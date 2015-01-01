-
Zufriedene Bauherren stehen für hohe Kundenorientierung der MHB STUMM GmbH
Münsingen/Kaarst: Seit mehreren Jahren befindet sich die MHB STUMM GmbH in einem permanenten Qualitätsprüfungs- und Sicherungsprozess aus der Sicht ihrer Bauherren.
Das bedeutet, dass diese nach erfolgtem Abschluss und Abnahme ihrer Bauvorhaben eine schriftliche Qualitäts- und Servicebewertung der Planungs- und Ausführungsleistungen des Unternehmens, seiner Nachunternehmer und Kooperationspartner vornehmen. Diese werden aus Neutralitätsgründen direkt beim ifb Institut für Qualitätssicherung im Bauwesen GmbH aus Kaarst eingereicht und dort ausgewertet.
Im Großraum Münsingen gut vertreten
Seit Jahren prägen diverse Bauprojekte der MHB STUMM GmbH das Bild der Region im Raum Münsingen, Reutlingen, Mehrstetten, St. Johann, Metzingen, Bad Urach, Ehingen, Hohenstein, Hayingen und Umgebung. Das Unternehmen ist somit in seinem Einzugsgebiet bestens vertreten.
Ergebnisse der Qualitätsbefragung 2025 liegen vor
Im Rahmen des aktuellen Qualitäts-Monitoring 2025 wurden alle Befragungen von Juni 2024 bis November 2025 eingeholt, ausgewertet und zertifiziert. Die Bauherren bescheinigen der MHB STUMM GmbH hier erneut eine für die Hausbaubranche überdurchschnittlich hohe persönliche Zufriedenheit.
Die Zusammenfassung der BAUHERREN-BEWERTUNGEN im Überblick:
Beratung, Architektur und Planung, Bauleitung und Bauausführung
Mit durchgängig guten Noten bewerten die BAUHERREN ihre Zufriedenheit mit der Beratung (2,0), der Architektur und Planung (2,3), der Bauleitung (2,4) und Bauausführung (1,8).
Erreichbarkeit, Bemusterungen, Mängelbeseitigung, Baustellensauberkeit
Ebenfalls gute und sehr gute Noten erteilten die BAUHERREN für die Erreichbarkeit (1,8), Be-musterungen (1,8), die Beseitigung von Mängeln (2,4) sowie für die Baustellensauberkeit (1,8).
Änderungsbereitschaft, Budgetsicherheit, Baukosteneinhaltung
Alle BAUHERREN bestätigen dem Unternehmen trotz der sehr hohen Änderungsbereitschaft (1,6) eine hohe Budgetsicherheit in Form der Einhaltung vertraglich vereinbarter Baukosten.
Gesamtanforderungen
90% aller BAUHERREN sehen ihre Gesamtanforderungen und Wünsche als voll erfüllt an. Alle BAUHERREN bestätigen die Einhaltung gemachter Versprechen, 60% die vereinbarten Zeiträume und 100% würden erneut mit der MHB Stumm Bauunternehmung GmbH bauen.
Zufriedenheitsquote
Über die Gesamtbefragung hinweg wird eine Bauherrenzufriedenheit von 82% erreicht Die Kundenorientierung der verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in den Statements und Kommentaren der Bauherrinnen und Bauherren immer wieder ausdrücklich betont und gelobt.
Zusammenfassung:
Alle befragten BAUHERREN empfehlen die MHB Stumm Bauunternehmung GmbH aufgrund ihrer persönlich positiven Erfahrungen weiter. 25% gestatten dem Unternehmen, ihre Be-wertungen aktiv als Referenz im Verkauf bei neuen Interessenten einzusetzen.
Ergebnisse im Detail kostenfrei einsehbar
Der Zugriff auf die aktuelle Qualitäts-Performance der MHB STUMM GmbH ist für Bauinteressenten über das BAUHERREN-PORTAL jederzeit kostenfrei möglich. Das ifb Institut veröffentlicht dort detaillierte Qualitätsbewertungen des Unternehmens in Form des aktuellen Prüfberichts und der dazugehörigen Qualitätsurkunde.
Diese Zertifizierungsunterlagen enthalten detaillierte Qualitätsinformationen über das Zustandekommen der Zufriedenheitsquote und des Empfehlungs- und Referenzverhaltens der befragten Bauherren.
BAUHERREN-PORTAL: Plattform für Spitzenanbieter
Neben der MHB STUMM GmbH befinden sich im BAUHERREN-PORTAL ausschließlich geprüfte und zertifizierte Qualitätsanbieter, die ihre Bauherren nachweislich mit Spitzenleistungen in Sachen Qualität und Service bedienen und deshalb von diesen ausdrücklich empfohlen werden.
Direkt zur Webseite der MHB STUMM GmbH gelangen Sie HIER.
Zur Qualitäts-Webseite des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL klicken Sie bitte HIER.
Kaarst, im November 2025
