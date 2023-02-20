ZEQ gründet Kompetenzfeld Wissenschaftsmanagement

ZEQ baut sein Beratungsangebot im Gesundheitswesen weiter aus und gründet das Kompetenzfeld Wissenschaftsmanagement.

Mit dem neuen Kompetenzfeld verbindet ZEQ seine langjährige Erfahrung in der Beratung von Universitätsklinika und wissenschaftsnahen Einrichtungen mit der ausgewiesenen Expertise von Professor Ingo Autenrieth.

Wissenschaft professionell steuern

Universitätsklinika und Medizinfakultäten, Wissenschaftsstandorte und Gesundheitsregionen stehen unter wachsendem Druck. Der Wettbewerb um Forschungsgelder nimmt zu, Drittmittelakquise wird komplexer und Forschungsergebnisse sollen schneller in Versorgung, Industriekooperationen oder Ausgründungen überführt werden. Gleichzeitig fehlt es vielen Einrichtungen an Managementkapazität, um Forschungsstrategien, Talente, Fördermittel und Translation systematisch zu steuern. Andererseits gilt die Gesundheitswirtschaft als Zukunftsfeld mit enormen Wachstumspotenzial.

ZEQ bündelt Erfahrung mit Forschung und Universitätsklinika

ZEQ hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Universitätsklinika in Strategie-, Organisations- und Transformationsfragen begleitet. Dabei wurden häufig auch Themen im Bereich der Forschung durch die verschiedenen ZEQ-Kompetenzfelder gelöst. Mit dem neuen Kompetenzfeld werden diese Erfahrungen gezielt gebündelt.

„Wir beschäftigen uns bei ZEQ seit Jahren mit der Frage, was exzellente Krankenhäuser auszeichnet und welche Strukturen Innovation, Forschung und Versorgung wirksam miteinander verbinden. Mit dem Kompetenzfeld Wissenschaftsmanagement führen wir diese Perspektive konsequent weiter und verbinden sie mit ausgewiesener wissenschaftlicher Führungserfahrung“, sagt Dr. Nico Kasper, Vorstand bei ZEQ und Kompetenzfeldleiter Strategie.

Professor Ingo Autenrieth übernimmt die Leitung

Professor Ingo Autenrieth bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in Wissenschaft, universitärer Medizin und institutioneller Führung ein. Er war unter anderem Dekan der Medizinischen Fakultät Tübingen sowie Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Heidelberg.

„Effizientes Wissenschaftsmanagement beflügelt die Innovationskraft und Wirtschaftlichkeit von Institutionen, macht Einrichtungen für Spitzenpersonal attraktiv und schafft die Grundlage für Exzellenz in Forschung und Versorgung“, sagt Prof. Dr. med. Ingo B. Autenrieth, Kompetenzfeldleiter Wissenschaftsmanagement bei ZEQ.

Forschung stärken. Exzellenz gestalten.

Das Kompetenzfeld richtet sich vor allem an Universitätsklinika, Medizinfakultäten, Forschungseinrichtungen, Stiftungen und politische Entscheidungsträger. Im Mittelpunkt stehen Forschungsstrategien, Drittmittel- und Fördermittelmanagement, Talentscouting, Leadership-Entwicklung, Translation und Technologietransfer.

Mehr dazu lesen Sie auf der Webseite des Kompetenzfelds Wissenschaftsmanagement.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEQ AG

Frau Sabrina Frey

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

Deutschland

fon ..: 0621 300 840 0

fax ..: 0621 300 840 10

web ..: http://www.zeq.de

email : info@zeq.de

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Technologiemanagement, Fördermittel, Projekt- und Programmmanagement, Labor/Pahtologie (1K), Rehabilitation und Wissenschaftsmanagement an. ZEQ wurde für die Branche Healthcare mehrfach ausgezeichnet – zuletzt als Hidden Champion Healthcare 2026/27.

Pressekontakt:

ZEQ AG

Frau Sabrina Frey

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

fon ..: 0621 300 840 41

web ..: http://www.zeq.de

email : sabrina.frey@zeq.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Von Retrofit bis KI: Akkodis stärkt digitale Innovation durch industrielle Luftfahrt-anwendung auf der ILA Berlin 2026 Hirnjogging trifft Hantelbank: Der smarte Weg in die Fitnessbranche