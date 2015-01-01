  • Zufriedene Bauherren stehen für hohe Kundenorientierung der MHB STUMM GmbH

    Münsingen/Kaarst: Seit mehreren Jahren befindet sich die MHB STUMM GmbH in einem permanenten Qualitätsprüfungs- und Sicherungsprozess aus der Sicht ihrer Bauherren.

    BildDas bedeutet, dass diese nach erfolgtem Abschluss und Abnahme ihrer Bauvorhaben eine schriftliche Qualitäts- und Servicebewertung der Planungs- und Ausführungsleistungen des Unternehmens, seiner Nachunternehmer und Kooperationspartner vornehmen. Diese werden aus Neutralitätsgründen direkt beim ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH aus Kaarst eingereicht und dort ausgewertet.

    Im Großraum Münsingen gut vertreten

    Seit Jahren prägen diverse Bauprojekte der MHB STUMM GmbH das Bild der Region im Raum Münsingen, Reutlingen, Mehrstetten, St. Johann, Metzingen, Bad Urach, Ehingen, Hohenstein, Hayingen und Umgebung. Das Unternehmen ist somit in seinem Einzugsgebiet bestens vertreten.

    Ergebnisse der Qualitätsbefragung 2025 liegen vor

    Im Rahmen des aktuellen Qualitäts-Monitoring 2025 wurden alle Befragungen von Juni 2024 bis November 2025 eingeholt, ausgewertet und zertifiziert. Die Bauherren bescheinigen der MHB STUMM GmbH hier erneut eine für die Hausbaubranche überdurchschnittlich hohe persönliche Zufriedenheit.

    Die Zusammenfassung der BAUHERREN-BEWERTUNGEN im Überblick:

    Beratung, Architektur und Planung, Bauleitung und Bauausführung

    Mit durchgängig guten Noten bewerten die BAUHERREN ihre Zufriedenheit mit der Beratung (2,0), der Architektur und Planung (2,3), der Bauleitung (2,4) und Bauausführung (1,8).

    Erreichbarkeit, Bemusterungen, Mängelbeseitigung, Baustellensauberkeit

    Ebenfalls gute und sehr gute Noten erteilten die BAUHERREN für die Erreichbarkeit (1,8), Be-musterungen (1,8), die Beseitigung von Mängeln (2,4) sowie für die Baustellensauberkeit (1,8).

    Änderungsbereitschaft, Budgetsicherheit, Baukosteneinhaltung

    Alle BAUHERREN bestätigen dem Unternehmen trotz der sehr hohen Änderungsbereitschaft (1,6) eine hohe Budgetsicherheit in Form der Einhaltung vertraglich vereinbarter Baukosten.

    Gesamtanforderungen

    90% aller BAUHERREN sehen ihre Gesamtanforderungen und Wünsche als voll erfüllt an. Alle BAUHERREN bestätigen die Einhaltung gemachter Versprechen, 60% die vereinbarten Zeiträume und 100% würden erneut mit der MHB Stumm Bauunternehmung GmbH bauen.

    Zufriedenheitsquote

    Über die Gesamtbefragung hinweg wird eine Bauherrenzufriedenheit von 82% erreicht Die Kundenorientierung der verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in den Statements und Kommentaren der Bauherrinnen und Bauherren immer wieder ausdrücklich betont und gelobt.

    Zusammenfassung:

    Alle befragten BAUHERREN empfehlen die MHB Stumm Bauunternehmung GmbH aufgrund ihrer persönlich positiven Erfahrungen weiter. 25% gestatten dem Unternehmen, ihre Be-wertungen aktiv als Referenz im Verkauf bei neuen Interessenten einzusetzen.

    Ergebnisse im Detail kostenfrei einsehbar

    Der Zugriff auf die aktuelle Qualitäts-Performance der MHB STUMM GmbH ist für Bauinteressenten über das BAUHERREN-PORTAL jederzeit kostenfrei möglich. Das ifb Institut veröffentlicht dort detaillierte Qualitätsbewertungen des Unternehmens in Form des aktuellen Prüfberichts und der dazugehörigen Qualitätsurkunde.

