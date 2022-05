Sperbys Musikplantage feiert sein 25. Sendungsjubiläum auf Harbourtown Radio

Der Erfolg der Show wird gefeiert

Berlin/Hamburg, im Mai 2022

Es ist ein kleines Jubiläum, das die Radioshow „Sperbys Musikplantage“ in diesem Monat feiert.

Denn genau vor 25 Monaten ging das musikalische Monatsmagazin „Sperbys Musikplantage“ bei dem Hamburger Radio Harbourtown Radio auf Sendung. Ein Jubiläum, dass diesen Mai Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage und Harbourtown Radio gebührend mit einer Jubiläumsausgabe feiern.

In der ersten Show am 2. Mai 2020 konnte Moderator Wolfgang Schmidt als ersten titel „Musik öffnet Herzen“ von Norbi und Cindy Berger die Showreihe starten. Cindy Berger ist die Cindy vom legendären Kultduo Cindy & Bert. Als Titel 2 folgte dann „Halt mich fest“ vom bekanten Nordduo Feller & Feller. „Meine Politik“ war als dritter Song ein politischer und doch auch unpolitischer deutscher Chanson von der Interpretin Clara.

In der Erstausgabe konnte Wolfgang Schmidt dann noch Vincent Groß, Curd Conrad Müller, Agatha Singer, Dieter Dornig, Nina la Vida, Gabi Cerny, Christian Sommer und als letzten Track „Ein Sommer in Paris“ vom Duo Mosaique vorstellen.

Diese Magazinshow kommt immer am ersten Samstag eines Monats nach den Nachrichten um 13 Uhr auf Harbourtown Radio und wird dann an den folgenden Samstagen wiederholt. Hier werden nicht nur die Musik gespielt, sondern die Interpreten mit ihren Liedern ausführlich vorgestellt. Es werden nur Künstler präsentiert, die von Sperbys Musikplantage promotet und beworben wurden. So ein Musikformat gibt es – soweit bekannt – ansonsten nicht und ist einmalig. Hier werden besonders junge und unbekannte Sangeskünstler vorgestellt. Denn Sperbys hat moderate Preise, die sich die Künstler leisten können.

Aber auch schon Stars und bekannte Interpreten hat Sperby Sperber schon bearbeitet. So die Schlagerlegenden Peter Orloff und Uwe Jensen. Wobei Cindy Berger auch eine Lebende Legende ist. Gunther Emmerlich, Hansy Vogt, Simon Wild und Nicole Freytag gehören auch zu diesen tollen Gesangsinterpreten.

Stefan Carabao, Heike Renner, Bianca Graf, DeeJay Rufus, Solarkreis, Pachanta, Maibritt, Norbi Wohlan, Denise Blum, Dirk Maverick, Wolf Martis, Andy, Pieter Mur, Jo und Josephine, Robert Angelo und die bezaubernde Jacky P. sind weitere Künstler aus dem Portfolio der Musikplantage.

Die Musikplantage gibt es schon seit November 2006 und feierte 2021 mit einer CD/ 23 Interpreten dieses 15-jährige Betriebsjubiläum. Die CD kann man direkt bei der Musikplantage bestellen, oder als Download im Internet.

Infos zu Sperbys Musikplantage gibt es im Web unter www.sperbys-musikplantage.de

CD-Bestellung unter kontakt@sperbys-musikplantage.de

Infos zu Harbourtown Radio unter www.htr.hamburg

„Sperbys Musikplantage“ die 25. Jubiläumssendung auf Harbourtown Radio unter www.htr.hamburg

Samstag, 7. Mai ab 13 Uhr

Wdh.: 14., 21. Und 28. Mai

Viel Vergnügen beim Hören!

Quelle und Bericht: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alleskönner Leichtbeton