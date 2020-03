Ziegel mit Spaßfaktor

Humorvolle Online-Kampagne informiert Bauherren über Vorteile von Mauerziegeln

Kreativ, witzig und unterhaltsam machen die Ziegelwerke Leipfinger-Bader (Vatersdorf) derzeit auf sich aufmerksam. Unter dem Motto „Unglaublich aber Ziegel“ hat der süddeutsche Baustoff-Hersteller jetzt eine zwölfwöchige Online-Kampagne gestartet, die sich gezielt an potenzielle junge Bauherren richtet. Das Herzstück der Aktivitäten bilden vier Kurzfilme, in denen die zentralen Vorteile von Ziegelmauerwerk auf humorvolle Art veranschaulicht werden. Im Fokus stehen dabei nacheinander die Themen Schallschutz, Wärmeschutz, Werterhalt und Wohngesundheit. Ein pointiertes Storytelling bringt die jeweilige Kernbotschaft schnell auf den Punkt. Alle Filme werden im Abstand von drei Wochen über eine modern gestaltete Landingpage auf der Website des Unternehmens eingebunden und darüber hinaus auf dessen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. „Unsere Online-Kampagne orientiert sich an den Gewohnheiten eines jungen Publikums. Die Bauherren von morgen treffen wir auf Facebook und Instagram – dort wollen wir sie auch ansprechen und über die Vorteile der Massivbauweise informieren“, erklärt Marketingleiter Michael Mayr. Wer erfahren möchte, auf welche Weise Mauerziegel einen hohen Schall- oder Wärmeschutz bieten, wird auf die Website des Familienunternehmens (www.leipfinger-bader.de) verwiesen. Dort sind in der Rubrik Bauherren weiterführende Informationen und technische Details zu allen Ziegelprodukten erhältlich.

Über die Ziegelwerke Leipfinger-Bader

Die Ziegelwerke Leipfinger-Bader sind das führende Familienunternehmen unter den Mauerziegel-Herstellern in Süddeutschland mit Hauptsitz in Vatersdorf bei Landshut. Geführt wird es in fünfter Generation von Thomas Bader. In der Region steht das Unternehmen für sichere Arbeitsplätze, technische Kompetenz und hohe Qualität. Leipfinger-Bader baut auf diese Tradition – gleichermaßen aber auch auf die konsequente Weiterentwicklung seiner hochwärme- und schalldämmenden Wandbaustoffe.

Neben dem Stammwerk in Vatersdorf unterhält das Unternehmen weitere Werke in Puttenhausen bei Mainburg und in Schönlind bei Amberg. Mit rund 200 Mitarbeitern zählt Leipfinger-Bader zu den leistungsstärksten Ziegelproduzenten bundesweit und fertigt jährlich Mauerziegel für etwa 6.000 Wohneinheiten. Die Mauerziegel werden aus natürlichen Rohstoffen – Ton, Lehm, Naturgestein und Wasser – hergestellt und sind daher ökologisch unbedenklich. Auch bei der Produktion legen die Ziegelwerke großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Stillgelegte Lehmgruben werden renaturiert und bieten so vielen Tierarten neuen Lebensraum.

