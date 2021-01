Erstmalig Ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) für Dermatologie Patienten in Bayern verfügbar

Dermatologie Dr. Ludolph-Hauser sichert in Kooperation mit Dr. med. Ursula Vehling-Kaiser die ambulante Versorgung von Patienten, die an einer seltenen oder schweren dermatologischen Erkrankung leiden

Patientinnen und Patienten, die an einer seltenen dermatologischen Erkrankung leiden, werden seit dem Dezember 2020 medizinisch und hochqualifiziert am Schwerpunktzentrum Dr. Ludolph Hauser sowie in Landshut von einem interdisziplinären Ärzteteam betreut. Möglich macht dies die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) gemäß § 116 b Sozialgesetzbuch V.

Die ASV ist ein Behandlungsangebot für Patientinnen und Patienten, die an seltenen oder schweren Erkrankungen mit besonderem Verlauf leiden. Fachärzte aus den oben genannten Praxen stimmen sich gemeinsam ab, wie die ambulante Versorgung der Dermatologie Patienten organisiert wird. Fachärztin für Dermatologie ist. Dr. med. Dagmar Ludolph Hauser. Sie ist niedergelassene Ärztin mit Schwerpunkt Dermatologie und Venerologie in Landshut/Piflas und bildet zusätzlich im Rahmen ihrer Ermächtigung weltweit Fachärzte in den Bereichen Dermatologie und Allergologie aus.

„Wir freuen uns, dass das ASV-Team zur Behandlung aller Altersgruppen seit dem 1. Januar 2021 die Arbeit in Bayern aufgenommen hat.“, so Dr. Dagmar Ludolph-Hauser.

„Die Vorteile für die Patientinnen und Patienten sind kurz Wege, da verschiedenen Spezialisten schnell und unkompliziert zusammenarbeiten. Auf diese Weise können Behandlungstermine zeitnah und effektiv an einem Ort gewährleitet werden.“

Dr. med. Dagmar Ludolph Hauser – Praxis für moderne Dermatologie

Die Haut ist ein hochkomplexes dynamisches Organ mit unzähligen Regelkreisen und Vernetzungen. Als Kommunikationsorgan zwischen Körpergeschehen und Umwelt, ist die Haut vielfach am Wohlergehen beteiligt.

Mit moderner Dermatologie und hochkarätiger technischer Ausstattung ist die Praxis Dr. Ludolph-Hauser im gesamten niederbayerischen Raum als Kompetenzzentrum gefestigt. Bei komplexen Fragestellungen ist sie Ansprechpartner für Patienten aus der ganzen Welt. Hochmoderne Lasersysteme, fortschrittliche ästhetische Methoden und Behandlungsmethoden nach dem aktuellen Stand der Dermatologie kommen für folgende Bereiche zum Einsatz:

Ästhetische Medizin und Anti Aging, Vorsorgemedizin und Krebstherapie, Laserbehandlung, Dermatologie und Schwitzen

Die Hautmedizin hat in den letzten Jahren eine große Dynamik entwickelt. Dank internationaler Zusammenarbeit mit renommierten Kliniken und Universitäten profitieren die Patienten von aktuellen Forschungsergebnissen und neuen Erkenntnissen.

Die Praxis wird seit 2008 nach dem höchsten Qualitätsstandard DIN ISO 9001 zertifiziert.

Frau Doktor med. Ludolph-Hauser ist Fachärztin für Dermatologie und Allergologie und hat neben verschiedenen Spezialausbildungen auch das Diplom in Lasemedizin

Bild von Barbora Hnyková

