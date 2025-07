Zum Pankower Korruptions- u. Kleingartenskandal. JETZT werden die REGRESS-Verfahren richtig beginnen.

Die Regress-Gelder gehen nicht an den Skandal-Bezirksverband, sondern (auch nach Beendigung des Insolvenzverfahrens !) an die Gläubiger. Darunter viele Kleingärtner.

————————————————————-

A U F R U F

Sehr viele der Gläubiger im Pankower Korruptions-Kleingarten-Skandal sind Kleingärtner.

Auch wenn das Insolvenzverfahren (beim skandalgeschüttelten Pankower Bezirksverband) nun in Kürze beendet sein wird, REGRESS-Forderungen gegen etliche „Verantwortliche“ der Kleinau-Jahre bleiben bestehen. Hier später noch eingehende Regress-Gelder gehen nicht an den Bezirksverband, sondern (auch nach Beendigung des Insolvenzverfahrens !) an die Gläubiger. Der dann Ex-Insolvenzverwalter fungiert diesbezüglich weiterhin als Treuhänder (nocheinmal: dies auch nach endgültiger Beendigung des Insolvenzverfahrens).

Hier sind also in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch erhebliche Gelder zu bewegen – von den Verantwortlichen der vielen Kleinau-Jahre h i n zu den Gläubigern (und unter diesen sehr viele Kleingärtner). Verantwortliche versus Kleingärtner.

Dazu: https://www.pankower-gartenzwerge.de/fokus-pankow/

Schuldrechtlich ist dabei ABSOLUT ohne Bedeutung, was o.g. Verantwortliche seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens Gutes oder Schlechtes getan haben, sondern bedeutsam ist a u s s c h l i e ß l i c h deren Verhalten w ä h r e n d der Kleinau-Jahre, unter anderem auch im Hinblick auf vernachlässigte Kontrollpflichten – egal, ob es strafrechtsrelevant ist oder nicht. Es kann als gewiss gelten, dass wir dabei immer wieder mit dem Fluch bzw. dem Begriff „Seilschaften“ in Berührung kommen werden. Verantwortliche versus Kleingärtner.

Hoffnungen Mancher, wonach ein „kraftvoll und rigoros herbeigeführter“ Beschluss der BV-Delegiertenversammlung die o.g. Verantwortlichen entlasten könnte, sind Illusion. Das ist juristisch irrelevant.

Im BRANDBRIEF … e.V. wird nunmehr eine „Arbeitsgruppe Regress“ gebildet werden.

Dazu: https://www.facebook.com/groups/2458937317737295/permalink/3727328180898196/

————————————————————-

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pankower Blätter zum Kleingartenwesen und Kleingartenrecht / Kritische Kleingärtner

Herr Axel Quandt (Herausgeber)

Ollenhauerstrasse 46

13403 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-46988359

web ..: https://www.pankower-gartenzwerge.de/fokus-pankow/

email : zeitschrift@pankower-gartenzwerge.de

Zeitschrift zum Kleingartenwesen und Kleingartenrecht.

Pressekontakt:

Pankower Blätter zum Kleingartenwesen und Kleingartenrecht / Kritische Kleingärtner

Herr Axel Quandt (Herausgeber)

Ollenhauerstrasse 46

13403 Berlin

fon ..: 030-46988359

web ..: https://www.pankower-gartenzwerge.de/fokus-pankow/

email : zeitschrift@pankower-gartenzwerge.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH – Kompetenz für Immobilien in Zeitz, Merseburg, Naumburg und Halle Weltweit größte in Pollucit beherbergte Cäsium-Pegmatit-Ressource bei Shaakichiuwaanaan abgegrenzt