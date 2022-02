Zwei auf einen Streich …

Kinderbücher von Annette Kraemer erzählen von Freundschaft, Mut und Träumen

Sie wurde in Saarbrücken geboren, lebte lange Zeit in Berlin und ist heute in Öhingen am Bodensee nahe der Schweizer Grenze beheimatet: Annette Kraemer, die in ihrem Atelier Luna auch heiltherapeutische Behandlungen und Lebensberatung anbietet. Jetzt hat sie als Autorin auch zwei Kinderbücher gezeichnet und geschrieben und in Papierfresserchens MTM-Verlag veröffentlicht.

Die beiden Bücher „Die Spinne Adele und andere Geschichten“ sowie „Geschichten von Baby Joe und dem Bären Balduin“ beinhalten insgesamt fünf Geschichten für Kinder ab vier Jahren, die von Freundschaft und Mut, von Vertrauen, Teilen und dem Wunsch, seinen eigenen Weg zu finden, handeln. Es sind immer wieder andere Protagonisten, die in den liebevoll bebilderten Geschichten zu Wort kommen.

Als ihre Tochter noch klein war, las Annette Kraemer ihr gerne abends die damals aktuellen Kindergeschichten, aber auch gerne Bücher aus ihrer Kindheit oder Klassiker vor, die noch im Bücherschrank der eigenen Großeltern standen. Inspiriert durch diese schönen Bücher begann sie schließlich, eigene Geschichten zu erzählen und dann später mit passenden Bildern zu illustrieren. Die Geschichten sollen es den Kindern möglich machen, sich mit den jeweiligen Charakteren zu identifizieren, aber auch Mut machen, zu sich selbst zu stehen und den eigenen Weg zu finden.

Annette Kraemer studierte Kunst, Germanistik und Diplompädagogik. In ihrer Zeit in Berlin veranstaltete sie Ausstellungen, entwarf Schmuck und Mode. Anschließend arbeitete sie in Hessen und organisierte u. a. eine Ausstellung im Kunsthaus Kreml. Mit dem Schreiben hat sie eine weitere künstlerische Ader zum Leben erweckt, wobei der Autorin wichtig ist, die Kinderbücher anschaulich zu gestalten. Die dargestellten Bilder sollen einerseits unterhalten, vielfältige Details zum Entdecken zeigen, aber andererseits auch die eigene Fantasie der LeserInnen fördern.

Bibliografische Angaben:

Annette Kraemer

Die Spinne Adele und andere Geschichten, ISBN: 978-3-96074-550-1

Geschichten von Baby Joe und dem Bären Balduin, ISBN: 978-3-96074-201-2

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR 2022

Die Bücher können über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SuitePad: Reisetrends 2022: Regionalität ist Trumpf und sollte im Mittelpunkt stehen