Zusätzlich zum Jahresurlaub eine berufliche Weiterbildung absolvieren

Berlin, 04.07.2022 Mit der beruflichen Freistellung des Bildungsurlaubs können Interessierte Ihre NLP Weiterbildung realisieren, ohne einen Tag des eigenen Jahresurlaubs nutzen zu müssen.

Die Ausbildungen „NLP-Practitioner“, „NLP-Master“ und „NLP-Trainer“ in der NEURES Akademie sind, entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen, in vielen Bundesländern als Bildungsurlaub anerkannt. Dank der beruflichen Freistellung absolvieren die Teilnehmer die NLP Weiterbildungen in neuntägigen Kompaktmodulen, ohne dabei privat zustehende Urlaubstage nutzen zu müssen. Bei der Anmeldung erhalten die Teilnehmer den entsprechenden Anerkennungsbescheid durch die NEURES Akademie ausgehändigt, mit dem sie bei ihrem Arbeitgeber die Freistellung beantragen.

Ausbildungsteilnehmende ohne Anspruch auf eine berufliche Freistellung können außerdem mit der praktischen Wochenend-Variante der Ausbildung die NLP Weiterbildung absolvieren, ohne die eigenen Urlaubstage in Anspruch zu nehmen und diese urlaubs-schonende Variante einer NLP Weiterbildung nutzen. Die NLP-Practitioner Ausbildung ab dem 13.08.2022 und die NLP-Master Ausbildung ab dem 25.03.2023 erstrecken sich in der Wochenend-Variante über neun bzw. zehn monatlichen Wochenend-Terminen, die das fortlaufende Lernen im Kurs fördern.

Interessierte können die NLP-Practitioner Ausbildung und die NLP-Master Ausbildung auch als Online Ausbildung über zehn monatliche Wochenenden absolvieren. Die NLP-Practitioner Ausbildung startet am 10.12.2022 und die NLP-Master Ausbildung startet am 07.01.2023.

Teilnehmende aus diesen Ausbildungen berichten, dass sie persönliche Veränderungen bereits während der Weiterbildung erlebt und von ihrem Umfeld, ihren Kollegen, Partnern und Familien positives Feedback zu neuen Verhaltensweisen und Entscheidungen bekommen haben. Die urlaubs-schonende NLP Ausbildung begleitet die Teilnehmer über mehrere Monate in einer geschützten Seminar- und Ausbildungsgruppe, in der sich die Teilnehmer kennen und wertschätzen lernen und Übungspartner und Übungsgruppen für das kontinuierliche Anwenden des gelernten NLP Wissen finden.

In den Ausbildungen werden die Teilnehmenden fortlaufend und umfassend durch das Trainer-Team, Assistenten und das Team der Seminarorganisation betreut. Die NEURES Akademie bietet die Möglichkeit an, die Seminarräume in Berlin Wilmersdorf für Übungscoachings im Rahmen der Weiterbildung zu nutzen.

Weitere Informationen zu den NLP Ausbildungen finden Interessierte auf der Website der NEURES Akademie unter neures.de.

