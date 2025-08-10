Zwei Freunde, eine gemeinsame Erkenntnis: Technik braucht Übersetzung

expertentext.de übersetzt technische Leistung in verständliche Sichtbarkeit. Dahinter stehen René Greiner und Christian Gosciniak – zwei Profis für klare Fachkommunikation.

Regensburg, 30.11.2025 – Sie kennen sich schon lange. Zwei unterschiedliche Lebenswege, zwei unterschiedliche Schwerpunkte – und doch immer wieder derselbe Kern: Geschichten, Inhalte, Kommunikation.

Christian Gosciniak und René Greiner haben in früheren Jahren bereits zusammengearbeitet. Dann gingen ihre Wege auseinander – beruflich, geografisch, thematisch. Der Kontakt blieb. Und damit auch eine leise Idee, die mit den Jahren immer klarer wurde.

Heute führen genau diese beiden Freunde ihre Kompetenzen wieder zusammen – und machen daraus ein gemeinsames Projekt: expertentext.de. Eine externe Fachredaktion für Unternehmen, die technisch stark sind, aber genau dort an ihre Grenzen stoßen, wo es um verständliche, kontinuierliche Kommunikation geht.

Zwei Lebenswege, ein gemeinsamer Nenner

Christian Gosciniak ist Fachredakteur, Ghostwriter und Interviewer. Seit über 20 Jahren schreibt er über Technik, Energie, Umwelt, Medizintechnik, Fertigung, Digitalisierung. Er spricht mit Ingenieuren, Entwicklern, Geschäftsführern – und bringt komplexe Themen auf den Punkt. Nicht zugespitzt, nicht vereinfacht, sondern klar.

René Greiner ist Mediengestalter, PR-Fachwirt (BAW), zertifizierter Business Coach (IHK) und Inhaber eines Videostudios in Niederbayern. Er verbindet strategisches Denken mit Medienproduktion: Text, Design, Foto, Film, Web, Social Media. Dazu kommt seine Erfahrung im Aufbau von Marken, Positionierungen und digitalen Sichtbarkeitsprozessen.

Beide verbindet die Fähigkeit zuzuhören, Zusammenhänge zu erkennen – und aus Fachwissen verständliche Inhalte zu machen.

Die gemeinsame Erkenntnis

In den letzten zwei Jahrzehnten haben beide mit zahlreichen Unternehmen gearbeitet: Maschinenbau, Energie, Automotive, Automatisierung, Umwelt-, Medizin- und Fertigungstechnik. Und immer wieder fiel derselbe Satz:

„Eigentlich hätten wir genug gute Themen – aber niemand hat bei uns die Zeit, sie verständlich aufzubereiten.“

Die Inhalte mit der größten Relevanz entstehen tief in den Fachabteilungen. Dort, wo Lösungen entwickelt, Anlagen geplant, Systeme gebaut, Prozesse verbessert werden. Doch genau dort fehlt im Alltag die Zeit, dieses Wissen nach außen zu tragen.

Gleichzeitig wächst der Druck: Kundinnen und Kunden informieren sich anders. Bewerber informieren sich anders. Und Suchmaschinen wie auch KI-Systeme bewerten heute vor allem eines: verständlich formulierte, fachlich belastbare, regelmäßig erscheinende Inhalte.

Kurz gesagt: Gute Arbeit allein reicht nicht mehr – sie muss sichtbar werden.

Warum expertentext.de entstanden ist

Für Christian Gosciniak und René Greiner war irgendwann klar: Genau hier liegt das, was sie beide am besten können – und was ihnen gleichzeitig am meisten Freude macht. Nicht Werbung. Nicht Selbstdarstellung. Sondern verständliche Übersetzung von Fachwissen in echte Inhalte.

Sie beschlossen, ihre Kompetenzen zusammenzuwerfen und sich genau auf diesen Engpass zu konzentrieren: Technische Inhalte aus den Fachabteilungen so aufzubereiten, dass sie wirken – ohne zusätzlichen Stress für die Unternehmen. So entstand expertentext.de.

Wie die Zusammenarbeit aussieht

Das Prinzip ist einfach – und bewusst schlank:

* Persönliches Gespräch mit den Fachleuten

* daraus entsteht ein klar strukturierter Fachbeitrag

* auf Wunsch ergänzt um Kurzformate für LinkedIn & Co.

* bei Bedarf auch als Foto- oder Videobeitrag

Der interne Aufwand für die Unternehmen liegt meist bei 1 bis 1,5 Stunden pro Thema. Alles Weitere übernehmen die beiden. Nicht als Agentur, nicht als Marketingabteilung – sondern als externe Fachredaktion auf Zeit.

Wofür expertentext.de steht

expertentext.de steht für:

* Klarheit statt Worthülsen

* Substanz statt Oberflächenkommunikation

* Fachlichkeit ohne Fachchinesisch

* Sichtbarkeit ohne Dauerstress

* Kontinuität statt Einzelaktionen

Es geht nicht um laute Selbstvermarktung, sondern um vertrauenswürdige Sichtbarkeit – Schritt für Schritt, Beitrag für Beitrag.

Für wen dieses Angebot gedacht ist

expertentext.de richtet sich an:

* technische Unternehmen ohne eigene Redaktion

* Hidden Champions

* familiengeführte Betriebe

* Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten

* Organisationen, die Fachwissen sichtbar machen wollen – ohne den eigenen Betrieb zusätzlich zu belasten

Zwei Freunde, ein gemeinsamer Anspruch

Heute sitzen Christian Gosciniak und René Greiner wieder regelmäßig zusammen – so wie früher. Nur mit deutlich mehr Erfahrung, mehr Klarheit und einem klaren gemeinsamen Fokus. Nicht irgendetwas zu machen. Sondern genau das, was beide schon immer am liebsten getan haben:

Zuhören. Verstehen. Übersetzen. Sichtbar machen.

