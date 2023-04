Zinn, das – für viele noch – unbekannte Metall

Zinn ist zwar nicht so glamourös wie Gold, Silber oder Platin, aber es kann zu lukrativen Kursbewegungen fähig sein.

Der Ausblick für Zinn ist aufgrund seiner Funktion als Schlüsselbestandteil der technologischen Entwicklung robust. Seit einigen Jahren hat man erkannt, dass die wahrscheinlichsten Profiteure vom technologischen Fortschritt viele Metalle, aber allen voran Lithium, Kobalt und Zinn sein werden. Aktuell kostet die Tonne Zinn knapp 25.000 US-Dollar. Ähnlich vielen anderen Rohstoffen stieg der Preis in der Pandemiezeit und befand sich dann nach der russischen Invasion auf einem Höhepunkt. Verursacht durch Lieferkettenprobleme und die strengen Covid-Beschränkungen Chinas sank dann der Preis. Wie bei anderen Rohstoffen gibt es also ein Auf und Ab beim Preis. Entscheidend ist jedoch die mittel- bis langfristige Prognose. Und da punktet Zinn mit sehr guten Aussichten, was auch an der Kursentwicklung mancher Zinnunternehmen abzulesen ist.

Zinn ist in der Erdkruste rund 25-mal seltener als Kupfer und siebenmal seltener als Blei enthalten. Und viele Vorkommen, die noch nicht erschlossen sind, liegen in weniger begehrten Gerichtsbarkeiten, beispielsweise in Burma oder China. Erfolgsbilanzen beim Zinnabbau können Indonesien und andere südamerikanische Länder vorweisen. Auch Länder wie Malaysia, Laos oder Nigeria spielen eine Rolle. Da Zinn sich zunehmend zu einem strategischen Metall entwickelt, sollten Anleger sich mit den dazugehörigen Unternehmen befassen. Zinn gibt es sogar hierzulande.

First Tin – https://www.rohstoff-tv.com/play/first-tin-auf-bestem-wege-zwei-attraktive-zinn-projekte-in-produktion-zu-bringen/ -, bestens finanziert, besitzt in einem sächsischen Zinnbezirk das fortgeschrittene Tellerhäuser-Zinnprojekt. Ein weiteres Zinnprojekt liegt in Australien. Wie Tellerhäuser verfügt es über beste Infrastruktur sowie großes Explorationspotenzial.

Ebenfalls in Australien (Tasmanien, New South Wales) kümmert sich Tin One Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resources-inc/ – um zwei aussichtsreiche Zinnprojekte.

Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von First Tin (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-tin-plc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