    Diese Zertifizierungsunterlagen enthalten detaillierte Qualitätsinformationen über das Zustandekommen der Zufriedenheitsquote und des Empfehlungs- und Referenzverhaltens der befragten Bauherren.

    BAUHERREN-PORTAL: Plattform für Spitzenanbieter

    Neben der MHB STUMM GmbH befinden sich im BAUHERREN-PORTAL ausschließlich geprüfte und zertifizierte Qualitätsanbieter, die ihre Bauherren nachweislich mit Spitzenleistungen in Sachen Qualität und Service bedienen und deshalb von diesen ausdrücklich empfohlen werden.

    Direkt zur Webseite der MHB STUMM GmbH gelangen Sie HIER.

    Zur Qualitäts-Webseite des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL klicken Sie bitte HIER.

    Kaarst, im November 2025

    Diese Informationen werden bereitgestellt von: BAUHERRENreport GMBH, Ludwig-Erhard-Straße 30, 41 564 Kaarst, Tel.: 02131 / 742 789 – 0. Mail: pr-redaktion@BAUHERRENreport.de

    Verantwortlich: BAUHERRENreport GMBH/PR-Redaktion/Theo van der Burgt

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bauherrenreport GmbH
    Herr Theo van der Burgt
    Ludwig-Erhard-Straße 30
    41564 Kaarst
    Deutschland

    fon ..: 02131 – 74 27 890
    fax ..: 02131 – 74 27 894
    web ..: http://www.bauherrenreport.de
    email : vdb@bauherrenreport.de

    Die MHB STUMM GmbH aus Münsingen lässt nach erfolgtem Abschluss und Abnahme ihrer Bauvorhaben eine schriftliche Qualitäts- und Servicebewertung der Planungs- und Ausführungsleistungen des Unternehmens, seiner Nachunternehmer und Kooperationspartner bei ihren Bauherren vornehmen. Diese werden beim ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH aus Kaarst eingereicht und dort ausgewertet.

    Pressekontakt:

    Bauherrenreport GmbH
    Herr Theo van der Burgt
    Ludwig-Erhard-Straße 30
    41564 Kaarst

    fon ..: 02131 – 74 27 890
    web ..: http://www.bauherrenreport.de
    email : vdb@bauherrenreport.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. MHB STUMM GmbH 2024 aus der Sicht seiner Bauherren erneut ein Top-Bauunternehmen
      Münsingen/Kaarst: Seit mehreren Jahren lässt die MHB STUMM GmbH ihre übergebenen Bauherren nach deren Qualitäts- und Servicebeurteilung ihrer Unternehmensleistungen befragen....

    2. MHEL MASSIVHAUS GMBH: Auch 2022 für hohe Kundenorientierung von Bauherren gelobt
      Das Bauunternehmen wird erneut als kompetenter Qualitätsanbieter ausgezeichnet...

    3. MHB STUMM GmbH ist auch 2022 aus Sicht seiner Bauherren ein Top-Anbieter
      Zufriedene und empfehlungsbereite Bauherren stehen für besondere Kundenorientierung...

    4. Hohe Bauherrenzufriedenheit spricht für Kundenorientierung der EURO MASSIV BAU GMBH
      Duisburg/Kaarst: Seit vielen Jahren lässt die EURO MASSIV BAU GMBH ihre übergebenen Bauherren nach deren Qualitäts- und Servicebeurteilung ihrer Unternehmensleistungen befragen....

    5. MHEL MASSIVHAUS GMBH erzielt 2023 sehr hohe Zufriedenheitsquote bei ihren Bauherren
      Seit einigen Jahren lässt die MHEL MASSIVHAUS GMBH aus Mücheln am Geiseltalsee ihre übergebenen Bauherren die erbrachten Qualitätsleistungen des Unternehmens schriftlich bewerten....

    6. KREATIV MASSIVHAUS GMBH erzielt auch 2023 sehr hohe Zufriedenheit bei ihren Bauherren
      Seit Jahren lässt die KREATIV MASSIVHAUS GMBH aus Landau ihre BAUHERREN nach deren Qualitäts- und Servicebewertungen des Unternehmens und dessen Fachhandwerker und Kooperationspartner befragen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.