Zuverlässige Prozessluft für die Automobilherstellung

Experten sorgen für Maschinendiagnose und Reparatur vor Ort

Automobilhersteller betreiben oft große Fabrikanlagen mit mehreren Produktionshallen. Hier laufen Woche für Woche Tausende von Fahrzeugen mit Verbrennungs- oder Elektromotoren vom Band. Diese Effizienz basiert auf minutiös durchgetakteten Prozessen. Damit alles reibungslos abläuft, müssen viele Faktoren stimmen – sonst drohen Verzögerungen oder gar Stillstände, die empfindliche Kosten verursachen können. Zu den Voraussetzungen zählt auch die zuverlässige Be- und Entlüftung. Bei einem Automotive-Hersteller in Mitteldeutschland hatten Werkstechniker kürzlich jedoch Ungereimtheiten an zwei Klimaanlagen festgestellt, die schnellstmöglich durch Spezialisten untersucht und behoben werden mussten. Deshalb zog der Produzent das Team von PAS zu einer Schwingungsdiagnose und Instandsetzung heran.

Ungeklärte Vibrationen am Ventilator

Ventilatoren erfüllen in Produktionsstätten die unterschiedlichsten Aufgaben. Sie stellen Prozessluft bereit, leiten Rauch sowie Dämpfe ab oder sorgen für die nötige Klimatisierung. Für Letztere hat auch der mitteldeutsche Autobauer auf den Dächern seiner Produktionshallen entsprechende Anlagen installiert. Bei routinemäßigen Kontrollen hatten die werkseigenen Techniker hier jedoch kürzlich starke Vibrationen festgestellt. Deren Ursache musste umgehend festgestellt und beseitigt werden. Dazu war jedoch spezielle Expertise nötig – man wandte sich schließlich an PAS. „Das Problem durfte sich nicht ausweiten und der Kunde hatte nicht viel Zeit, um es zu lösen. Denn gerade bei Automobilherstellern drängt das operative Geschäft und alles ist sehr eng getaktet. Es stehen lukrative Aufträge auf dem Spiel, wenn die Prozesse nicht zuverlässig laufen. Mit unserer Maxime, Probleme schnell zu erfassen und sie nachhaltig zu beheben, waren wir hier genau der richtige Ansprechpartner“, erinnert sich Steffen Holfert, Geschäftsführer von PAS.

Schwingungsdiagnose gibt Hinweis auf Ursache

Ein PAS-Team fuhr an den Fabrikstandort und nahm im ersten Schritt eine sogenannte Schwingungsdiagnose an den Ventilatoren vor. Das Unternehmen aus Freital ist zertifizierter Schwingungs-Experte der Kategorie II nach DIN ISO 18436. Durch eine derartige Maschinendiagnose kann man Unwucht- und Ausrichtfehler, elektromechanische Motorfehler, Wälzlagerschäden oder Verzahnungsdefekte präzise diagnostizieren. An den beiden bemängelten Ventilatoren vor Ort wurden so Lagerschäden sowohl am Außen- als auch am Innenring festgestellt. Was war der Grund für diese Schäden? Beide Maschinen wurden mit Frequenzumrichtern betrieben – deshalb gingen die Experten in ihrer Diagnose von Funkenerosion als Ursache aus.

Instandsetzung bestätigt Verdacht und behebt Ursache

Als die Techniker von PAS an die Instandsetzung der Anlage gingen, bestätigte sich der Verdacht: Die Lagerschäden waren tatsächlich eine Folge von Funkenerosion. Um das Problem zu beheben ersetzte das Team die Standardlager gegen stromisolierte Wälzlager. Nach erfolgreicher Installation wurden die beiden Ventilatoren wieder ordnungsgemäß in Betrieb genommen.

Solche Vor-Ort-Lösungen sind für Branchen konzipiert, die unter hohem Zeitdruck stehen. Hier wären Demontage und Transport in eine Werkstatt mit großem Aufwand und oft Verzögerungen in den Prozessen verbunden. Steffen Holfert dazu: „Unternehmen wenden sich immer wieder mit Spezialproblemen bei Ventilatoren oder anderen rotierenden Maschinen an uns. Ihren Bedürfnissen möchten wir natürlich gerecht werden. Deshalb setzen wir zum Beispiel Wälzlager nach Möglichkeit immer vor Ort instand – sowohl die Lager selbst als auch die Motoren. Das kann im Vergleich zu den Alternativen wichtige Ressourcen einsparen.“

Schwingungsdiagnose auch als Fernlösung

Die von den Experten anfangs durchgeführte Schwingungsdiagnose ist ein zeitgemäßes Verfahren zur Fehleranalyse bei rotierenden Maschinen. Das Grundprinzip dahinter: Fehler und Schäden erzeugen beim Betrieb einer Anlage ganz typische Frequenzmuster, die regelmäßig auftauchen. Diese „unerwünschten“ Schwingungen zu erfassen, auszuwerten und daraus auf den jeweiligen Fehler zu schließen, darauf zielt die Schwingungsdiagnose ab. Da die Maschine für die Analyse nicht vom Standort entfernt und demontiert werden muss, erspart das Verfahren Zeit und Kosten. Es ist zudem eine permanente Überwachung der Anlage möglich: Über das sogenannte Condition Monitoring können die Techniker von PAS die jeweilige Maschine online aus der Ferne überwachen. Ist die entsprechende Lösung vor Ort installiert, eignet sich dies auch für die kontinuierliche Wartung und Kontrolle von Ventilatoren.

Nachhaltige Reparaturen – deutschland- und europaweit

Die vorgenommenen Maßnahmen verbessern die Verfügbarkeit von Lüftern, Ventilatoren und Gebläsen. Ihre Zuverlässigkeit wird gesteigert und Lebenszykluskosten minimiert. Wie im Fall des Automobilherstellers führt PAS viele der Services dabei direkt an den Maschinen am jeweiligen Standort durch – mit eigenem Equipment, deutschland- und auch europaweit. „Wir wollen unseren Kunden helfen, nachhaltig zu wirtschaften. Deshalb sorgen wir mit präziser Diagnose und zuverlässigem Service für eine geringere Ausfallrate und eine höhere Lebensdauer bei rotierenden Maschinen“, sagt Holfert.

Weitere Informationen und Praxisbeispiele: www.pas-holfert.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PAS GmbH & Co. KG

Herr Steffen Holfert

Döhlener Gewerbering 15

01705 Freital

Deutschland

fon ..: 0351 / 210 806-0

web ..: http://www.pas-holfert.de

email : mail@pas-holfert.de

Die PAS GmbH & Co. KG mit Sitz in Freital nahe Dresden wurde 2005 gegründet. Dank Spezialisierung und zuverlässiger Qualität wurde das Unternehmen seitdem zum Partner von Kunden aus ganz Deutschland. Die Kompetenzen von PAS umfassen Technik und Service für Pumpen und Ventilatoren, Anlagenbau, Predictive Maintenance, Optimierung der Energieeffizienz, Maschinendiagnose sowie MSR-Technik.

Pressekontakt:

ABG Marketing GmbH

Frau Nora Körner

Wiener Straße 98

01219 Dresden

fon ..: 0351 / 437 55 12

web ..: http://www.abg-marketing.de

email : koerner@abg-partner.de

