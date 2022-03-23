  • Kino 2026: Marvel-Revolution, Star-Wars-Rückkehr & Biopics – KINOFANS präsentiert die Highlights des Jahres

    Das Kinojahr 2026 verspricht ein historisches Jahr für die Kinos zu werden. Das Filmportal KINOFANS präsentiert heute die „TOP 10 der meisterwarteten Leinwand-Abenteuer 2026“.

    BildKino-Offensive 2026: Marvel-Revolution, Star-Wars-Rückkehr und Biopic-Giganten – KINOFANS präsentiert die TOP 10 Highlights des Jahres

    Düsseldorf, 14. Januar 2026 – Das Kinojahr 2026 verspricht ein historisches Jahr für die Lichtspielhäuser zu werden. Nach einer Phase der Konsolidierung setzen die großen Studios nun auf eine beispiellose Dichte an Blockbustern, die das Publikum zurück vor die großen Leinwände locken sollen. Das Filmportal KINOFANS hat die offiziellen Startlisten analysiert und präsentiert heute die „TOP 10 der meisterwarteten Leinwand-Abenteuer 2026“.

    Die Rückkehr der Giganten: Marvel und Star Wars im Fokus Das absolute Highlight des Jahres markiert der Dezember mit „Avengers: Doomsday“. Die Rückkehr von Oscar-Preisträger Robert Downey Jr. in das Marvel Cinematic Universe (MCU) – diesmal jedoch als ikonischer Gegenspieler Doctor Doom – wird in der Branche bereits als der Kinomoment des Jahrzehnts gehandelt. Doch auch Lucasfilm bricht sein langes Schweigen auf der Leinwand: Mit „The Mandalorian & Grogu“ kehrt das Star-Wars-Franchise im Mai erstmals seit sieben Jahren in die Kinos zurück.

    Vielfalt statt Einerlei: Von Biopics bis hin zu High-Concept-Sci-Fi Neben den großen Franchises sticht 2026 vor allem das Biopic „Michael“ hervor. Unter der Regie von Antoine Fuqua wird das Leben des „King of Pop“ beleuchtet – ein Projekt, dem Experten bereits jetzt großes Potenzial für die kommende Award-Season zusprechen. Für Science-Fiction-Liebhaber ist zudem „Der Astronaut“ (basierend auf dem Bestseller „Project Hail Mary“) ein Pflichttermin, der mit Ryan Gosling und der deutschen Charakterdarstellerin Sandra Hüller hochkarätig besetzt ist.

    „Das Jahr 2026 zeigt eine Rückbesinnung auf das Event-Kino“, kommentiert Ralf Bergmann von KINOFANS. „Wir sehen nicht nur Fortsetzungen, sondern gezielte Investitionen in Stoffe, die das Kinoerlebnis als Gemeinschaftsevent zelebrieren – von familienfreundlichen Hits wie ,Super Mario Movie 2′ bis hin zu düsteren Rückkehrern wie ,Scream 7′.“

    Die Top 10 Blockbuster 2026 im Überblick:

    Der Astronaut (März 2026)

    Super Mario Movie 2 (April 2026)

    Michael (April 2026)

    The Mandalorian & Grogu (Mai 2026)

    Toy Story 5 (Juni 2026)

    Supergirl (Juni 2026)

    Vaiana Live Action (Juli 2026)

    Spider-Man 4 (Juli 2026)

    Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping (November 2026)

    Avengers: Doomsday (Dezember 2026)

    Detaillierte Fakten zu Regie, Cast und Hintergründen der einzelnen Filme sowie FAQs für Kinobesucher finden Sie in unserem ausführlichen Dossier auf https://kinofans.com/top-10-blockbuster-kinostarts-2026-ausblick/

    Über KINOFANS: KINOFANS ist eines der führenden deutschsprachigen Online-Portale für Film-Enthusiasten. Mit tagesaktuellen News, fundierten Kritiken und exklusiven Hintergrundberichten bietet die Plattform alles, was das Herz von Cineasten höherschlägt.

