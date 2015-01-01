Brady i3300 Etiketten für Industrie, Labor und Sicherheit

Für den Brady i3300 bietet MAKRO IDENT Original-Brady-Etiketten und Farbbänder in zahlreichen Materialien – passend für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe und mit automatischer Materialerkennung.

Der Brady i3300 zählt zu den beliebtesten Thermotransfer-Etikettendruckern für professionelle Kennzeichnungen. Seine automatische Materialerkennung, die einfache Bedienung und die hohe Druckqualität machen ihn zu einer zuverlässigen Lösung für unterschiedlichste Kennzeichnungsaufgaben. Damit Anwender das volle Potenzial des Druckers ausschöpfen können, bietet MAKRO IDENT das komplette Sortiment an Original-Brady-Etiketten und Farbbändern für den Brady i3300.

Das Materialprogramm umfasst weit mehr als Standardetiketten. Je nach Anwendung stehen vorgestanzte Etiketten, Endlosmaterialien, Schrumpfschläuche, Anhänger, Typenschilder, Sicherheitskennzeichnungen, Rohrmarkierungsbänder sowie zahlreiche Spezialmaterialien zur Verfügung. Dadurch eignet sich der Brady i3300 für Kennzeichnungsaufgaben in der Industrie, Laboren, der Elektrik und Elektronik, der Datenkommunikation, Gebäudekennzeichnung und im Bereich Arbeitssicherheit.

Zu den meistverwendeten Materialien gehört das Hochleistungs-Vinyl B-595. Es haftet zuverlässig auf glatten, rauen und strukturierten Oberflächen sowie auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung. Für Kabel- und Leitungskennzeichnungen zählt das flexible Nylongewebe B-499 zu den beliebtesten Materialien. Selbstlaminierende Etiketten wie B-417 und B-427 schützen den Aufdruck dauerhaft vor Abrieb, Feuchtigkeit, Öl und Chemikalien. Für professionelle Leitungskennzeichnungen stehen Schrumpfschläuche aus B-342 oder B-7641 zur Verfügung.

Auch für Laboranwendungen bietet MAKRO IDENT speziell entwickelte Materialien. FreezerBondz-Etiketten B-490 und B-492 eignen sich für Kennzeichnungen bis -196 °C in Flüssigstickstoff. Objektträger, Röhrchen und Mikrotiterplatten lassen sich beispielsweise mit B-481, B-488 oder B-8423 dauerhaft kennzeichnen. Wasserlösliches Papier B-403 ermöglicht temporäre Beschriftungen, während das Material B-7425 anzeigt, ob eine Dampfsterilisation durchgeführt wurde.

Für Typenschilder, Inventarkennzeichnungen und die Rückverfolgbarkeit von Betriebsmitteln stehen robuste Polyester- und metallisierte Materialien wie B-423, B-428, B-480A oder B-565 zur Verfügung. Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen lassen sich unter anderem mit reflektierenden Materialien B-584, photolumineszierenden BradyGlo-Materialien B-526 oder magnetischen Etiketten aus B-509 realisieren. Für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie sind zusätzlich besonders reinigungsbeständige Materialien wie B-855 oder metallerkennbare Polyester B-854 verfügbar.

Ein besonderer Vorteil des Brady i3300 ist die automatische Smart-Cell-Technologie. Original-Brady-Etiketten und Farbbänder werden nach dem Einsetzen sofort erkannt. Der Drucker übernimmt die optimalen Druckeinstellungen automatisch, wodurch Fehleinstellungen vermieden und Rüstzeiten deutlich reduziert werden. Anwender können sofort mit dem Drucken beginnen, ohne Materialparameter manuell konfigurieren zu müssen.

Alle Original-Brady-Materialien sind auf der Website von MAKRO IDENT übersichtlich nach Materialnummern gegliedert. Zu jedem Material finden Anwender Informationen über Eigenschaften, verfügbare Größen, Temperaturbeständigkeit, passende Farbbänder sowie die aktuellen Preise. Dadurch wird die Auswahl erheblich erleichtert und das geeignete Material kann direkt bestellt werden.

Wer Unterstützung bei der Materialauswahl benötigt, kann sich an den Customer Service von MAKRO IDENT wenden. Seit 2006 berät das Unternehmen Kunden bei der Auswahl geeigneter Brady-Kennzeichnungslösungen. Durch umfassende Produktschulungen kennt das Team die Eigenschaften der einzelnen Materialien genau und empfiehlt die passende Kombination aus Etikett und Farbband – abgestimmt auf die jeweilige Anwendung.

Weitere Informationen zu Original-Brady-Etiketten und Farbbändern für den Brady i3300 finden Interessierte unter Brady i3300 Etiketten für Industrie, Labor und Sicherheit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

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fon ..: 089-615658-28

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web ..: https://www.makroident.de

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