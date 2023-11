Zwischen Performance und Komfort: Die neuen Trailrunning-Schuhe für Damen setzen Maßstäbe

Im Kampf gegen schlammige Pfade und steile Berghänge brauchen Trailrunnerinnen Ausrüstung, die nicht nur Schutz bietet, sondern auch die Performance steigert.

Die aktuelle Kollektion führender Outdoor-Marken zeigt, dass Trailrunning längst kein Nischensport mehr ist. Vor allem bei Frauen erfreut sich diese anspruchsvolle Disziplin immer größerer Beliebtheit. Das haben auch die Hersteller erkannt und bringen Modelle auf den Markt, die speziell auf die Anatomie und die Bedürfnisse von Läuferinnen abgestimmt sind.

„Der Trend geht klar zu Schuhen, die nicht nur halten, sondern auch vorankommen lassen“, erklärt Marie Schneider, Produktmanagerin bei ALTRA (Gewinner des RUNNER’S WORLD 2023 AWARD). „Frauenfuße sind nicht einfach kleinere Versionen von Männerfüßen. Sie haben spezifische Anforderungen, denen wir mit unseren neuen Designs gerecht werden wollen.“

So zeichnen sich die aktuellen Modelle durch eine schmalere Fersenkappe und ein breiteres Vorfußdesign aus, was der weiblichen Fußform entgegenkommt. Gleichzeitig wird der Mittelfußbereich durch innovative Schnürsysteme und Stabilisierungselemente unterstützt.

Die Sohlen bieten eine ausgeklügelte Mischung aus Grip und Flexibilität, damit Läuferinnen auf unterschiedlichstem Untergrund – von feuchten Waldwegen bis zu felsigen Gebirgstrails – sicher und schnell vorankommen. Dazu tragen auch die neu entwickelten Gummimischungen und Profildesigns bei, die in Zusammenarbeit mit professionellen Trailrunnerinnen entstanden sind.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit. Viele Hersteller setzen auf recycelte Materialien und umweltfreundliche Produktionsprozesse. „Wir wissen, dass unsere Kundinnen Wert auf ökologische Verträglichkeit legen. Deshalb arbeiten wir hart daran, unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten“, so Schneider.

Doch was wäre Performance ohne Komfort? Die neuen Trailrunning-Schuhe sind mit atmungsaktiven Materialien und feuchtigkeitsableitenden Innensohlen ausgestattet, die auch auf langen Läufen für ein angenehmes Fußklima sorgen. Zudem sorgen gepolsterte Zungen und Kragen dafür, dass Druckstellen und Blasen der Vergangenheit angehören.

Ob Einsteigerin oder erfahrene Ultraläuferin – die neuen Modelle bieten für jede Anspruchsstufe das richtige Maß an Unterstützung, Sicherheit und Laufkomfort. Mit diesen Schuhen steht dem nächsten Abenteuer in der Natur nichts mehr im Weg.

„Wir sehen eine Zukunft, in der jede Läuferin den perfekten Schuh für ihre individuellen Bedürfnisse findet. Das ist unsere Mission“, schließt Schneider mit einem optimistischen Ausblick.

Mit Spannung erwarten nun die Trailrunning-Communities die kommende Saison – ausgestattet mit Schuhen wie ALTRA, die sie auf neuen Pfaden zu ungeahnten Leistungen führen werden.

