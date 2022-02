Zwei Meerschweinchen werden zu Helden

„Benji, Gizmo und der Gartenspuk“ – Erstes Kinderbuch von Nicole Hein aus Havixbeck mit spannender Detektivgeschichte

Dass zwei Meerschweinchen zu Helden eines Kinderbuchs werden, liest man nicht oft. Nicole Hein, die als freie Journalistin im Münsterland lebt und arbeitet, hat es gewagt. In ihrem Buch „Benji, Gizmo und der Gartenspuk“ sind sie die eigentlichen Hauptfiguren eines spannenden Romans für Kinder ab 8 Jahren. Die beiden sind klug und witzig – und erleben während der drei Ferienwochen, die sie mit den menschlichen Hauptfiguren Lasse und Sarah bei deren Großeltern verbringen, ihre eigenen, spannenden Abenteuer.

Das Leben bei den Großeltern ist, wie es immer schon war – ruhig, geordnet, entschleunigt und geprägt von der Liebe zwischen Jung und Alt. Doch Neubaupläne einiger Gemeindemitglieder stören die Harmonie, denn die alteingesessenen Familien, zu deren Häusern noch immer große Nutzgärten gehören, sollen von ihrem Land abgegeben. Als plötzlich merkwürdige Dinge im Garten der Großeltern von Lasse und Sarah vor sich gehen, werden die beiden Meerschweinchen Teil einer Gemeinschaft, die sie sich so nie auch nur in ihren kühnsten Träumen hätten ausmalen können.

Der Grundgedanke für die Geschichte kam Nicole Hein, als sie in den Sommerferien mit ihren Kindern im Garten der Großeltern saß. Die Familie hatte ihre Meerschweinchen mitgebracht und fragte sich, was die beiden über ihren Urlaub dachten – und was sie im nächtlichen Garten trieben, wenn die Menschen schliefen. Die Ideen für die Abenteuer der beiden tapferen Meerschweinchen Benji und Gizmo fielen Nicole Hein und ihren Jungs dann wie von selbst ein: Ein Bösewicht musste her, außerdem andere Tiere, die im Garten leben wie ein Igel, Eichhörnchen und Kaninchen – und natürlich zwei Kinder als menschliche Helden.

Die Geschichte selbst ist nahe an der kindlichen Lebenswelt. Sie ist herzerwärmend und bietet den jungen Lesern das, was gerade jetzt in Corona-Zeiten fehlt: ein Gefühl des Behütetseins.

Bibliografische Angaben:

Nicole Hein: Benji, Gizmo und der Gartenspuk

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2022

ISBN: 978-3-96074-524-2, Taschenbuch, 60 Seiten

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

