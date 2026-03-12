  • Golf-Kreuzflug über drei Kontinente: Von Grönland bis Bermuda – eine der außergewöhnlichsten Golfreisen der Welt

    Hannover 16.03.2026: Golf spielen am Rand der Arktis, in den legendären Landschaften des Yellowstone-Nationalparks und schließlich auf einem der spektakulärsten Golfplätze des Atlantiks: Mit einem einzigartigen Golf-Kreuzflug über drei Kontinente präsentiert CONSUL Weltreisen eine der außergewöhnlichsten Golfreisen weltweit.

    Die exklusive Reise startet am 1. Mai 2027 ab Wien/Bratislava. Beim Welcome Dinner lernen die Gäste ihre Mitreisenden sowie den erfahrenen Reiseleiter Kai Schepp und das Golf Team kennen, bevor am nächsten Morgen der Privatjet zu einer außergewöhnlichen Route über Europa, Nordamerika und Südamerika aufbricht.

    Die Reise verbindet spektakuläre Naturerlebnisse mit ausgewählten Golfplätzen und kulturellen Höhepunkten. Insgesamt führt der Golf-Kreuzflug zu fünf faszinierenden Destinationen: Grönland, Montana & Yellowstone (USA), Guatemala, Cartagena in Kolumbien und schließlich Bermuda.

    Mit diesem Golf-Kreuzflug wollten wir eine Reise schaffen, die es so weltweit noch nicht gibt: Golf vom Polarkreis bis in die Karibik, kombiniert mit einigen der beeindruckendsten Natur- und Kulturlandschaften Amerikas. Unsere Gäste erleben nicht nur außergewöhnliche Golfplätze, sondern auch die Vielfalt eines ganzen Kontinents – komfortabel und stilvoll im Privatjet, sagt Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen.

    Grönland – Golf am Rand der Arktis

    Der Auftakt der Reise führt nach Nuuk, der Hauptstadt Grönlands. Zwischen Fjorden, Eisbergen und arktischer Weite spielen die Gäste im Nuuk Golf Club, einem der nördlichsten Golfplätze der Welt. Ergänzt wird der Aufenthalt durch eine Stadttour durch Nuuk sowie ein Fjord-Safari-Bootserlebnis, das die spektakuläre Natur der Region erlebbar macht.

    Montana & Yellowstone – Naturwunder der USA

    Weiter geht es nach Montana und in den legendären Yellowstone-Nationalpark. Golf gespielt wird auf dem Bridger Creek Golf Course, während zwei intensive Yellowstone-Touren zu Geysiren, Thermalquellen, Wasserfällen und beeindruckenden Landschaften führen. Mit etwas Glück lassen sich Bisons, Wölfe oder Elche in freier Wildbahn beobachten.

    Guatemala – Vulkanlandschaften und Maya-Kultur

    In Guatemala erleben Reisende eine faszinierende Mischung aus Vulkanlandschaften, Regenwald und kolonialer Kultur. Golf gespielt wird im Mayan Golf Club, ergänzt durch eine Ganztagestour zum Atitlán-See sowie eine spektakuläre Pacaya-Vulkan-Tour.

    Cartagena – Karibisches Flair und Kolonialgeschichte

    Die Reise führt anschließend nach Cartagena in Kolumbien, eine der schönsten Kolonialstädte Lateinamerikas. Golf gespielt wird im Karibana Golf Club, einer exklusiven Anlage mit Blick auf das Karibische Meer. Eine City-Tour durch die historische Altstadt sowie ein Insel-Hopping zu den Rosario-Inseln runden den Aufenthalt ab.

    Bermuda – Finale auf legendären Fairways

    Den krönenden Abschluss bildet Bermuda, bekannt für rosafarbene Sandstrände, türkisblaues Meer und spektakuläre Golfplätze. Hier spielen die Gäste auf dem legendären Port Royal Golf Course, der dramatisch auf Klippen über dem Atlantik liegt.

    Die Reise erfolgt im Privatjet, der kurze Flugzeiten, höchsten Komfort und ein entspanntes Reiseerlebnis ermöglicht. Durch die sorgfältig geplante Route werden nur wenige Zeitzonen überquert und die Etappen bleiben angenehm kurz.

    Mit einer bewusst kleinen Teilnehmerzahl verbindet der Golf-Kreuzflug exklusive Golfplätze, spektakuläre Naturerlebnisse und luxuriösen Reisekomfort zu einer Reise, die in dieser Form weltweit einzigartig ist.

