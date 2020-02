Zuverlässig umziehen, einlagern und entrümpeln mit Transport Joker

Privat- und Geschäftskunden finden in der Transport Joker GmbH eine kompetente Anlaufadresse für wunschgemäße Umzüge aller Art, Haushaltsauflösungen, Einlagerungen und Fahrzeugüberführungen.

Die Transport Joker GmbH steht für einen reibungslosen und stressfreien Umzug sowohl für Privatpersonen als auch für gewerbliche Kunden. Zusätzlich ist Transport Joker ein kompetenter Ansprechpartner in den Bereichen Entrümpelung und Einlagerung. In Backnang sowie dem gesamten Rems-Murr-Kreis steht das erfahrene Umzugsunternehmen seinen Kunden vertrauensvoll zur Seite.

Umzüge – regional, national, international

Transport Joker verfügt über einen umfangreichen Fuhrpark mit LKW in allen Größen sowie Mitarbeiter unterschiedlicher Gewerbe. Somit bietet das Unternehmen seinen Kunden aus dem Privat- und Geschäftsbereich Komplettumzüge an – im Rems-Murr-Kreis, deutschlandweit und in ganz Europa. Dabei stellen auch größere Umzüge kein Problem für das Unternehmen dar. Weiterhin bietet Transport Joker Eil-, Kurier- und Sonderfahrten sowie Fahrzeugüberführungen an.

Dank hochwertiger Verpackungsmaterialien wie Kleiderkartons, 2-welliger Umzugskartons und hochwertiger Umzugsdecken müssen sich Auftraggeber keine Sorgen um ihr Hab und Gut machen. Neben erfahrenen Möbelpackern bietet der firmeneigene Schreiner den Auf- und Abbau der Möbel an. Ebenfalls möglich ist die Installation der elektrischen Geräte sowie die Buchung eines Ein- und Auspackservices. Kunden sparen so wertvolle Zeit, die sie in andere Aufgaben investieren können.

Mehr als ein reines Umzugsunternehmen: Haushaltsauflösungen und Einlagerungsmöglichkeiten

Ganz gleich, ob ein Umzug ansteht oder eine Wohnung anderweitig aufgelöst werden muss – Transport Joker übernimmt die diskrete Entrümpelung vom Dachboden über den Keller bis hin zur Garage. Das Umzugsunternehmen entsorgt nicht mehr brauchbare Dinge umweltgerecht und ohne Preisaufschlag über Deponien und Wertstoffhöfe. Nutzbare Dinge werden, je nach Kundenwunsch, mit dem Endbetrag verrechnet oder den Besitzern ausgehändigt. Nach einer Entrümpelung durch Transport Joker finden Kunden ihre Räumlichkeiten besenrein vor.

Zusätzlich bietet Transport Joker trockene, sichere sowie hitze- und kältegeschützte Lagerräume an. Kompetente Mitarbeiter holen dabei die einzulagernden Gegenstände beim Kunden ab und kümmern sich anschließend um die Verpackung, den Transport und die Einlagerung.

Ein zuverlässiger Partner im Rems-Murr-Kreis

Transport Joker hat seinen Firmensitz in der Sulzbacher Straße 199 in 71522 Backnang. Geschäftsführerin Silvia Edlinger und ihr Team stehen interessierten Kunden Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie Samstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Verfügung. Eine Kontaktaufnahme ist sowohl telefonisch unter 07191 – 343 736 als auch über die E-Mail-Adresse info@transportjoker.de möglich.

Neben dem Firmenstandort in Backnang ist das Unternehmen Ansprechpartner in den Städten Winnenden, Ludwigsburg, Marbach, Schorndorf, Waiblingen sowie Kornwestheim. Unmittelbare Preisauskünfte sind telefonisch nicht möglich. Jedoch bietet Transport Joker eine kostenlose Erstbesichtigung der Kundenräume an, die als Basis für einen transparenten Kostenvoranschlag dient.

