    BildDie OLIG AG, Luzern, informiert Investoren und Marktteilnehmer darüber, dass ihre Aktien per 15. Januar 2026 im ausserbörslichen Kurssystem der SIX Group am Handelsplatz IKR geführt werden.

    Zum genannten Datum ist eine erstmalige indikative Kursstellung zu einem Kurs von CHF 7.85 je Aktie vorgesehen. Diese Kursstellung dient ausschliesslich der indikativ-bewertenden Einordnung des Unternehmenswertes auf Basis vorliegender Bewertungsgutachten sowie als Referenzrahmen in Gesprächen mit potenziellen Industrie- und strategischen Investoren.

    Die Kursstellung erfolgt einmal wöchentlich und hat keinen Handels- oder Börsencharakter. Die Aktien der OLIG AG werden nicht an einer regulierten Börse gehandelt. Es findet kein organisierter Markt mit Angebots- und Nachfragebildung statt. Die veröffentlichten Kurse stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

    Mit der Aufnahme in das Kurssystem wird eine strukturierte, nachvollziehbare und dokumentierte Kursreferenz geschaffen, welche die Transparenz für bestehende Aktionäre sowie für potenzielle Investoren im Rahmen von Transaktions- und Partnerschaftsgesprächen erhöht.

    Die OLIG AG ist ein technologieorientiertes Schweizer Medtech-Unternehmen mit Fokus auf patentgeschützte Inhalationstechnologien zur Erzeugung stabiler Nano-Aerosole für die medizinische Wirkstoffapplikation. Die Technologie adressiert mehrere indikationsübergreifende Anwendungsfelder in der Pharmaindustrie.

    Strategische Zielsetzung

    Die primäre strategische Zielsetzung der OLIG AG besteht entweder in der Veräusserung wesentlicher Patentfamilien an Industriepartner oder alternativ im vollständigen Verkauf der OLIG AG an einen strategischen Investor. Ein klassischer Börsengang (IPO) ist nicht Bestandteil der Unternehmensstrategie.

    Unternehmensangaben:
    OLIG AG
    Winkelriedstrasse 35
    Postfach CH-6002 Luzern / Schweiz
    T: +41 41 41 88 154
    E: info@olig.ag
    https://www.olig.ag/

    ISIN: CH1132995452
    Valorennummer: 113299545
    Handelsplatz: SIX – ausserbörsliches Kurssystem
    .

    OLIG AG – Indikative Kursstellung im ausserbörslichen Kurssystem der SIX ab 15. Januar 2026
