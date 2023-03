Zulassungen von Elektrofahrzeugen steigen an

Auch wenn noch viele Verbrenner und Dieselfahrzeuge unterwegs sind, die Elektrofahrzeuge nehmen zu.

Weltweit sind im zweiten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum die weltweiten Zulassungen der klimafreundlichen Fahrzeuge um 38 Prozent angestiegen, so Adamas Intelligence (AI). Die dafür verantwortlichen Käufer kamen vor allem aus dem asiatisch-pazifischen Raum (plus 53 Prozent) und aus den USA (plus 21 Prozent). In Europa lag der Anstieg bei 19 Prozent. Hierzulande wurden im Februar mehr als 206.000 Pkw neu zugelassen, dabei lag der Anteil der Elektrofahrzeuge bei 15,7 Prozent. Im Jahr 2022 insgesamt besaß in Deutschland fast die Hälfte der Neuzulassungen einen alternativen Antrieb (Elektro, Plug-in, Hybrid, Gas, Brennstoffzelle, Wasserstoff), damit immerhin 15,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

In der Region Asien-Pazifik sorgte der Anstieg der E-Autos zu einem großen Anstieg der auf den Straßen eingesetzten Batteriekapazität um 77 Prozent, gerechnet in Wattstunden. Im Jahresvergleich ging damit der Lithiumverbrauch sowie der Bedarf an Nickel und Kobalt deutlich nach oben. Weltweit hat die Batteriekapazität auf allen Straßen einen Rekordwert, nämlich fast 300 GWh erreicht. Laut AI wurden im zweiten Halbjahr 2022 weltweit mehr als 173.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent in den Batterien aller neu verkauften Pkws eingesetzt. Dies sind 62 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2021. Da Lithium unverzichtbar für viele Geräte, zum Beispiel Smartphones und für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre Stromspeicher (Wind- und Solarparks) ist, entwickelt sich der Rohstoff zu einem der meistgefragten Rohstoffe der Welt. Da sollten auch Lithium-Aktien im Depot sein, beispielsweise von Century Lithium oder ION Energy.

Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithium-corp/ – ist mit seinem Clayton Valley Lithiumprojekt in Nevada, das sich zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindet, bestens aufgestellt.

ION Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/ion-energy-ltd/ – arbeitet in der bergbaufreundlichen Mongolei an zwei Lithium-Projekten. Dabei arbeitet das Unternehmen mit vielen Interessengruppen zusammen, denn die Mongolei muss heute fast alles importieren und so dürfte das Projekt auch Vorteile für die mongolische Wirtschaft bieten.

