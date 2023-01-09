Zum 100. Geburtstag von Bill Haley: Hill Baley lässt den Rock’n’Roll wiederauferstehen

Hill Baley feiert 100 Jahre Bill Haley mit einer mitreißenden Rock’n’Roll-Show – authentisch, energiegeladen und voller unvergesslicher Hits.

2025 ist ein ganz besonderes Jahr für alle Fans der Rock’n’Roll-Ära: Bill Haley, der Mann, der mit „Rock Around the Clock“ den Soundtrack einer ganzen Generation prägte, wäre 100 Jahre alt geworden. Zum Jubiläum erweckt Hill Baley – einer der authentischsten Bill-Haley-Interpreten Europas – die unvergessliche Musik und den Spirit der 50er Jahre live auf der Bühne zu neuem Leben.

Bill Haley gilt als einer der Gründerväter des Rock’n’Roll.

Geboren am 6. Juli 1925 in Highland Park, Michigan, mischte er mit seiner Band „Bill Haley & His Comets“ Country, Rhythm & Blues und Swing zu einem völlig neuen Sound. Als 1954 „Rock Around the Clock“ erschien, ahnte noch niemand, dass dieser Song zum weltweiten Symbol für Jugend, Freiheit und Rebellion werden würde. Der Titel führte 1955 acht Wochen lang die US-Charts an und wurde später zur Erkennungsmelodie des Films „Blackboard Jungle“. Damit begann die weltweite Rock’n’Roll-Bewegung, die Musik, Mode und Lebensgefühl revolutionierte.

Hill Baleys Mission

Hill Baley hat es sich zur Mission gemacht, diese Ära authentisch zu bewahren. Mit originalgetreuen Arrangements, stilechter Bühnenkleidung, perfekter Gitarre und dem typischen „Comets“-Sound transportiert er die Energie der 50er ins Hier und Jetzt. Sein Bühnenprogramm umfasst alle großen Bill-Haley-Hits – darunter „Shake, Rattle and Roll“, „See You Later Alligator“ und natürlich „Rock Around the Clock“.

„Bill Haley war ein Pionier, der nicht nur Musikgeschichte geschrieben, sondern auch ganze Generationen geprägt hat. Seine Songs bringen bis heute Menschen jeden Alters zum Tanzen. Genau dieses Gefühl möchte ich mit meinem Programm vermitteln“, erklärt Hill Baley.

Hill Baley – Deutschlands Hommage an Bill Haley

Neben der musikalischen Authentizität setzt Hill Baley auch auf Entertainment: Jede Show ist eine mitreißende Zeitreise in die Rock’n’Roll-Ära – perfekt für Stadtfeste, Firmenevents, Galas, Festivals und Retro-Partys. Ob mit kompletter Band oder als kompaktes Showformat: Hill Baley liefert immer 100 % Rock’n’Roll.

Zum 100. Geburtstag von Bill Haley plant Hill Baley eine Reihe von Jubiläumsshows in ganz Deutschland. Veranstalter, die ihren Gästen ein außergewöhnliches Musik-Highlight bieten wollen, können die Show ab sofort buchen.

Über Hill Baley

Hinter Hill Baley steckt kein Unbekannter: Deutschlands beliebtester Oldies- und Rock’n’Roll-Entertainer King Eddy, der seit Jahrzehnten als Sänger, Musiker und Entertainer auf der Bühne steht und bereits mit seinen Retro-Showformaten wie Mr. Rock’n’Roll, Mr. Vegas und der Kultschlager Hitparade das Publikum begeistert. Mit Hill Baley widmet er sich nun ganz dem musikalischen Erbe von Bill Haley – stilecht, mitreißend und voller Leidenschaft.

Über King Eddy:

Eddy Ebeling alias „King Eddy“ ist professioneller Sänger, Entertainer und Showproduzent. Mit Formaten wie Mr. Rock’n’Roll, Mr. Vegas, BigBlue.show (The Blues Brothers(TM) Tribute), Kultschlager Hitparade und Elvis Alive gehört er zu den vielseitigsten und meist gebuchten Retro-Künstlern im deutschsprachigen Raum. Seit vier Jahrzehnten steht er auf der Bühne – live, authentisch und immer nah am Publikum. Seine Agentur Eddy Events bietet maßgeschneidertes Entertainment für private und geschäftliche Anlässe.

