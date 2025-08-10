  • Zwei Freunde, eine gemeinsame Erkenntnis: Technik braucht Übersetzung

    expertentext.de übersetzt technische Leistung in verständliche Sichtbarkeit. Dahinter stehen René Greiner und Christian Gosciniak – zwei Profis für klare Fachkommunikation.

    Regensburg, 30.11.2025 – Sie kennen sich schon lange. Zwei unterschiedliche Lebenswege, zwei unterschiedliche Schwerpunkte – und doch immer wieder derselbe Kern: Geschichten, Inhalte, Kommunikation.
    Christian Gosciniak und René Greiner haben in früheren Jahren bereits zusammengearbeitet. Dann gingen ihre Wege auseinander – beruflich, geografisch, thematisch. Der Kontakt blieb. Und damit auch eine leise Idee, die mit den Jahren immer klarer wurde.

    Heute führen genau diese beiden Freunde ihre Kompetenzen wieder zusammen – und machen daraus ein gemeinsames Projekt: expertentext.de. Eine externe Fachredaktion für Unternehmen, die technisch stark sind, aber genau dort an ihre Grenzen stoßen, wo es um verständliche, kontinuierliche Kommunikation geht.

    Zwei Lebenswege, ein gemeinsamer Nenner

    Christian Gosciniak ist Fachredakteur, Ghostwriter und Interviewer. Seit über 20 Jahren schreibt er über Technik, Energie, Umwelt, Medizintechnik, Fertigung, Digitalisierung. Er spricht mit Ingenieuren, Entwicklern, Geschäftsführern – und bringt komplexe Themen auf den Punkt. Nicht zugespitzt, nicht vereinfacht, sondern klar.

    René Greiner ist Mediengestalter, PR-Fachwirt (BAW), zertifizierter Business Coach (IHK) und Inhaber eines Videostudios in Niederbayern. Er verbindet strategisches Denken mit Medienproduktion: Text, Design, Foto, Film, Web, Social Media. Dazu kommt seine Erfahrung im Aufbau von Marken, Positionierungen und digitalen Sichtbarkeitsprozessen.

    Beide verbindet die Fähigkeit zuzuhören, Zusammenhänge zu erkennen – und aus Fachwissen verständliche Inhalte zu machen.

    Die gemeinsame Erkenntnis

    In den letzten zwei Jahrzehnten haben beide mit zahlreichen Unternehmen gearbeitet: Maschinenbau, Energie, Automotive, Automatisierung, Umwelt-, Medizin- und Fertigungstechnik. Und immer wieder fiel derselbe Satz:

    „Eigentlich hätten wir genug gute Themen – aber niemand hat bei uns die Zeit, sie verständlich aufzubereiten.“

    Die Inhalte mit der größten Relevanz entstehen tief in den Fachabteilungen. Dort, wo Lösungen entwickelt, Anlagen geplant, Systeme gebaut, Prozesse verbessert werden. Doch genau dort fehlt im Alltag die Zeit, dieses Wissen nach außen zu tragen.

    Gleichzeitig wächst der Druck: Kundinnen und Kunden informieren sich anders. Bewerber informieren sich anders. Und Suchmaschinen wie auch KI-Systeme bewerten heute vor allem eines: verständlich formulierte, fachlich belastbare, regelmäßig erscheinende Inhalte.

    Kurz gesagt: Gute Arbeit allein reicht nicht mehr – sie muss sichtbar werden.

    Warum expertentext.de entstanden ist

    Für Christian Gosciniak und René Greiner war irgendwann klar: Genau hier liegt das, was sie beide am besten können – und was ihnen gleichzeitig am meisten Freude macht. Nicht Werbung. Nicht Selbstdarstellung. Sondern verständliche Übersetzung von Fachwissen in echte Inhalte.

    Sie beschlossen, ihre Kompetenzen zusammenzuwerfen und sich genau auf diesen Engpass zu konzentrieren: Technische Inhalte aus den Fachabteilungen so aufzubereiten, dass sie wirken – ohne zusätzlichen Stress für die Unternehmen. So entstand expertentext.de.

    Wie die Zusammenarbeit aussieht

    Das Prinzip ist einfach – und bewusst schlank:

    * Persönliches Gespräch mit den Fachleuten
    * daraus entsteht ein klar strukturierter Fachbeitrag
    * auf Wunsch ergänzt um Kurzformate für LinkedIn & Co.
    * bei Bedarf auch als Foto- oder Videobeitrag

    Der interne Aufwand für die Unternehmen liegt meist bei 1 bis 1,5 Stunden pro Thema. Alles Weitere übernehmen die beiden. Nicht als Agentur, nicht als Marketingabteilung – sondern als externe Fachredaktion auf Zeit.

