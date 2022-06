Zweimal Zudar befreit von allen Sünden: Wallfahrtskirche St. Laurentius Zudar

Zweimal Zudar ersetzt eine Pilgerreise nach Rom! Das galt für die Wallfahrtskirche St. Laurentius im stillen Süden der Insel Rügen zumindest bis ins Jahr 1372 hinein.

Was eine alte Sage über die Entstehung des Gotteshauses zu berichten weiß, was im schicksalsträchtigen Jahr 1372 geschah und warum die alte Dorfkirche abseits der touristischen Rennstrecken auch heute noch einen Besuch wert ist, ist in der jüngsten Ausgabe des RügenInsider-Blogs von Ostseeappartements Rügen (OAR) nachzulesen.

Die auf einem Feldsteinsockel ruhende gotische Backsteinkirche entstand ab Mitte des 13. Jahrhunderts und zählt zur Europäischen Route der Backsteingotik, einem von der EU finanzierten Projekt.

Der wie immer ausführlich bebilderte Artikel fasst alle wichtigen Daten für den Kirchenfreund zusammen. So wurde der hölzerne Turm auf der Westseite des Gotteshauses 1665 errichtet. 1724 bekam er seine Haube. Der Altaraufsatz von 1707 entstand in der Stralsunder Werkstatt des Hans Broder. Die Kanzel ist ein spätbarockes Ausstattungsstück und kam 1765 in die Kirche.

Die mit sieben Registern versehene Orgel stammt aus der Werkstatt des Stralsunder Orgelbauers Friedrich Albert Mehmel (1827-1888). 1985 wurde sie aufwändig restauriert. Zu den regelmäßigen Gottesdiensten der heute zum Pfarrsprengel Garz gehörenden Kirche und auch zu vereinzelten Konzerten kann man sich vom einzigartigen Klang der Orgel überzeugen.

Der Beitrag ist Teil einer losen Folge von Artikeln, die OAR bereits über sehenswerte Kirchen der Insel Rügen veröffentlicht hat. Entsprechende Links sind natürlich vorhanden.

Direktlink zum Beitrag: http://oar2.de/SN

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

Deutschland

fon ..: 038303-90940

fax ..: 038303-90944

web ..: https://www.ostseeappartements-ruegen.de

email : info@oar1.de

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media, der eigenen OAR-App und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

Pressekontakt:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

fon ..: 038303-90940

email : marketing@oar1.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bild-Zeitung: „Atomkraft boomt“ – Sensationelle Übernahme. Massives Kaufsignal. Börsenprofis setzen auf Uran. Warren Buffett und Bill Gates steigen ein. Diese Uran-Aktie jetzt kaufen nach 1.324% mit Isoenergy ($ISO.V), 1.390% mit Uranium Energy ($UEC), 3.496% mit NexGen Energy ($NXE) und 8.050% mit Ungewollte Kinderlosigkeit darf kein Tabu bleiben