Zeolith überzeugt in klinischen Studien: Neue Forschungsergebnisse jetzt kompakt verfügbar

Aktuelle Studien-Übersicht auf dem neuen Informations-Portal ZEOLITH WISSEN belegt die wissenschaftliche Relevanz von Zeolith

Zeolith, das natürliche Vulkanmineral, ist längst in der modernen Wissenschaft angekommen. Während viele Menschen Zeolith bislang nur als traditionelles Mittel aus der sogenannten Alternativmedizin ansehen, beweist eine wachsende Zahl an hochwertigen Studien seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin. Eine aktuelle Studienübersicht auf „Zeolith Wissen“, dem neuen unabhängigen Informationsportal zu Zeolith, Darmgesundheit, Mikrobiom und Prävention, bündelt jetzt erstmals eine große Auswahl der wichtigsten wissenschaftlichen Arbeiten und schafft damit Klarheit über den tatsächlichen Erkenntnisstand der klinischen Forschung.

Gerade angesichts der stark steigenden Prävalenzzahlen chronischer Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer-Demenz und Parkinson sowie zunehmender Umweltbelastungen durch Schwermetalle wie Blei, Quecksilber, Cadmium oder Arsen und die steigende Kontamination von Luft, Wasser und Nahrungsmitteln, wird in der Wissenschaft intensiv nach multimodalen Therapieansätzen geforscht. Hier zeigt sich zunehmend, dass der Zeolith dabei eine bedeutendere Rolle einnehmen kann als bisher vermutet: als natürlicher, sicherer und einfach anzuwendender Baustein in Prävention und Therapie macht sich Zeolith so auch in der Schulmedizin einen Namen, etwa in der Reduktion der Nebenwirkungslast bei Chemotherapien oder als Behandlungsoption bei Reizdarm und dem Leaky-Gut-Syndrom.

Breites Anwendungsspektrum des Zeolith: Darmgesundheit, Entgiftung und neuroprotektive Effekte

Die neue Studienübersicht zeigt, dass der Klinoptilolith-Zeolith – jene Form des Zeolith, der in der Medizin eingesetzt wird – in randomisierten, doppelblinden und placebokontrollierten Untersuchungen vielfach positive Effekte entfalten konnte und damit die Erfahrungswerte aus der sogenannten Alternativmedizin bestätigt. Belegt sind mittlerweile unter anderem die Stabilisierung der Darmbarriere, die bereits genannte Unterstützung bei Reizdarmsyndrom und dem „Leaky-Gut“-Syndrom, die Bindung von Schwermetallen wie Blei, Quecksilber, Arsen, Cadmium und Nickel sowie des Leichtmetalls Aluminium und des Stoffwechsel-Abfallprodukts Ammonium. Auch antioxidative Schutzmechanismen, die sogar bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer-Demenz oder Parkinson eine Rolle spielen könnten, wurden bereits positiv untersucht. Darüber hinaus liegen zur Reduktion stiller Entzündungen und der positiven Beeinflussung des Mikrobioms wissenschaftlich zunehmend valide Daten vor.

Zeolith als sicherer Begleiter: Gut verträglich und wissenschaftlich geprüft

Ein besonders wichtiger Aspekt der wissenschaftlichen Untersuchungen betrifft die Sicherheit von Zeolith für die Anwendung beim Menschen. Studien belegen eine ausgezeichnete Verträglichkeit des Zeolith – die Einnahme eines zertifizierten Medizinproduktes der Klasse II b vorausgesetzt! Unerwünschte Wirkungen treten, wenn überhaupt, nur in sehr geringem Maße auf und beschränken sich meist auf leichte Magen-Darm-Beschwerden bei zu hoher Dosierung oder wenn zu der Einnahme zu wenig getrunken wird. Langzeitstudien zeigen keinerlei negative Effekte auf die Gesundheit, und essenzielle Mineralstoffe wie Magnesium oder Kalium werden – entgegen mancherlei veralteter Informationen, die auch heute noch zu finden sind – durch den Zeolith nicht abgebaut.

Korrektur notwendig: Der hartnäckige Mythos um Aluminium und Zeolith

Einer der klärenden Aspekte der neuen Studienübersicht ist es, mit einem hartnäckigen Mythos aufzuräumen, nämlich der Annahme, Zeolith würde Aluminium in den Körper abgeben. Wissenschaftliche Studien belegen mittlerweile eindeutig das Gegenteil: Hochwertiger Klinoptilolith-Zeolith bindet Aluminium im Verdauungstrakt und unterstützt dessen Ausscheidung aus dem Körper. Besonders Studien mit speziell aktiviertem Zeolith zeigen eine signifikante Reduktion der Aluminiumkonzentration im Blut, in der Leber und sogar im Gehirn.

Hinweis zur Transparenz: Zahlreiche Studien beziehen sich auf den PMA-Zeolith

Die meisten verfügbaren klinischen Studien zum Zeolith beziehen sich dabei auf den sogenannten PMA-Zeolith, ein durch ein patentiertes Verfahren speziell aktivierter Klinoptilolith-Zeolith des österreichischen Forschungs- und Herstellungsunternehmens PANACEO International GmbH. Dieser Fokus stellt keine Werbung dar, sondern spiegelt lediglich die aktuell verfügbare Studienlage wider. Die patentierte PANACEO Micro Activation (PMA) optimiert die biophysikalischen Eigenschaften des Zeoliths und unterscheidet ihn damit klar von unbehandelten oder technisch genutzten Zeolithen. Studienergebnisse, die mit PMA-Zeolith erzielt wurden, sind daher nicht auf andere Zeolith-Produkte übertragbar.

Zeolith und die Zukunft der Prävention: Darmgesundheit als Schlüssel

Die wachsende Forschung rund um die sogenannten Darm-Achsen – etwa die Darm-Hirn-Achse, die Darm-Leber-Achse oder die Darm-Lungen-Achse – unterstreicht die zentrale Rolle eines gesunden Verdauungstraktes für die Prävention chronischer Erkrankungen und deren additive, also begleitende Therapie im Falle einer Erkrankung. Es zeigt sich: Zeolith kann die Darmgesundheit auf vielfältige Weise fördern und auch eine grundlegende Maßnahme für ein gesundes Mikrobiom sein, da eine intakte Darmschleimhaut wiederum den Boden für eine ausgeglichene Darmflora bereitstellt.

Der vollständige Artikel mit der neuen Studienübersicht und direkten Links zu den Originalstudien ist ab sofort auf dem unabhängigen Informationsportal ZEOLITH WISSEN verfügbar:

https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/zeolith/studien-uebersicht-zeolith-wissen

