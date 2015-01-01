  • Selbstlaminierende Wickeletiketten für Kabel- und Laborkennzeichnungen

    Dauerhaft geschützte Kennzeichnungen für Kabel und Laborproben: Brady-Etiketten mit transparentem Laminat sorgen auch unter anspruchsvollen Bedingungen für dauerhaft lesbare Beschriftungen.

    BildEine dauerhaft lesbare Kennzeichnung ist überall dort gefragt, wo Etiketten Feuchtigkeit, Chemikalien, Abrieb oder mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Selbstlaminierende Etiketten bieten hierfür eine besonders zuverlässige Lösung. Durch den integrierten transparenten Laminatbereich wird der bedruckte Teil des Etiketts nach dem Aufbringen vollständig geschützt. MAKRO IDENT bietet hierfür verschiedene Original-Brady-Materialien für die Kabelkennzeichnung sowie für Laboranwendungen an.

    Selbstlaminierende Etiketten bestehen aus zwei Bereichen. Zunächst wird der weiße oder farbige Bereich mit Text, Barcode und Grafiken bedruckt. Anschließend wird der transparente Laminatteil um das Kabel oder Röhrchen gewickelt und legt sich schützend über den Aufdruck. Dadurch bleibt die Kennzeichnung dauerhaft lesbar und wird zuverlässig vor Abrieb, Schmutz, Feuchtigkeit, Lösungsmitteln sowie vielen Chemikalien geschützt.

    Besonders häufig kommen selbstlaminierende Etiketten bei der Kabelkennzeichnung zum Einsatz. Netzwerkkabel, Datenleitungen, Glasfaserkabel, Steuerleitungen oder Installationskabel lassen sich dauerhaft und professionell kennzeichnen. Der transparente Laminatbereich schützt die Beschriftung selbst dann, wenn Kabel regelmäßig bewegt, gebündelt oder mechanisch beansprucht werden. Auch Öle, Reinigungsmittel oder andere Umwelteinflüsse können dem Druckbild kaum etwas anhaben.

    Ebenso bewährt haben sich Wickeletiketten in Laboren. Röhrchen, Ampullen, Probengefäße oder andere Laborbehälter verfügen häufig nur über eine sehr kleine Beschriftungsfläche. Selbstlaminierende Laboretiketten ermöglichen dennoch eine dauerhaft geschützte Kennzeichnung. Der transparente Laminatbereich umschließt das Röhrchen vollständig und schützt Barcodes sowie Texte zuverlässig vor Feuchtigkeit, Desinfektionsmitteln, Chemikalien und häufigem Anfassen während der Laborprozesse.

    Für unterschiedliche Anforderungen stehen verschiedene Brady-Materialien zur Verfügung. Das Material B-417 eignet sich hervorragend für Kabel, Drähte, Röhrchen und Ampullen. Es bietet eine hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Kraftstoffe, Öle und zahlreiche weitere Medien. B-427 schützt Kennzeichnungen zuverlässig vor Wasser, Abrieb, Öl und Verschmutzungen und ist zusätzlich in verschiedenen Farben erhältlich, wodurch unterschiedliche Kabel oder Proben schnell unterschieden werden können.

    Für besonders anspruchsvolle Laboranwendungen bietet Brady das selbstlaminierende Polyestermaterial B-461. Dieses wurde speziell für Laborröhrchen entwickelt und eignet sich für Anwendungen in Flüssigstickstoff bis -196 °C ebenso wie für Autoklaven bis +110 °C. Das Material widersteht unter anderem Ethanol, Isopropanol, Xylol und DMSO und ist damit ideal für Forschung, Diagnostik, Biotechnologie und medizinische Labore geeignet.

    Alle drei Materialien gewährleisten eine dauerhaft geschützte Kennzeichnung und tragen dazu bei, Verwechslungen von Kabeln oder Laborproben zu vermeiden. Gerade bei kleinen Barcodes oder Schriften sorgt der transparente Laminatüberzug dafür, dass die Informationen auch nach langer Einsatzdauer sicher lesbar bleiben.

    Auf der Website von MAKRO IDENT sind sämtliche selbstlaminierenden Brady-Etiketten übersichtlich nach Materialtypen gegliedert. Anwender finden dort detaillierte Informationen zu den jeweiligen Eigenschaften, Temperaturbereichen, verfügbaren Größen sowie den passenden Brady-Farbbändern. Auch die aktuellen Preise sind direkt einsehbar, wodurch die Auswahl des geeigneten Materials deutlich erleichtert wird.

    Seit 2006 unterstützt MAKRO IDENT Unternehmen, Labore und öffentliche Einrichtungen mit professionellen Brady-Kennzeichnungslösungen. Der geschulte Customer Service berät bei der Auswahl des passenden selbstlaminierenden Etikettenmaterials und empfiehlt die optimale Kombination aus Etikett und Farbband für die jeweilige Anwendung – ganz gleich, ob Kabel dauerhaft gekennzeichnet oder Laborproben sicher identifiziert werden sollen.

    Weitere Informationen zu selbstlaminierenden Brady-Etiketten für Kabelkennzeichnungen und Laboranwendungen finden Interessierte unter Selbstlaminierende Wickeletiketten für Kabel- und Laborkennzeichnungen

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
    Frau Angelika Hentschel
    Bussardstrasse 24
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 089-615658-28
    fax ..: 089-615658-25
    web ..: https://www.makroident.de
    email : info@makroident.de

    Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
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