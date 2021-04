ZEQ mit neuem Online-Auftritt – Für das beste Krankenhaus, das man sein kann

Mannheim, 21.04.2021 – Seit einigen Tagen findet man die neue Webseite von ZEQ online.

Mit dem klaren und frischen Design soll die Ausrichtung auf den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ unterstützt werden.

In der zurückliegenden Dekade hat ZEQ sein Beratungsspektrum deutlich erweitert und damit die Position als eine der führenden Beratungen im Gesundheitswesen ausgebaut. Dokumentiert ist diese Entwicklung u. a. durch diverse Footprint-Projekte, vielfältige Auszeichnungen und die Zusammenarbeit mit zwei Dritteln aller deutschen Universitätsklinika.

Mit Anbruch der neuen Dekade haben wir uns einerseits neue, herausfordernde Ziele gesetzt und uns andererseits noch einmal grundsätzlich mit dem Kern unserer Marke beschäftigt. Hierbei ist der Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ entstanden, der für uns sowohl Maßstab für die tägliche Projektarbeit als auch richtungsweisend für unsere Aktivitäten zur Generierung einzigartigen Wissens zu Krankenhäusern ist. Wir haben uns das Ziel gesteckt, bis 2025 die Unternehmensberatung mit dem umfangreichsten Wissen zu den besten Krankenhäusern der Welt zu sein.

Der neue Markenkern soll auch durch ein neues Corporate Design transportiert werden. Dieses haben wir in den letzten Monaten auf Basis des Online-Auftritts entwickelt. Das Ergebnis finden Sie unter www.zeq.de. Hier erhalten Sie nicht nur Informationen zu unserem Leistungsspektrum, sondern können auch einzigartige Einblicke in die Strategien und Handlungsweisen der besten Krankenhäuser der Welt gewinnen. Auch erfahren Sie hier mehr über unsere Footprint-Projekte der letzten Dekade. Also, entdecken Sie jetzt die neue ZEQ-Homepage www.zeq.de.

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 400 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Sanierung, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Führungskräfteentwicklung und Befragungen an. Das Leistungsspektrum wird durch die E-Learning-Plattform www.klinikcampus.de abgerundet. ZEQ wurde für die Branche Health Care mehrfach ausgezeichnet, u. a. in der „Beste-Berater“-Studie von brand eins und statista.

Pressekontakt:

ZEQ AG

Herr Nico Kasper

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

fon ..: 01573/ 300 8 402

web ..: http://www.zeq.de

email : nico.kasper@zeq.de

