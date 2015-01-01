  • Zwischen Absicherung und wachsendem Haftungsdruck: Warum Hotels ihr Risikomanagement neu ausrichten müssen

    Professionelles Risikomanagement wird im Hotelgeschäft zum Erfolgsfaktor: Martens & Prahl bietet über KAJ Hotel Networks maßgeschneiderte Lösungen für Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit.

    BildErfolgreiche Hotellerie bedeutet heute mehr als exzellenter Service und hohe Auslastung. In einer Ära zunehmender Cyberbedrohungen, wachsender technischer Abhängigkeiten und komplexer Haftungsrisiken reicht klassischer Versicherungsschutz allein nicht mehr aus. Vor diesem Hintergrund bündeln Martens & Prahl HOGA PROTECT und KAJ Hotel Networks ihre Kompetenzen, um Hoteliers eine bedarfsgerechte, wirkungsvolle Absicherung zu ermöglichen – individuell konzipiert, realitätsnah und konsequent an den dynamischen Anforderungen der Branche ausgerichtet. „Vertrauen entsteht, wenn ein Partner die Realität der Hotellerie versteht“, erklärt Karsten Jeß, Inhaber von KAJ Hotel Networks. „Mit HOGA PROTECT bieten wir Lösungen, die Risiken nicht nur absichern, sondern unternehmerische Sicherheit schaffen.“
    Thomas Schwebe, Geschäftsführer von Martens & Prahl, fügt hinzu: „Hotels benötigen heute Versicherungskonzepte, die den tatsächlichen betrieblichen Risiken gerecht werden – von Cyberbedrohungen bis zu komplexen Haftungsfragen. Unsere Spezialisierung auf die Hotellerie ermöglicht Lösungen, die praxisnah, wirtschaftlich sinnvoll und zukunftsorientiert sind.“
    Die Risikolandschaft der Hotellerie hat sich in den vergangenen Jahren fundamental verändert. Digitale Infrastrukturen sind geschäftskritisch geworden, während Cyberangriffe, Systemausfälle oder Datenschutzverletzungen erhebliche wirtschaftliche sowie operative Folgen nach sich ziehen können. Parallel dazu erhöhen neue regulatorische Vorgaben und veränderte Haftungsmaßstäbe den Druck auf Betreiber und Management. HOGA PROTECT, der auf die Hotellerie spezialisierte Bereich von Martens & Prahl, reagiert auf diese Entwicklung mit Versicherungslösungen, die über klassischen Schutz hinausgehen. Cyberrisk-Deckungen, Absicherungen gegen technische Störungen und differenzierte Konzepte zur Minimierung von Betriebsunterbrechungen sind heute integraler Bestandteil eines professionellen Risikomanagements.
    Im Zusammenspiel mit KAJ Hotel Networks entsteht ein Mehrwert, der über reine Produktlösungen hinausgeht. Professionelles Risikomanagement wird damit zunehmend zur strategischen Führungsaufgabe. Wer Risiken frühzeitig identifiziert und gezielt steuert, schafft nicht nur Sicherheit, sondern stärkt zugleich wirtschaftliche Stabilität und unternehmerische Handlungsfreiheit. Gerade in einem Marktumfeld, das von Volatilität, Kostensteigerungen und technologischer Dynamik geprägt ist, wird Absicherung zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor.
    Martens & Prahl HOGA PROTECT ist auf die Anforderungen der Hotellerie spezialisierter Versicherungsmakler mit über 20 Jahren Branchenerfahrung. Das Unternehmen entwickelt individuelle Absicherungskonzepte für Hotels und Beherbergungsbetriebe.
    Das 2019 von Karsten Jeß gegründete Netzwerk verfolgt das Ziel, führende Unternehmen der Zulieferindustrie mit der Hotellerie zu vernetzen und Hoteliers den Zugang zu geprüften, branchenspezifischen Lösungen zu erleichtern. Partner profitieren von gemeinsamer Marktpräsenz, digitaler Sichtbarkeit, Messeauftritten, Fachpressearbeit und einer Plattform für den direkten Austausch. Für Hoteliers bedeutet dies eine kuratierte Auswahl an Dienstleistungen und Produkten, die den Hotelalltag effizienter, sicherer und planbarer machen.
    Zu den aktuellen Partnern von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem Astrein Exzellent, Beyond Bookings, BlueStewo, FinestLinen, GH Hotel Interior Group, Highclean Group, Keuk Medientechnik, Jean&Len, Martens & Prahl/Hoga Protect, Move3DVR, NektarNatura, Onboard GmbH, Place ID, Qausal GmbH, RESERViSiON GmbH, Uniformen Hinnersmann, Druckerei E. Sauerland, sharemagazines, Sourcify, Swissfeel, Teammade, Venergie GmbH, Waldemar und Winares GmbH.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    KAJ Hotel Networks
    Herr Karsten Jeß
    Dorfstrasse 7
    27419 Klein Meckelsen
    Deutschland

    fon ..: +49 171 – 6307732
    web ..: http://kaj-hotel-networks.de
    email : karsten.jess@kaj-hotel-networks.de

    Über KAJ Hotel Networks:

    KAJ Hotel Networks wurde zu Beginn des Jahres 2019 durch den Hotelexperten Karsten Jeß gegründet. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Zuliefererindustrie mit der Hotellerie zu vernetzen, um ihnen den Zugang zur deutschen Hotellerie zu ermöglichen. Hoteliers partizipieren neben exklusiven Dienstleistungen und innovativen Produkten von einer maßgeschneiderten, individuellen Beratung.
    Zu den Leistungen für die Partner von KAJ Hotel Networks gehören unter anderem ein gemeinsamer Internetauftritt, Gemeinschaftsstände auf den führenden Messen der Branche, Anzeigen in der Fachpresse, Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Plattform zum gegenseitigen Austausch.

    Pressekontakt:

    Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl
    Herr Wolf-Thomas Karl
    Schulhausstrasse 3
    8306 Brüttisellen

    fon ..: 0041 76 4985993
    web ..: http://www.wolfthomaskarl.com
    email : mail@wolfthomaskarl.com


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