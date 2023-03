Jetzt Umstellung auf Google Analytics GA4 Property beginnen

Einrichten einer Google Analytics 4-Property mit dem Installations-Assistenten. Ab 01.Juli 2023 keine Daten mehr in UA-Properties. Jetzt Google Analytics umstellen.

Ab dem 01. Juli 2023 kann man in Google Analytics ausschließlich die GA4 Property nutzen, die von den Google Account Strategists ja schon seit letzten November angegangen und empfohlen wird. Und die natürlich bereits viel länger zur Verfügung stehen. Aber wie das so ist: Hat man etwa seit Jahren eine Universal Analytics (UA) Property einmal erfolgreich konfiguriert, dann belässt man es häufig dabei…

Problematisch wird es dann, wenn ab 1. Juli 2023 die Google UA Property keine Daten mehr verarbeitet. Voraussichtlich kann man sich dann nach wie vor die historischen Daten anschauen, aber ansonsten wird es ein Blindflug. Besonders wenn ausgefeilte Berichte und selbstdefinierte Zielvorhaben (z.B. mit Tag Manager) im Spiel sind, sollte man etwas Vorlaufzeit einplanen und die neue GA4 Property parallel testen und so einrichten, das einem ein komplexes Setup mit Google Analytics, Tag Manager und AdWords (ja… Ads) nicht am 1. Juli um die Ohren fliegt und keine Conversions mehr getrackt werden

Einrichten der neuen Google Analytics GA4 Property

Das Einrichten einer neuen Google Analytics GA4 Property ist eigentlich kinderleicht und man wird mittlerweile auch bei der Anmeldung in Analytics freundlich darauf hingewiesen

Wenn man dem Link ganz rechts am Hinweis Banner „GA4-Migration verwalten“ folgt, kommt man in der Verwaltung des Google Analytics Accounts zum Punkt „Assistent für das Einrichten einer Google Analytics 4-Property“.

Assistent für das Einrichten einer Google Analytics 4-Property

Der erste angezeigte Punkt „Ich möchte eine neue Google Analytics 4-Property erstellen“ ist besonders praktisch, da hiermit parallel zur alten Universal Analytics (und auf deren Basis) automatisch eine neue GA4-Property erstellt wird. Einfach auf den Button „Jetzt starten“ klicken.

Im nachfolgenden Popup ebenfalls auf „Erstellen und fortfahren“ klicken und schon ist die neue GA4-Property erstellt. Diese kann jetzt mit Klick auf den Button „GA4-Property aufrufen“ geöffnet werden. Auch die Namensvergabe hat Google komplett automatisch gemacht und an den Namen der alten UA-Property in der Regel einfach ein “ – GA4? angehangen.

Die neue GA4-Property sieht zunächst etwas aufgeräumter aus, links die Menü-Einträge sind ein wenig anders gruppiert und reduziert und man findet evtl. nicht sofort das, wo man es bei der UA-Property noch wusste – aber man gewöhnt sich dran…

Fürs erste ist es damit in der Google Analytics Plattform schon getan, wenn man einfach nur mal ab und zu mit Analytics arbeitet.

Mehr unter: https://www.da-agency.de/jetzt-umstellung-auf-google-analytics-ga4-property-beginnen/