    Über CONSUL Weltreisen

    CONSUL Weltreisen steht seit vielen Jahren für außergewöhnliche und maßgeschneiderte Luxusreisen auf höchstem Niveau. Das Unternehmen organisiert exklusive Gruppenreisen, Privatjet-Expeditionen und besondere Reiseerlebnisse auf allen Kontinenten. Ein Schwerpunkt liegt auf individuell konzipierten Themenreisen, darunter außergewöhnliche Golfreisen, Expeditionsreisen und Weltumrundungen im Privatjet. Persönliche Betreuung, sorgfältig ausgewählte Destinationen und ein Höchstmaß an Komfort zeichnen die Reisen von CONSUL Weltreisen aus.

    Pressekontakt

    CONSUL Weltreisen
    Hans-Joachim Bischoff
    Geschäftsführer
    E-Mail: hjb@consul-weltreisen.com
    Telefon: 0511-54689460

    Über CONSUL Weltreisen

    CONSUL Weltreisen mit Sitz in Hannover ist Spezialist für exklusive Fernreisen, außergewöhnliche Gruppenreisen und hochwertige Golfreisen weltweit. Das Unternehmen organisiert individuelle Reiseprogramme sowie einzigartige Golfreisen und Privatjetreisen zu den schönsten Destinationen der Welt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Consul Weltreisen GmbH
    Hans-Joachim Bischoff
    Hildesheimer Str. 11
    30169 Hannover
    Deutschland

    email : info@consul-privatjet.com

    Pressekontakt:

    Consul Weltreisen GmbH
    Hans-Joachim Bischoff
    Hildesheimer Str. 11
    30169 Hannover

    email : info@consul-privatjet.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Golf House und CONSUL Weltreisen starten Kooperation zum Saisonstart 2026 – Exklusives Gewinnspiel für Golfer
      Hannover / Hamburg 12.03.2026 Zum Start der Golfsaison 2026 gehen Kontinentaleuropas größter Golfhändler Golf House und der Luxusreiseveranstalter CONSUL Weltreisen eine Kooperation ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Golferinnen und...

    2. Global Golf feiert Erfolg mit Single-Golfreisen – Angebote für 2026 angekündigt
      Die neuen Golfreisen für Singles von Global Golf waren 2025 ein voller Erfolg. Für 2026 plant der Veranstalter weitere Reisen speziell für Alleinreisende....

    3. CONSUL Weltreisen präsentiert den exklusiven Privatjet-Kreuzflug „Ostasiatische Wunderwelten“ mit dem renommierten Reiseleiter Kai Schepp
      Große asiatische Vielfalt Hannover, 09. Mai 2024 / IRW-Press / Mit insgesamt 6 Ländern und 10 atemberaubenden Reisezielen bietet der 18-tägige Kreuzflug „Ostasiatische Wunderwelten“ eine einzigartige Möglichkeit, die kulturelle Vielfalt...

    4. Banyan Tree Hotels & Resorts und CONSUL Weltreisen verkünden strategische Partnerschaft für exklusive Kreuzflug-Erlebnisse
      [Hannover, 22.02.2024] – Die renommierte Luxushotelgruppe Banyan Tree Hotels & Resorts hat eine wegweisende Kooperation mit dem etablierten Privatjet Reiseanbieter CONSUL Weltreisen bekanntgegeben. youtu.be/XMjMhUb-vAo Diese weltweit einzigartige Partnerschaft wird es...

    5. Einmal um die Welt im Privatjet – CONSUL Weltreisen präsentiert die Weltreise „Grenzenlose Freiheit 2026 – Dieter Forsen Edition“
      21 Tage – 5 Kontinente – 8 Traumdestinationen – Privatjet, Welterbe, Golfspektakel und Luxus ohne Kompromisse Hannover, 08. Dezember 2025 – Mit der neuen Weltreise Grenzenlose Freiheit 2026 – Dieter...

    6. RocketGolf präsentiert den Birdie Mini: Den vielleicht kleinsten Golf Laser der Welt!
      Der Golf-Laser Birdie Mini ist ein sehr kleiner und kompakter Golf-Entfernungsmesser und passt in jede (Hosen-) Tasche. Viele Funktionen machen ihn für Anfänger bis hin zum Profigolfer attraktiv....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.