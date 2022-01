Zum Glück gibt es Aktien! – Ein etwas anderer Aktien-Ratgeber

Gerd Haufe beweist den Lesern mit „Zum Glück gibt es Aktien!“, dass es auch Spass machen kann, über Aktien zu lernen.

Die Deutschen sind Aktienmuffel und wissen allgemein nur recht wenig darüber, wie der Aktienmarkt eigentlich wirklich funktioniert. Doch Negativzinsen und Inflation erfordern nun ein Umdenken. Mit Aktien können sich Menschen realistisch ein Vermögen aufbauen und es sichern. Die Leser lernen in „Zum Glück gibt es Aktien!“, wie sie wirksam fürs Alter vorsorgen und finanziell unabhängiger werden können.

In 14 kurzen Kapiteln erklärt der Autor, Gerd Haufe, verständlich, wie die erfolgreiche Kapitalanlage mit Aktien geht, und macht diese fit für die Börse. Eingestreute Geschichten zum Schmunzeln von Oma Silvia und Enkel Felix zeigen, dass Aktien jedem Spaß machen können. Haufes Ratgeber bietet eine Einführung für Anleger, die langfristig in Aktien investieren wollen, ein besseres Verständnis, wie die Aktien-Börse tickt und Anregungen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das Buch „Zum Glück gibt es Aktien!“ von Gerd Haufe ist von Anfang an ehrlich und bietet den Lesern keine Anleitung, schnell reich zu werden und keine vorgestanzten Schablonen, um mit Aktien sichere Gewinne zu erzielen. Es ist schlicht und einfach ein Buch, das auf verständliche und oft auch humorvolle Weise wertvolles Wissen vermittelt.

Der im Jahr 1958 geborene Autor Gerd Haufe hat bereits im Alter von 14 Jahren seine erste Aktie gekauft. Das Thema ließ ihn seitdem nie mehr los. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er 30 Jahre bei einer Bank in Frankfurt und betreute große Anlagevermögen. Inzwischen verfolgt er seit über 50 Jahren täglich das Auf und Ab an der Börse und zeigt mit seinem Buch, wie Aktien die durch kleine oder große Geldanlagen bereichern können.

„Zum Glück gibt es Aktien!“ von Gerd Haufe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39493-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.com