    Wofür expertentext.de steht

    expertentext.de steht für:

    * Klarheit statt Worthülsen
    * Substanz statt Oberflächenkommunikation
    * Fachlichkeit ohne Fachchinesisch
    * Sichtbarkeit ohne Dauerstress
    * Kontinuität statt Einzelaktionen

    Es geht nicht um laute Selbstvermarktung, sondern um vertrauenswürdige Sichtbarkeit – Schritt für Schritt, Beitrag für Beitrag.

    Für wen dieses Angebot gedacht ist

    expertentext.de richtet sich an:

    * technische Unternehmen ohne eigene Redaktion
    * Hidden Champions
    * familiengeführte Betriebe
    * Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten
    * Organisationen, die Fachwissen sichtbar machen wollen – ohne den eigenen Betrieb zusätzlich zu belasten

    Zwei Freunde, ein gemeinsamer Anspruch

    Heute sitzen Christian Gosciniak und René Greiner wieder regelmäßig zusammen – so wie früher. Nur mit deutlich mehr Erfahrung, mehr Klarheit und einem klaren gemeinsamen Fokus. Nicht irgendetwas zu machen. Sondern genau das, was beide schon immer am liebsten getan haben:

    Zuhören. Verstehen. Übersetzen. Sichtbar machen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Greiner coaching & media GmbH
    Herr Rene Greiner
    Stadlberg 1
    94344 Wiesenfelden
    Deutschland

    fon ..: +49 9966 3769995
    web ..: https://www.expertentext.de
    email : mail@greiner-cm.de

    expertentext.de ist ein gemeinsames Projekt von René Greiner und Christian Gosciniak. Beide verbindet die Leidenschaft, komplexe technische Themen verständlich zu machen – klar, präzise und ohne Marketing-Floskeln. Greiner kommt aus Mediengestaltung, Film, PR und Business Coaching, Gosciniak aus der Fachredaktion, dem Ghostwriting und über 20 Jahren Erfahrung in technischen und wissenschaftsnahen Themenfeldern.
    Gemeinsam unterstützen sie Unternehmen dabei, ihr Fachwissen sichtbar zu machen – über fundierte Fachbeiträge, praxisnahe Stories und klare Kommunikation nach außen. Ihr Ansatz: direkt mit den Fachleuten sprechen, Inhalte sauber herausarbeiten und so aufbereiten, dass sie verstanden werden – von Kunden, Partnern und potenziellen Mitarbeitenden gleichermaßen.
    expertentext.de verbindet journalistische Tiefe mit Medienkompetenz. Entstanden ist daraus eine externe Fachredaktion für Unternehmen, die technisch stark sind, aber im Alltag kaum Zeit finden, ihre Inhalte selbst kontinuierlich zu kommunizieren – sachlich, entlastend und mit langfristiger Wirkung.

    Pressekontakt:

    Greiner coaching & media GmbH
    Herr Rene Greiner
    Stadlberg 1
    94344 Wiesenfelden

    fon ..: +49 9966 3769995
    email : mail@greiner-cm.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. „Die Welt braucht Dich“ meinen musikalisch Monika & Freunde im Sommermix 2021
      Ein Schlager mit nachdenklichem Text....

    2. „Freunde kochen für Freunde“ im Weimarer Land erstmals für die Öffentlichkeit
      Kulinarik-Event im "Haus am See" am 10. und 11. Oktober...

    3. Stimmzeit – Mini-Sabbatical für Menschen mit Verantwortung: Führung braucht Stimme. Beides braucht Zeit.
      Vom 8. bis 10. August 2025 zeigt Uta-Alexandra Kral im Allgäu, wie Stimme und Präsenz zum Leadership-Tool werden. Drei Tage, die Führungskräfte wieder bei sich selbst ankommen lassen....

    4. Erkenntnis verleiht Flügel – Inspirierende Lebenshilfe
      Príyã Kaur zeigt in "Erkenntnis verleiht Flügel" auf wie kindliche Gedanken wahr werden können....

    5. Meine Studienübersetzung – Konfessionsunabhängige Übersetzung 2021
      Helmut Mayer stellt den Lesern mit "Meine Studienübersetzung" eine spezielle Studienübersetzung der Schriften des "Neuen Bundes" zur Verfügung....

    6. Übersetzung des Zen-Klassikers Shinjinmei von Shôdô Harada
      Zen-Klassiker in der Übersetzung eines modernen Zen-Meisters...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.