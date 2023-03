Endlich die passenden Trekking-Schuhe finden!

Beim Trekking handelt es sich im Gegensatz zum Wandern um lange, anstrengende Touren in wilder Natur zumeist über mehrere Tage.

Oftmals werden die Trekkingtouren abseits der Wanderwege durchgeführt. Für die anspruchsvollen Touren sind die richtigen Trekkingschuhe eine absolute Notwendigkeit. Ein gutes Gefühl ist beim Trekking unbedingt erforderlich.Hochwertige Trekkingschuhe bieten Ihnen Komfort, Schutz und Sicherheit bei Ihren Trekking-Touren.

Es werden Ihnen für die unterschiedlichsten Unternehmungen die richtigen Schuhe geboten.

Für einfache Touren und auch im Alltag sind leichte Multifunktionsschuhe angebracht. Für Trekking-Touren in die Wildnis mit verschiedenen Untergründen sollten Sie dagegen solide Trekkingschuhe mit gutem Seitenhalt, stärkerer Sohle und Witterungsschutz verwenden.

Es kommt stets auf das geplante Terrain und Wetter an um den richtigen Schuhtyp zu verwenden. Sie sollten so leicht wie möglich und so stabil wie nötig sein. Dank eines verwindungs-steifen Materials und guter Sohle wird eine hohe Trittsicherheit im Gelände gewährleistet. Mithilfe einer wasserdichten Membran werden die Füße auch bei nassem Untergrund und Regen trocken gehalten. Ein gutes Profil sorgt für Trittsicherheit auf steinigem, unebenem Gelände. Es bietet optimalen Halt und maximalen Schutz.

Gerade auf unbefestigten Wegen sind Trekkingschuhe mit einem guten Profil zu bevorzugen. Je unwegsamer das Gelände ist, desto festere Schuhe brauchen Sie für den Schutz Ihrer Füße und einen sicheren Halt. Achten Sie unbedingt auf eine perfekte Passform, auf hochwertige Materialien mit einer langen Haltbarkeit. Das schützt selbst bei längeren Touren vor schmerzenden Füßen.

Es werden verschiedene Materialien und Schnitte für Trekkingschuhe angeboten. Trekkingschuhe aus Leder punkten bei warmer und trockener Witterung mit einem hohen Tragekomfort, sie passen sich perfekt an Ihre Füße an. Zudem sind die Lederschuhe zumeist stabiler und belastbarere als Synthetik-Schuhe.

Dagegen eignen sich Trekkingschuhe aus Synthetik-Material besser bei feuchtem und kaltem Wetter. Sie sind wesentlich atmungsaktiver und trocknen schneller. Für die kalte Jahreszeit werden auch gefütterte, warme Trekkingschuhe empfohlen. Für einen bestmöglichen Tragekomfort gibt es Trekkingschuhe mit der Gore-Tex-Surround-Technologie. Darin bleiben Ihre Füße trocken bei angenehmen Temperaturen.

Es gibt sowohl Modelle, die Damen und Herren tragen können und speziell zugeschnittene Trekkingschuhe für Damen und Herren. Zumeist unterscheiden sich die Damen- und Herrenmodelle mit leicht unterschiedlichen Fußformen. Die Fersen der Herrenschuhe sind breiter und der Breitenunterschied zwischen Fersen und dem Zehenbereich ist geringer als bei Damenschuhen. Zudem ist der Schaft bei Herren-Trekkingschuhen vergleichsweise niedriger und schmaler.

Beachten Sie beim Kauf Ihrer optimalen Trekkingschuhe verschiedene Kriterien. Probieren Sie die Schuhe unbedingt erst am Nachmittag oder Abend an, da die Füße zu dieser Zeit etwas größer (angeschwollen) sind als am Morgen. Achten Sie auf einen absolut sicheren Fersensitz. Sobald zu viel Spielraum vorhanden ist, drohen Blasen und Scheuerstellen. Wenn Ihre Füße zu Druckstellen neigen, tragen Sie dicke Socken darin.

Es gibt zudem spezielle Einlegesohlen, die den Sitz der Füße in den Schuhen zusätzlich verbessern.Damit Sie einen sicheren Stand in den Schuhen haben, muss der Mittelfuß gut fixiert sein. Nach etwa 15 Minuten sollten Sie die Schuhe nochmals schnüren, sodass sich die Schuhe den Füßen noch besser anpassen.

Vorne sollten die Zehen einen Finger breit Platz haben. Sie dürfen oben nicht anstoßen. Gerade beim Berg ab steigen entstehen ansonsten Druckstellen. Weiterhin müssen die Schuhe für einen hohen Tragekomfort rund abrollen. Der vordere Abrollpunkt liegt idealerweise direkt unter dem Ballen.

Damit Sie nicht mit den Füßen umknicken soll der Schaft den Knöchel eng umschließen und sich fest zuschnüren lassen. Dadurch ist ein guter Knöchel-Halt sichergestellt. Je unwegsamer das Gelände ist, desto festeren Halt brauchen die Füße in den Schuhen.

Mit den passenden Schuhen wird Ihnen das Trekking sehr viel Freude bereiten. Es tut Ihrer Gesundheit unendlich gut, Sie tanken viel Energie und genießen traumhafte Landschaften. Durch die Bewegung an der frischen Luft wird das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt und das Risiko eines Schlaganfalls minimiert. Dank der Bewegung bauen Sie Kraft und Muskeln in den Oberschenkeln, Unterschenkeln und der Hüfte auf. Selbst für die Gelenke ist das Trekking von großen Vorteilen.

Die Knochendichte baut sich auf und Ihre Ausdauer nimmt zu. Ihre Fitness und Kraft steigert sich enorm. Die Bewegung in der Natur befreit Sie außerdem vom Alltagsstress. Sorgen und Probleme lösen sich auf oder treten in den Hintergrund. Damit ist das Trekking auch für den Geist und die Seele von großem Vorteil. Mit dem Aufenthalt im Freien können Sie das Sonnenvitamin D aufnehmen, wovon Ihre Gesundheit weiterhin profitiert. Das Immunsystem wird unterstützt und für die Erhaltung gesunder Knochen und Zähne ist ebenfalls das Vitamin D wichtig. In der heutigen Zeit neigen viele Menschen unter Bewegungsmangel, was sich für die körperliche und geistige Gesundheit sehr negativ auswirkt.

Lassen Sie sich bei Ihren Touren von der farbenprächtigen Flora und Fauna begeistern und genießen Sie die kleinen und großen Wunder der Natur. Durch die richtigen Trekkingschuhe sind Sie gut gerüstet egal bei welchem Wetter Sie Ihre Trekkingtouren unternehmen.

