569 für Rohrmarkierungen, Bodenmarkierungen, Warnhinweise und Sicherheitskennzeichnungen. Dadurch eignet sich der Brady i4311 ebenso für den Einsatz in Produktion, Lager, Gebäudemanagement und technischen Einrichtungen.

Ein besonderer Vorteil des Brady i4311 liegt in der intelligenten Smart-Technologie. Die gechipten Original-Brady-Etiketten und Farbbänder werden nach dem Einsetzen automatisch erkannt. Der Drucker übernimmt selbstständig die optimalen Druckeinstellungen, wodurch Fehleinstellungen vermieden und Materialwechsel deutlich vereinfacht werden. Anwender können sofort mit dem Drucken beginnen und profitieren von einer konstant hohen Druckqualität.

Auf der Website von MAKRO IDENT sind sämtliche Original-Brady-Materialien übersichtlich nach Materialtypen gegliedert. Zu jedem Material finden Interessenten detaillierte Informationen zu Eigenschaften, Temperaturbeständigkeit, verfügbaren Größen, passenden Farbbändern sowie die aktuellen Preise. Dadurch lassen sich geeignete Materialien schnell auswählen und direkt bestellen.

Seit 2006 unterstützt MAKRO IDENT Unternehmen und Labore mit professionellen Brady-Kennzeichnungslösungen. Der geschulte Customer Service kennt die Eigenschaften der verschiedenen Brady-Materialien genau und berät bei der Auswahl der passenden Etiketten und Farbbänder für jede Anwendung. So erhalten Kunden eine optimal abgestimmte Kennzeichnungslösung für den Brady i4311 – unabhängig davon, ob Kabel, Laborproben, Sicherheitseinrichtungen, Maschinen, Anlagen oder Gebäude dauerhaft gekennzeichnet werden sollen.

Weitere Informationen zu Original-Brady-Etiketten und Farbbändern für den Brady i4311 finden Interessierte unter Brady i4311 Etiketten für Industrie, Labor und Sicherheit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

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Frau Angelika Hentschel

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