Hansestadt Stralsund: 20 Jahre UNESCO-Welterbe

Vielfältige Angebote im Jubiläumsjahr 2022

Seit 20 Jahren sind die Historischen Altstädte Stralsund und Wismar auf der Welterbeliste der UNESCO eingetragen. „Zwei Städte – ein Erbe“ – unter diesem Titel erwartet die Gäste und Bewohner beider Städte bis Jahresende 2022 ein vielfältiges Programm. Darüber berichtet der Ferienvermittler Ostseeappartements Rügen (OAR) in der jüngsten Ausgabe seines RügenInsider-Blogs.

Von Mai bis Oktober werden in der Hansestadt am Strelasund zweimal täglich Führungen durch die Altstadt angeboten, dazu immer am Dienstag und Freitag die sog. „Nachtwächter-Führungen“ und samstags spezielle UNESCO-Welterbe-Führungen.

Zum Internationalen Museumstag am 15.Mai und zum Tag des Offenen Denkmals am 11.September stehen die Museen beider Städte im Focus des Interesses. Kirchen- und Orgelmusik oder auch die beliebten Wallensteintage vom 21. bis zum 24.Juli machen das Stralsunder Programm komplett.

Zur Inspiration für einen Besuch in Stralsund haben die Macher des Blogs den Artikel mit einer sehr schönen Bildergalerie mit Motiven aus der Stralsunder Altstadt und eigenen OAR-Insidertipps ergänzt.

Zu Letzteren zählt neben dem OZEANEUM am Hafen u.a. auch die Museumswerkstatt der Spielkartenfabrik Stralsund. Wie interessanter Weise nämlich ein weiterer Artikel von OAR zu berichten weiß, liegen die Wurzeln der weltbekannten Altenburger Spielkartenfabrik in der Hansestadt Stralsund. Reinschmökern lohnt sich also!

Zum kompletten Artikel: http://oar2.de/Sj

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

Deutschland

fon ..: 038303-90940

fax ..: 038303-90944

web ..: https://www.ostseeappartements-ruegen.de

email : info@oar1.de

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media, der eigenen OAR-App und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

Pressekontakt:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

fon ..: 038303 90940

email : marketing@oar1.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alleskönner Leichtbeton Sperbys Musikplantage feiert sein 25. Sendungsjubiläum auf Harbourtown Radio