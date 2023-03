Zielvorhaben aus Tag Manager in Google Analytics GA4-Property als Conversion tracken

Wie man im Tag Manager Zielvorhaben definiert und diese in der Google Analytics GA4-Property als Conversion tracken kann

In diesem Blog-Beitrag geht es um die Umstellung von Tag Manager Zielvorhaben, damit auch Conversion Tracking in der GA4-Property von Google Analytics funktioniert.

Wie wir schon berichtet haben, sollte jeder Webseiten-Betreiber, der Google Analytics nutzt so langsam mit der Umstellung auf die GA4-Property beginnen, da ab Anfang Juli 2023 keine (neuen) Daten mehr in den alten Universal Analytics Properties verarbeitet werden. Wie im Blog-Beitrag zur Einrichtung einer GA4-Property beschrieben, ist das überhaupt nicht schwer. Kniffliger wird es da schon, wenn man beispielsweise ein komplexeres Setup hat und über den Tag Manager diverse Zielvorhaben mit Tags und Triggers definiert hat.

Was für Zielvorhaben kann man mit dem Tag Manager definieren?

Mit dem Tag Manager lassen sich nahezu beliebige Zielvorhaben definieren, was jemand auf einer Website macht, anschaut oder anklickt. Als gängige Beispiele seien hier bei Business Websites etwa die Generierung von Leads – also Kontaktaufnahmen jeder Art – genannt, oder bei Online Shops natürlich abgeschlossen Verkäufe. Man könnte aber auch feiner granulierte Zielvorhaben definieren, also einer Merkliste hinzufügen, in den Warenkorb legen, einen Newsletter ausfüllen…

Wie erstellt man Zielvorhaben im Tag Manager?

Im Google Tag Manager setzen sich Zielvorhaben aus Tags und Triggern zusammen. Tags sind hierbei quasi die Definition der Zielvorhaben oder „Ereignisse“ – wie es jetzt auch in den GA4-Properties heißt – die man überwachen und auch zählen will, etwa um später eine Google Ads Kampagne damit auszusteuern, dass sie auf Maximierung dieser Art von Ereignissen optimiert wird.

Als Trigger bezeichnet man die auslösenden Faktoren, die eintreten müssen, damit ein bestimmtes Ereignis (oder Tag oder Zielvorhaben) gezählt wird. Etwa das Anklicken eines Telefon-Links. Oder das Absenden eines Formulars – alle oder auf einer bestimmten Unterseite… Oder das Versenden einer E-Mail, etwa wenn ein Nutzer auf einen mailto-Link klickt. Das wäre auch schon eine einfache Definition von Kontaktaufnahme oder Lead-Generierung. Das Zielvorhaben wertet nicht die Qualität des Ereignisses, sondern zählt es einfach.

Wie definiert man Tags im Tag Manager?

Wir wollen hier nicht vollumfänglich den Tag Manager erklären, sondern gehen davon aus, dass dieser schon mal verwendet wurde. Etwa um vor längerer Zeit einmal solche Zielvorhaben für Universal Analytics zu erstellen. Wenn man es einmal kapiert hat, ist es eigentlich ganz easy. Um ein neues Tag zu definieren links auf „Tags“ klicken und dann rechts oben auf „Neu“. Dann im Overlay / neuen Fenster einen passenden Namen benutzen und rechts auf den Stift.

Dann im nächsten Fenster als Tag-Typ „GA4 Ereignis“ auswählen und in der sich darauf öffnenden Konfiguration einen Ereignisnamen definieren (hier etwa „Kontaktaufnahme“) und unter Konfigurations-Tag die Mess-ID aus der Google Analytics GA4-Property. Das war’s im Wesentlichen auch schon.

