ZEQ gratuliert: Sandra Postel ist Pflegemanagerin des Jahres 2026

Wer Pflege führt, gestaltet Versorgung: Der Pflegemanagement-Award 2026 zeichnet Sandra Postel und Nachwuchsprojekte aus, die mit APN und neuen Kooperationen spürbar Wirkung zeigen.

Beim Pflegemanagement-Award 2026 wurden am 30. Januar in Berlin herausragende Pflegeführungskräfte ausgezeichnet. Sandra Postel wurde zur Pflegemanagerin des Jahres 2026 gekürt. In der Kategorie Nachwuchs-PflegemanagerIn des Jahres überzeugten gleich mehrere Projekte, die zeigen, wie Advanced Practice Nursing (APN), sektorenübergreifendes Denken und gelungene Integration die Versorgung spürbar voranbringen.

Der Award wird jährlich vom Bundesverband Pflegemanagement gemeinsam mit Springer Pflege vergeben und setzt ein sichtbares Zeichen für exzellente Führung und innovative Ansätze in der Pflege. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Kongresses Pflege in Berlin statt. ZEQ unterstützte die Veranstaltung auch in diesem Jahr als Sponsor, gemeinsam mit Fresenius Kabi Deutschland und Arjo.

„Der Pflegemanagement-Award macht sichtbar, wie viel Gestaltungskraft, Professionalität und Innovationsgeist in der Pflegeführung steckt und wie entscheidend diese Rolle für die Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens ist“, sagt Rüdiger Herbold, Gründer und Vorstand der ZEQ.

Pflegemanagerin des Jahres 2026: Sandra Postel

In der Kategorie PflegemanagerIn des Jahres setzte sich Sandra Postel an die Spitze. Die Präsidentin der Pflegekammer NRW und Leiterin der Stabstelle „Pflege und Sozialpolitik“ der Marienhaus-Gruppe überzeugte die Jury durch ihren konsequenten Einsatz für die berufspolitische Weiterentwicklung der professionellen Pflege. Hervorgehoben wurden ihre hohe Fach- und Führungskompetenz, ihre pragmatische Lösungsorientierung sowie ihr ausgeprägtes Verhandlungs- und Moderationsgeschick.

Nachwuchs-PflegemanagerIn des Jahres 2026: geteilter 1. Platz für Dorothea Sophie Baus und David García Méndez

Der 1. Platz in der Kategorie Nachwuchs-PflegemanagerIn des Jahres wurde zweifach vergeben – an Dorothea Sophie Baus (Evangelisches Klinikum Bethel) und David García Méndez (Klinik für Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Pfalzklinikums AdöR). Beide stehen für eine neue Generation von Pflegeführungskräften, die fachliche Expertise, wissenschaftliche Fundierung und Managementstärke verbindet, sowie die Potenziale von Advanced Practice Nursing konsequent für bessere Versorgung nutzt.

Dorothea Sophie Baus leistete Pionierarbeit mit der Etablierung von APN im Akutkrankenhaus Bethel. Als Grundlage gelten ihre pflegepraktische Erfahrung, akademische Expertise (u. a. Organisationsentwicklung) und strategische Führungskompetenz. Das von ihr mitentwickelte Projekt „Patientenbeteiligung mal anders“ gilt als Modell für erfolgreiche APN-Rollenentwicklung in Deutschland.

David García Méndez gestaltet als Projektleiter von „Prävent+ – Ihr Plus für ein gesundes Gedächtnis“ ein Versorgungsmodell, das auf einer umfassenden Analyse der Versorgungssituation aufbaut. Im Mittelpunkt stehen Früherkennung mit evidenzbasierten Instrumenten sowie die systematische Einbindung und Unterstützung pflegender Angehöriger. Besonders hervorgehoben wurden der sektorenübergreifende Ansatz und die Etablierung von APNs als Fallverantwortliche in Diagnostik und Versorgung.

2. Platz: Borislav Bacic

Der Weg von Borislav Bacic startete 2018 in Deutschland über das „Triple Win Programm“. Parallel zur Arbeit auf Station qualifizierte er sich kontinuierlich weiter und übernahm früh Führungsverantwortung. Mit hoher fachlicher Kompetenz, Empathie und offener Kommunikation formte er innerhalb weniger Monate aus einem Team mit hoher Fluktuation ein leistungsfähiges und stabiles Team.

ZEQ gratuliert allen PreisträgerInnen

ZEQ gratuliert Sandra Postel, Dorothea Sophie Baus, David García Méndez und Borislav Bacic herzlich. Die ausgezeichneten Projekte und Persönlichkeiten zeigen, wie Pflegeführung heute wirkt: gestaltend, evidenzbasiert, integrativ und mit klarem Fokus auf bessere Versorgung.

